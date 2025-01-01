Integratiehandleiding
Nstbrowser proxy-integratie
Stel uw proxy snel en eenvoudig in.
Hoe u proxy's instelt en gebruikt in de Nstbrowser antidetect-browser
Profiel aanmaken
Klik op Profiel aanmaken bij het profielenmenu.
Configureer uw profiel
Ga naar Proxy tabblad Controleer Aangepast type Vul de Proxy-URL with your proxy in format: socks5://Fineproxy:[email protected]:1080 Klik buiten het veld. Opslaan
Start een browsersessie
Klik op de knop Launch in uw proxyprofiel. Het browservenster wordt geopend.
Controleer het resultaat
Controleer of het IP-adres van uw proxy wordt gedetecteerd.
Waar vind ik mijn FineProxy-gegevens voor Nstbrowser proxy-integratie?
Open uw actieve service in het FineProxy-dashboard. Gebruik de proxyhost, poort, gebruikersnaam en het wachtwoord die bij deze service staan.
Moet ik het wachtwoord van mijn FineProxy-account invoeren?
Nee. Gebruik het proxyauthenticatiewachtwoord van uw actieve service, niet het wachtwoord waarmee u zich bij uw FineProxy-account aanmeldt.
Hoe controleer ik of de proxyconfiguratie voor Nstbrowser proxy-integratie werkt?
Open na het inschakelen van de proxy een website die IP-adressen controleert. Het gedetecteerde IP en de locatie moeten overeenkomen met de geconfigureerde proxy.
Wat controleer ik als Nstbrowser proxy-integratie geen verbinding via de proxy kan maken?
Controleer eerst host, poort, protocol en authenticatiegegevens. Schakel daarna conflicterende VPN- of proxyprofielen uit en maak opnieuw verbinding.
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.