دليل التكامل
كيفية استخدام Proxy Helper
قم بتهيئة البروكسي الخاص بك باستخدام Proxy Helper بسهولة في خطوات بسيطة
كيفية تهيئة إضافة Proxy Helper
ابحث عن إضافة Proxy Helper
افتح Chrome وانقر على أيقونة القائمة (☰) ← الإضافات ← قم بزيارة سوق Chrome الإلكتروني. البحث عن Proxy Helper وانتقل إلى صفحتها.
تثبيت إضافة Proxy Helper
انقر أضف إلى Chrome. قم بتأكيد التثبيت لإضافة الامتداد إلى شريط الأدوات.
افتح خيارات Proxy Helper
في تبويب عام اختر نوع البروكسي SOCKS5 أدخل عنوان IP الخاص بخادم البروكسي والمنفذ (1080 لـ SOCKS5).
إعداد المصادقة
انتقل إلى تبويب Authentication أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بخدمة البروكسي النشطة لديك (وليس كلمة مرور حسابك). يمكنك العثور على خدماتك هنا.
أين أجد بيانات اعتماد FineProxy لـ كيفية استخدام Proxy Helper؟
افتح خدمتك النشطة في لوحة تحكم FineProxy. استخدم مضيف البروكسي والمنفذ واسم المستخدم وكلمة المرور المعروضة لتلك الخدمة.
هل يجب إدخال كلمة مرور حساب FineProxy؟
لا. استخدم كلمة مرور مصادقة البروكسي من خدمتك النشطة، لا كلمة المرور التي تدخل بها إلى حساب FineProxy.
كيف أتحقق من أن إعداد بروكسي كيفية استخدام Proxy Helper يعمل؟
افتح موقعاً لفحص عنوان IP بعد تفعيل البروكسي. يجب أن يطابق العنوان والموقع المكتشفان البروكسي الذي أعددته.
ماذا أفحص إذا تعذّر اتصال كيفية استخدام Proxy Helper عبر البروكسي؟
أكّد أولاً المضيف والمنفذ والبروتوكول وبيانات المصادقة. ثم عطّل أي VPN أو ملف بروكسي متعارض وأعد الاتصال.
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