Guide d'intégration
Intégration de proxy avec Nstbrowser
Configurez votre proxy rapidement et facilement.
Comment configurer et utiliser des proxies dans le navigateur antidetect Nstbrowser
Créer un profil
Cliquez sur Créer un profil dans le menu des profils.
Configurez votre profil
Accéder Proxy onglet Vérifier Personnalisé type Remplissez le URL du proxy with your proxy in format: socks5://Fineproxy:[email protected]:1080 Cliquez en dehors du champ. Enregistrer
Démarrer une session de navigation
Cliquez sur le bouton Launch dans votre profil proxy. La fenêtre de navigation s'ouvrira.
Vérifiez le résultat
Vérifiez si l'IP de votre proxy est bien détectée.
Où trouver mes identifiants FineProxy pour Intégration de proxy avec Nstbrowser ?
Ouvrez votre service actif dans le tableau de bord FineProxy. Utilisez l'hôte du proxy, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe indiqués pour ce service.
Dois-je saisir le mot de passe de mon compte FineProxy ?
Non. Utilisez le mot de passe d'authentification du proxy associé à votre service actif, et non celui qui vous permet de vous connecter à votre compte FineProxy.
Comment vérifier que la configuration du proxy pour Intégration de proxy avec Nstbrowser fonctionne ?
Après avoir activé le proxy, ouvrez un site de vérification d'adresse IP. L'adresse IP et la localisation détectées doivent correspondre au proxy que vous avez configuré.
Que dois-je vérifier si Intégration de proxy avec Nstbrowser ne parvient pas à se connecter via le proxy ?
Vérifiez d'abord l'hôte, le port, le protocole et les informations d'authentification. Désactivez ensuite tout VPN ou profil de proxy susceptible de créer un conflit, puis reconnectez-vous.
Proxys pour 48 heures
Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.