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Integrations-Guide

Nstbrowser Proxy-Integration

Richten Sie Ihren Proxy schnell und unkompliziert ein.

Aktualisiert1. Januar 2025
FormatSchritt-für-Schritt-Anleitung

Proxys im Antidetect-Browser Nstbrowser einrichten und verwenden

Step 1

Profil erstellen

Klicken Sie auf Profil erstellen im Profilmenü.

Step 2

Profil konfigurieren

Gehen Sie zu Proxy Tab Prüfen Individuell Typ Füllen Sie das Proxy-URL mit Ihrem Proxy im Format: socks5://Fineproxy:[email protected]:1080 Klicken Sie außerhalb des Feldes. Speichern

Step 3

Browsing-Sitzung starten

Klicken Sie in Ihrem Proxy-Profil auf die Schaltfläche Launch. Das Browserfenster wird geöffnet.

Step 4

Ergebnis überprüfen

Prüfen Sie, ob die IP Ihres Proxys erkannt wird.

Wo finde ich meine FineProxy-Zugangsdaten für Nstbrowser Proxy-Integration?

Öffnen Sie Ihren aktiven Dienst im FineProxy-Dashboard. Verwenden Sie Host, Port, Benutzername und Passwort, die für diesen Dienst angezeigt werden.

Soll ich mein FineProxy-Konto-Passwort eingeben?

Nein. Verwenden Sie das Proxy-Authentifizierungspasswort Ihres aktiven Dienstes, nicht das Passwort für die Anmeldung in Ihrem FineProxy-Konto.

Wie prüfe ich, ob die Proxy-Einrichtung für Nstbrowser Proxy-Integration funktioniert?

Öffnen Sie nach dem Aktivieren des Proxys eine Website zur IP-Prüfung. Die erkannte IP und der Standort sollten dem konfigurierten Proxy entsprechen.

Was soll ich prüfen, wenn Nstbrowser Proxy-Integration keine Verbindung über den Proxy herstellt?

Prüfen Sie zuerst Host, Port, Protokoll und Authentifizierung. Deaktivieren Sie anschließend widersprüchliche VPN- oder Proxy-Profile und stellen Sie die Verbindung erneut her.

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Für 48 Stunden konfigurieren