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連携ガイド

Nstbrowserプロキシ統合

プロキシをすばやく簡単にセットアップできます。

更新日2025年1月1日
形式ステップ別ガイド

Nstbrowserアンチディテクトブラウザでプロキシを設定・使用する方法

Step 1

プロファイルを作成

クリック プロファイルを作成 プロフィールメニューにあります。

Step 2

プロファイルの設定

移動する プロキシ タブ 確認 カスタム タイプ 入力 プロキシURL with your proxy in format: socks5://Fineproxy:[email protected]:1080 フィールドの外側をクリックします。 保存

Step 3

ブラウジングセッションを開始

プロキシプロファイルのLaunchボタンをクリックします。ブラウジングウィンドウが開きます。

Step 4

結果を確認

プロキシのIPが検出されていないか確認します。

Nstbrowserプロキシ統合で使用するFineProxyの認証情報はどこで確認できますか？

FineProxyダッシュボードで有効なサービスを開き、そのサービスに表示されているプロキシホスト、ポート、ユーザー名、パスワードを使用してください。

FineProxyアカウントのパスワードを入力する必要がありますか？

いいえ。FineProxyアカウントへのログイン用パスワードではなく、有効なサービスのプロキシ認証パスワードを使用してください。

Nstbrowserプロキシ統合のプロキシ設定が機能していることを確認するには？

プロキシを有効にした後、IP確認サイトを開いてください。検出されたIPとロケーションが、設定したプロキシと一致していれば正常です。

Nstbrowserプロキシ統合がプロキシ経由で接続できない場合、何を確認すればよいですか？

まずホスト、ポート、プロトコル、認証情報を確認してください。次に、競合するVPNやプロキシプロファイルを無効にして再接続します。

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間で構成