Hướng dẫn tích hợp
Cách sử dụng Proxy Helper
Cấu hình proxy của bạn với Proxy Helper dễ dàng chỉ với vài bước đơn giản
Cách cấu hình tiện ích mở rộng Proxy Helper
Tìm kiếm tiện ích mở rộng Proxy Helper
Mở Chrome và nhấp vào biểu tượng menu (☰) → Tiện ích mở rộng → Truy cập Chrome Web Store. tìm kiếm Proxy Helper và truy cập trang của extension đó.
Cài đặt tiện ích mở rộng Proxy Helper
Nhấp thêm vào Chrome. Xác nhận cài đặt để thêm tiện ích mở rộng vào thanh công cụ của bạn.
Mở tùy chọn Proxy Helper
Trong tab General, chọn loại proxy SOCKS5 Điền địa chỉ IP máy chủ proxy và cổng (1080 cho SOCKS5).
Cấu hình xác thực
Chuyển sang tab Authentication Nhập tên đăng nhập và mật khẩu của dịch vụ proxy đang hoạt động (không phải mật khẩu tài khoản của bạn). Bạn có thể tìm các dịch vụ của mình tại đây.
Tôi tìm thông tin đăng nhập FineProxy cho Cách sử dụng Proxy Helper ở đâu?
Mở dịch vụ đang hoạt động trong bảng điều khiển FineProxy. Dùng host, cổng, tên đăng nhập và mật khẩu proxy hiển thị cho dịch vụ đó.
Tôi có nên nhập mật khẩu tài khoản FineProxy không?
Không. Dùng mật khẩu xác thực proxy của dịch vụ đang hoạt động, không phải mật khẩu bạn dùng để đăng nhập tài khoản FineProxy.
Làm sao để xác minh thiết lập proxy Cách sử dụng Proxy Helper đã hoạt động?
Sau khi bật proxy, mở một trang kiểm tra IP. IP và vị trí phát hiện phải khớp với proxy bạn vừa cấu hình.
Tôi nên kiểm tra gì nếu Cách sử dụng Proxy Helper không kết nối qua proxy?
Xác nhận host, cổng, giao thức và thông tin xác thực trước. Sau đó tắt VPN hoặc hồ sơ proxy xung đột và kết nối lại.
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.