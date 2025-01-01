Entegrasyon rehberi
Nstbrowser proxy entegrasyonu
i hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırın.
Nstbrowser antidetect tarayıcısında proxy nasıl kurulur ve kullanılır
Bir profil oluşturun
Tıklayın Profil oluştur profiller menüsünde.
profilinizi yapılandırın
Git Proxy sekme Kontrol et Özel tür Doldurun proxy URL'si with your proxy in format: socks5://Fineproxy:[email protected]:1080 alanın dışına tıklayın. Kaydet
tarayıcı oturumu başlatın
Proxy profilinizdeki Launch düğmesine tıklayın. Tarayıcı penceresi açılacaktır.
sonucu kontrol edin
Proxy'nizin IP adresinin algılanıp algılanmadığını kontrol edin.
Nstbrowser proxy entegrasyonu için FineProxy kimlik bilgilerimi nerede bulabilirim?
FineProxy kontrol panelinde etkin hizmetinizi açın. O hizmet için gösterilen proxy ana bilgisayarını, bağlantı noktasını, kullanıcı adını ve şifreyi kullanın.
FineProxy hesap şifremi mi girmeliyim?
Hayır. FineProxy hesabına giriş yaptığınız şifreyi değil, etkin hizmetinizin proxy kimlik doğrulama şifresini kullanın.
Nstbrowser proxy entegrasyonu proxy kurulumunun çalıştığını nasıl doğrularım?
Proxy'yi etkinleştirdikten sonra bir IP kontrol sitesi açın. Algılanan IP ve konum, yapılandırdığınız proxy ile eşleşmelidir.
Nstbrowser proxy entegrasyonu proxy üzerinden bağlanamıyorsa neyi kontrol etmeliyim?
Önce ana bilgisayar, bağlantı noktası, protokol ve kimlik doğrulama ayrıntılarını doğrulayın. Ardından çakışan bir VPN veya proxy profilini kapatıp yeniden bağlanın.
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.