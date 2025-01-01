Panduan integrasi
Integrasi proksi Nstbrowser
Tetapkan proksi anda dengan pantas dan mudah.
Cara tetapkan dan gunakan proksi dalam pelayar antidetect Nstbrowser
Cipta profil
Klik pada Cipta profil di menu profil.
Konfigurasikan profil anda
Pergi ke Proksi tab Semak Tersuai jenis Isi URL Proksi with your proxy in format: socks5://Fineproxy:[email protected]:1080 Klik di luar medan tersebut. Simpan
Mulakan sesi pelayaran
Klik Lancar butang dalam profil proksi anda. Tetingkap pelayaran akan dibuka.
Semak keputusan
Semak sama ada IP proksi anda sedang dikesan.
Di manakah saya boleh mendapatkan kelayakan FineProxy untuk Integrasi proksi Nstbrowser?
Buka perkhidmatan aktif dalam papan pemuka FineProxy. Gunakan hos, port, nama pengguna dan kata laluan proksi yang dipaparkan untuk perkhidmatan tersebut.
Adakah saya perlu memasukkan kata laluan akaun FineProxy?
Tidak. Gunakan kata laluan pengesahan proksi bagi perkhidmatan aktif, bukan kata laluan log masuk akaun FineProxy.
Bagaimanakah saya mengesahkan persediaan proksi Integrasi proksi Nstbrowser berfungsi?
Selepas mendayakan proksi, buka laman semakan IP. IP dan lokasi yang dikesan mestilah sepadan dengan proksi yang dikonfigurasikan.
Apakah yang perlu disemak jika Integrasi proksi Nstbrowser tidak dapat bersambung melalui proksi?
Semak hos, port, protokol dan butiran pengesahan terlebih dahulu. Kemudian nyahdayakan profil VPN atau proksi yang bercanggah dan sambung semula.
Proksi untuk 48 jam
Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.