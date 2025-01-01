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Гайд по интеграции

Интеграция прокси в Nstbrowser

Настройте свой прокси быстро и легко.

Обновлено1 января 2025 г.
ФорматПошаговая инструкция

Инструкция как настроить и использовать прокси в антидетект-браузере Nstbrowser

Step 1

Добавьте профиль

Нажмите на Create profile в меню профиля

Step 2

Настройте профиль

Перейдите во вкладку Proxy вкладка Выберите тип Custom тип Заполните Proxy URL вашими данными в формате: socks5://Fineproxy:[email protected]:1080 Кликните вне поля Сохраните

Step 3

Запустите сессию браузера

Нажмите на Launch в профиле прокси. Откроется окно браузера

Step 4

Проверьте результат

Проверьте, определяется ли IP-адрес вашего прокси сервера.

Где взять доступы FineProxy для Интеграция прокси в Nstbrowser?

Откройте активный сервис в кабинете FineProxy. Используйте host, port, login и пароль, показанные для этого сервиса.

Нужно ли вводить пароль аккаунта FineProxy?

Нет. Используйте пароль авторизации прокси активного сервиса, а не пароль входа в кабинет FineProxy.

Как проверить, что прокси для Интеграция прокси в Nstbrowser работает?

После включения прокси откройте сайт проверки IP. Определённый IP и локация должны совпадать с настроенным прокси.

Что проверить, если Интеграция прокси в Nstbrowser не подключается через прокси?

Сначала проверьте host, port, протокол и авторизацию. Затем отключите конфликтующие VPN или прокси-профили и подключитесь снова.

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Настроить на 48 часов