Integratiehandleiding
Hoe gebruikt u Proxy Helper
Configureer uw proxy met Proxy Helper in een paar eenvoudige stappen
Hoe configureert u de Proxy Helper-extensie
Zoek naar de Proxy Helper-extensie
Open Chrome en klik op het menupictogram (☰) → Extensies → Bezoek de Chrome Web Store. Zoeken naar Proxy Helper en ga naar de bijbehorende pagina.
Installeer de Proxy Helper-extensie
Klik Toevoegen aan Chrome. Bevestig de installatie om de extensie aan uw werkbalk toe te voegen.
Open de opties van Proxy Helper
Kies in het tabblad General het proxytype SOCKS5 Vul het IP-adres en de poort van uw proxyhost in (1080 voor SOCKS5).
Configureer authenticatie
Ga naar het tabblad Authentication Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw actieve proxydienst (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten hier.
Waar vind ik mijn FineProxy-gegevens voor Hoe gebruikt u Proxy Helper?
Open uw actieve service in het FineProxy-dashboard. Gebruik de proxyhost, poort, gebruikersnaam en het wachtwoord die bij deze service staan.
Moet ik het wachtwoord van mijn FineProxy-account invoeren?
Nee. Gebruik het proxyauthenticatiewachtwoord van uw actieve service, niet het wachtwoord waarmee u zich bij uw FineProxy-account aanmeldt.
Hoe controleer ik of de proxyconfiguratie voor Hoe gebruikt u Proxy Helper werkt?
Open na het inschakelen van de proxy een website die IP-adressen controleert. Het gedetecteerde IP en de locatie moeten overeenkomen met de geconfigureerde proxy.
Wat controleer ik als Hoe gebruikt u Proxy Helper geen verbinding via de proxy kan maken?
Controleer eerst host, poort, protocol en authenticatiegegevens. Schakel daarna conflicterende VPN- of proxyprofielen uit en maak opnieuw verbinding.
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.