Instrukcja integracji
Jak korzystać z Proxy Helper
Skonfiguruj proxy za pomocą Proxy Helper w kilku prostych krokach
Jak skonfigurować rozszerzenie Proxy Helper
Wyszukaj rozszerzenie Proxy Helper
Otwórz Chrome i kliknij ikonę menu (☰) → Rozszerzenia → Odwiedź Chrome Web Store. Szukaj Proxy Helper i przejdź na jego stronę.
Zainstaluj rozszerzenie Proxy Helper
Kliknij Dodaj do Chrome. Potwierdź instalację, aby dodać rozszerzenie do paska narzędzi.
Otwórz opcje Proxy Helper
W zakładce General wybierz typ proxy SOCKS5 Wpisz adres IP hosta proxy oraz port (1080 dla SOCKS5).
Skonfiguruj uwierzytelnianie
Przejdź do zakładki Authentication Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj.
Gdzie znajdę dane logowania FineProxy dla Jak korzystać z Proxy Helper?
Otwórz aktywną usługę w panelu FineProxy. Użyj hosta proxy, portu, nazwy użytkownika i hasła wyświetlonych dla tej usługi.
Czy mam podać hasło do konta FineProxy?
Nie. Użyj hasła uwierzytelniania proxy z aktywnej usługi, a nie hasła służącego do logowania na konto FineProxy.
Jak sprawdzić, czy konfiguracja proxy dla Jak korzystać z Proxy Helper działa?
Po włączeniu proxy otwórz serwis sprawdzający IP. Wykryte IP i lokalizacja powinny odpowiadać skonfigurowanemu proxy.
Co sprawdzić, jeśli Jak korzystać z Proxy Helper nie może połączyć się przez proxy?
Najpierw sprawdź host, port, protokół i dane uwierzytelniania. Następnie wyłącz kolidujący profil VPN lub proxy i połącz się ponownie.
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.