Guide d'intégration
Comment utiliser Proxy Helper
Configurez votre proxy avec Proxy Helper facilement en quelques étapes simples
Comment configurer l'extension Proxy Helper
Rechercher l'extension Proxy Helper
Ouvrez Chrome et cliquez sur l'icône du menu (☰) → Extensions → Accéder au Chrome Web Store. Rechercher Proxy Helper et accédez à sa page.
Installer l'extension Proxy Helper
Cliquer Ajouter à Chrome. Confirmez l'installation pour ajouter l'extension à votre barre d'outils.
Ouvrir les options de Proxy Helper
Dans l'onglet General, choisissez le type de proxy SOCKS5 Renseignez l'adresse IP de votre serveur proxy et le port (1080 pour SOCKS5).
Configurer l'authentification
Accédez à l'onglet Authentication Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif (et non le mot de passe de votre compte). Vous pouvez retrouver vos services ici.
Où trouver mes identifiants FineProxy pour Comment utiliser Proxy Helper ?
Ouvrez votre service actif dans le tableau de bord FineProxy. Utilisez l'hôte du proxy, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe indiqués pour ce service.
Dois-je saisir le mot de passe de mon compte FineProxy ?
Non. Utilisez le mot de passe d'authentification du proxy associé à votre service actif, et non celui qui vous permet de vous connecter à votre compte FineProxy.
Comment vérifier que la configuration du proxy pour Comment utiliser Proxy Helper fonctionne ?
Après avoir activé le proxy, ouvrez un site de vérification d'adresse IP. L'adresse IP et la localisation détectées doivent correspondre au proxy que vous avez configuré.
Que dois-je vérifier si Comment utiliser Proxy Helper ne parvient pas à se connecter via le proxy ?
Vérifiez d'abord l'hôte, le port, le protocole et les informations d'authentification. Désactivez ensuite tout VPN ou profil de proxy susceptible de créer un conflit, puis reconnectez-vous.
Proxys pour 48 heures
Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.