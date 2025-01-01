集成指南
如何使用 Proxy Helper
只需几个简单步骤，即可通过 Proxy Helper 轻松配置您的代理
如何配置 Proxy Helper 扩展程序
Step 1
搜索 Proxy Helper 扩展程序
打开 Chrome，点击菜单图标（☰）→ 扩展程序 → 访问 Chrome 网上应用店。 搜索 Proxy Helper 并进入其页面。
Step 2
安装 Proxy Helper 扩展程序
点击 添加到 Chrome. 确认安装，将扩展程序添加到工具栏。
Step 3
打开 Proxy Helper 选项
在 General 选项卡中选择 SOCKS5 代理类型 填写您的代理主机 IP 地址和端口（SOCKS5 使用 1080）。
Step 4
配置认证信息
切换到 Authentication 选项卡 输入您当前代理服务的用户名和密码（不是您的账户密码）。您可以在此处查看您的服务信息。
在哪里可以找到用于 如何使用 Proxy Helper 的 FineProxy 凭据？
在 FineProxy 控制面板中打开已启用的服务，使用该服务显示的代理主机、端口、用户名和密码。
需要输入 FineProxy 账户密码吗？
不需要。请使用已启用服务的代理验证密码，而不是登录 FineProxy 账户时使用的密码。
如何确认 如何使用 Proxy Helper 的代理配置正常工作？
启用代理后打开 IP 检测网站。检测到的 IP 和位置应与您配置的代理一致。
如果 如何使用 Proxy Helper 无法通过代理连接，应检查什么？
先确认主机、端口、协议和验证信息，然后关闭可能冲突的 VPN 或代理配置并重新连接。
配置 48 小时
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。