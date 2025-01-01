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Instrukcja integracji

Jak korzystać z Proxy Helper

Skonfiguruj proxy za pomocą Proxy Helper w kilku prostych krokach

Zaktualizowano1 stycznia 2025
FormatInstrukcja krok po kroku

Jak skonfigurować rozszerzenie Proxy Helper

Step 1

Wyszukaj rozszerzenie Proxy Helper

Otwórz Chrome i kliknij ikonę menu (☰) → Rozszerzenia → Odwiedź Chrome Web Store. Szukaj Proxy Helper i przejdź na jego stronę.

Step 2

Zainstaluj rozszerzenie Proxy Helper

Kliknij Dodaj do Chrome. Potwierdź instalację, aby dodać rozszerzenie do paska narzędzi.

Step 3

Otwórz opcje Proxy Helper

W zakładce General wybierz typ proxy SOCKS5 Wpisz adres IP hosta proxy oraz port (1080 dla SOCKS5).

Step 4

Skonfiguruj uwierzytelnianie

Przejdź do zakładki Authentication Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj.

Gdzie znajdę dane logowania FineProxy dla Jak korzystać z Proxy Helper?

Otwórz aktywną usługę w panelu FineProxy. Użyj hosta proxy, portu, nazwy użytkownika i hasła wyświetlonych dla tej usługi.

Czy mam podać hasło do konta FineProxy?

Nie. Użyj hasła uwierzytelniania proxy z aktywnej usługi, a nie hasła służącego do logowania na konto FineProxy.

Jak sprawdzić, czy konfiguracja proxy dla Jak korzystać z Proxy Helper działa?

Po włączeniu proxy otwórz serwis sprawdzający IP. Wykryte IP i lokalizacja powinny odpowiadać skonfigurowanemu proxy.

Co sprawdzić, jeśli Jak korzystać z Proxy Helper nie może połączyć się przez proxy?

Najpierw sprawdź host, port, protokół i dane uwierzytelniania. Następnie wyłącz kolidujący profil VPN lub proxy i połącz się ponownie.

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Skonfiguruj na 48 godzin