Panduan integrasi
Cara menggunakan Proxy Helper
Konfigurasikan proksi anda dengan Proxy Helper dalam beberapa langkah mudah
Cara mengkonfigurasi sambungan Proxy Helper
Cari Proxy Helper Extension
Buka Chrome dan klik ikon menu (☰) → Extensions → Visit Chrome Web Store. Cari Proxy Helper dan pergi ke halamannya.
Pasang Proxy Helper Extension
Klik Tambah ke Chrome. Sahkan pemasangan untuk menambah sambungan ke bar alat anda.
Buka Proxy Helper Options
Dalam tab General, pilih jenis proksi SOCKS5 Isikan alamat IP hos proksi anda dan port (1080 untuk SOCKS5).
Konfigurasi pengesahan
Tukar ke tab Authentication Masukkan nama pengguna dan kata laluan untuk perkhidmatan proksi aktif anda (bukan kata laluan akaun anda). Anda boleh menemui perkhidmatan anda di sini.
Di manakah saya boleh mendapatkan kelayakan FineProxy untuk Cara menggunakan Proxy Helper?
Buka perkhidmatan aktif dalam papan pemuka FineProxy. Gunakan hos, port, nama pengguna dan kata laluan proksi yang dipaparkan untuk perkhidmatan tersebut.
Adakah saya perlu memasukkan kata laluan akaun FineProxy?
Tidak. Gunakan kata laluan pengesahan proksi bagi perkhidmatan aktif, bukan kata laluan log masuk akaun FineProxy.
Bagaimanakah saya mengesahkan persediaan proksi Cara menggunakan Proxy Helper berfungsi?
Selepas mendayakan proksi, buka laman semakan IP. IP dan lokasi yang dikesan mestilah sepadan dengan proksi yang dikonfigurasikan.
Apakah yang perlu disemak jika Cara menggunakan Proxy Helper tidak dapat bersambung melalui proksi?
Semak hos, port, protokol dan butiran pengesahan terlebih dahulu. Kemudian nyahdayakan profil VPN atau proksi yang bercanggah dan sambung semula.
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