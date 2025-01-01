Panduan integrasi
Cara menggunakan Proxy Helper
Konfigurasikan proxy Anda dengan Proxy Helper secara mudah dalam beberapa langkah sederhana
Cara mengonfigurasi ekstensi Proxy Helper
Cari Ekstensi Proxy Helper
Buka Chrome dan klik ikon menu (☰) → Extensions → Kunjungi Chrome Web Store. Cari Proxy Helper dan buka halamannya.
Instal Ekstensi Proxy Helper
Klik Tambahkan ke Chrome. Konfirmasi instalasi untuk menambahkan ekstensi ke toolbar Anda.
Buka Opsi Proxy Helper
Di tab General, pilih tipe proxy SOCKS5 Masukkan alamat IP host proxy dan port (1080 untuk SOCKS5).
Konfigurasi autentikasi
Beralih ke tab Authentication Masukkan username dan password untuk layanan proxy aktif Anda (bukan password akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di sini.
Di mana saya dapat menemukan kredensial FineProxy untuk Cara menggunakan Proxy Helper?
Buka layanan aktif Anda di dasbor FineProxy. Gunakan host proksi, port, nama pengguna, dan kata sandi yang ditampilkan untuk layanan tersebut.
Apakah saya harus memasukkan kata sandi akun FineProxy?
Tidak. Gunakan kata sandi autentikasi proksi dari layanan aktif Anda, bukan kata sandi yang digunakan untuk masuk ke akun FineProxy.
Bagaimana cara memastikan bahwa konfigurasi proksi Cara menggunakan Proxy Helper berfungsi?
Buka situs web pemeriksa IP setelah mengaktifkan proksi. IP dan lokasi yang terdeteksi harus sesuai dengan proksi yang Anda konfigurasi.
Apa yang harus saya periksa jika Cara menggunakan Proxy Helper tidak dapat terhubung melalui proksi?
Pastikan terlebih dahulu bahwa host, port, protokol, dan detail autentikasi sudah benar. Kemudian nonaktifkan profil VPN atau proksi yang berpotensi menimbulkan konflik, lalu hubungkan kembali.
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