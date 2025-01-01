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Integratsioonijuhend

Kuidas kasutada Proxy Helperit

Seadistage oma proksi Proxy Helperiga lihtsalt mõne sammuga

Uuendatud1. jaanuar 2025
VormingÜksikasjalik juhend

Kuidas seadistada Proxy Helper laiendust

Step 1

Otsige Proxy Helper laiendust

Avage Chrome ja klõpsake menüüikoonil (☰) → Laiendused → Avage Chrome'i veebipood. Otsi Proxy Helper ja minge selle lehele.

Step 2

Paigaldage Proxy Helper laiendus

Klõpsa Lisa Chrome'i. Kinnitage paigaldamine, et lisada laiendus oma tööriistaribale.

Step 3

Avage Proxy Helper seaded

Valige vahekaardil General puhverserveri tüübiks SOCKS5 Sisestage oma puhverserveri IP-aadress ja port (SOCKS5 puhul 1080).

Step 4

Seadistage autentimine

Minge vahekaardile Authentication Sisestage oma aktiivse puhverserveri teenuse kasutajanimi ja parool (mitte teie konto parool). Oma teenused leiate siit.

Kust leian FineProxy kasutajatunnused rakenduse Kuidas kasutada Proxy Helperit jaoks?

Avage FineProxy juhtpaneelil aktiivne teenus. Kasutage seal kuvatud puhverserveri hosti, porti, kasutajanime ja parooli.

Kas peaksin sisestama oma FineProxy konto parooli?

Ei. Kasutage aktiivse teenuse puhverserveri autentimisparooli, mitte FineProxy kontole sisselogimise parooli.

Kuidas kontrollida, kas rakenduse Kuidas kasutada Proxy Helperit puhverserveri seadistus töötab?

Pärast puhverserveri lubamist avage IP kontrollimise veebisait. Tuvastatud IP ja asukoht peavad vastama seadistatud puhverserverile.

Mida kontrollida, kui Kuidas kasutada Proxy Helperit ei saa puhverserveri kaudu ühendust?

Kontrollige esmalt hosti, porti, protokolli ja autentimisandmeid. Seejärel keelake vastuolus olevad VPN-i või puhverserveriprofiilid ja looge ühendus uuesti.

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

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