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Guia de integração

Como usar o Proxy Helper

Configure seu proxy com o Proxy Helper facilmente em poucos passos

Atualizado1 de janeiro de 2025
FormatoGuia passo a passo

Como configurar a extensão Proxy Helper

Step 1

Pesquise pela extensão Proxy Helper

Abra o Chrome e clique no ícone de menu (☰) → Extensões → Visite a Chrome Web Store. Buscar por Proxy Helper e acesse sua página.

Step 2

Instale a extensão Proxy Helper

Clique Adicionar ao Chrome. Confirme a instalação para adicionar a extensão à sua barra de ferramentas.

Step 3

Abra as opções do Proxy Helper

Na aba Geral, escolha o tipo de proxy SOCKS5 Preencha o endereço IP do host do proxy e a porta (1080 para SOCKS5).

Step 4

Configure a autenticação

Alterne para a aba Authentication Insira o nome de usuário e a senha do seu serviço de proxy ativo (não a senha da sua conta). Você pode encontrar seus serviços aqui.

Onde encontro minhas credenciais da FineProxy para Como usar o Proxy Helper?

Abra seu serviço ativo no painel da FineProxy. Use o host, a porta, o nome de usuário e a senha do proxy exibidos para esse serviço.

Devo inserir a senha da minha conta da FineProxy?

Não. Use a senha de autenticação do proxy do seu serviço ativo, e não a senha usada para acessar sua conta da FineProxy.

Como verifico se a configuração de proxy para Como usar o Proxy Helper está funcionando?

Depois de ativar o proxy, acesse um site de verificação de IP. O IP e a localização detectados devem corresponder ao proxy que você configurou.

O que devo verificar se Como usar o Proxy Helper não conseguir se conectar pelo proxy?

Primeiro, confirme o host, a porta, o protocolo e os dados de autenticação. Depois, desative qualquer VPN ou perfil de proxy que possa causar conflito e tente se conectar novamente.

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Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

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