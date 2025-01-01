دليل التكامل
تكامل البروكسي مع Nstbrowser
قم بإعداد البروكسي الخاص بك بسرعة وسهولة.
كيفية إعداد واستخدام البروكسيات في متصفح Nstbrowser المضاد للكشف
إنشاء ملف تعريف
انقر على إنشاء ملف تعريف في قائمة الملفات التعريفية.
تهيئة ملف التعريف الخاص بك
انتقل إلى الوكيل علامة تبويب تحقّق مخصص النوع قم بتعبئة رابط البروكسي with your proxy in format: socks5://Fineproxy:[email protected]:1080 انقر خارج الحقل. حفظ
بدء جلسة تصفح
انقر على تشغيل في ملف تعريف البروكسي الخاص بك. ستُفتح نافذة التصفح.
تحقّق من النتيجة
تحقق مما إذا كان عنوان IP الخاص بالبروكسي يتم اكتشافه.
أين أجد بيانات اعتماد FineProxy لـ تكامل البروكسي مع Nstbrowser؟
افتح خدمتك النشطة في لوحة تحكم FineProxy. استخدم مضيف البروكسي والمنفذ واسم المستخدم وكلمة المرور المعروضة لتلك الخدمة.
هل يجب إدخال كلمة مرور حساب FineProxy؟
لا. استخدم كلمة مرور مصادقة البروكسي من خدمتك النشطة، لا كلمة المرور التي تدخل بها إلى حساب FineProxy.
كيف أتحقق من أن إعداد بروكسي تكامل البروكسي مع Nstbrowser يعمل؟
افتح موقعاً لفحص عنوان IP بعد تفعيل البروكسي. يجب أن يطابق العنوان والموقع المكتشفان البروكسي الذي أعددته.
ماذا أفحص إذا تعذّر اتصال تكامل البروكسي مع Nstbrowser عبر البروكسي؟
أكّد أولاً المضيف والمنفذ والبروتوكول وبيانات المصادقة. ثم عطّل أي VPN أو ملف بروكسي متعارض وأعد الاتصال.
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