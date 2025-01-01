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Guide d'intégration

Intégration de proxy avec Nstbrowser

Configurez votre proxy rapidement et facilement.

Mis à jour1 janvier 2025
FormatGuide pas à pas

Comment configurer et utiliser des proxies dans le navigateur antidetect Nstbrowser

Step 1

Créer un profil

Cliquez sur Créer un profil dans le menu des profils.

Step 2

Configurez votre profil

Accéder Proxy onglet Vérifier Personnalisé type Remplissez le URL du proxy with your proxy in format: socks5://Fineproxy:[email protected]:1080 Cliquez en dehors du champ. Enregistrer

Step 3

Démarrer une session de navigation

Cliquez sur le bouton Launch dans votre profil proxy. La fenêtre de navigation s'ouvrira.

Step 4

Vérifiez le résultat

Vérifiez si l'IP de votre proxy est bien détectée.

Où trouver mes identifiants FineProxy pour Intégration de proxy avec Nstbrowser ?

Ouvrez votre service actif dans le tableau de bord FineProxy. Utilisez l'hôte du proxy, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe indiqués pour ce service.

Dois-je saisir le mot de passe de mon compte FineProxy ?

Non. Utilisez le mot de passe d'authentification du proxy associé à votre service actif, et non celui qui vous permet de vous connecter à votre compte FineProxy.

Comment vérifier que la configuration du proxy pour Intégration de proxy avec Nstbrowser fonctionne ?

Après avoir activé le proxy, ouvrez un site de vérification d'adresse IP. L'adresse IP et la localisation détectées doivent correspondre au proxy que vous avez configuré.

Que dois-je vérifier si Intégration de proxy avec Nstbrowser ne parvient pas à se connecter via le proxy ?

Vérifiez d'abord l'hôte, le port, le protocole et les informations d'authentification. Désactivez ensuite tout VPN ou profil de proxy susceptible de créer un conflit, puis reconnectez-vous.

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Configurer pour 48 heures