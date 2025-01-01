Guida all’integrazione
Integrazione proxy in Nstbrowser
Configurate il vostro proxy in modo rapido e semplice.
Come configurare e utilizzare i proxy nel browser antidetect Nstbrowser
Crea un profilo
Clicca su Crea profilo nel menu dei profili.
Configurate il vostro profilo
Vai a Proxy scheda Verifica Personalizzato tipo Compila il Proxy URL with your proxy in format: socks5://Fineproxy:[email protected]:1080 Fare clic al di fuori del campo. Salva
Avviate una sessione di navigazione
Fate clic sul pulsante Launch nel vostro profilo proxy. Si aprirà la finestra di navigazione.
Verificate il risultato
Verificate se l'IP del vostro proxy viene rilevato correttamente.
Dove posso trovare le credenziali FineProxy per Integrazione proxy in Nstbrowser?
Aprite il servizio attivo nella dashboard FineProxy. Utilizzate host, porta, nome utente e password del proxy indicati per il servizio.
Devo inserire la password del mio account FineProxy?
No. Utilizzate la password di autenticazione proxy del servizio attivo, non la password con cui accedete all’account FineProxy.
Come posso verificare che la configurazione proxy di Integrazione proxy in Nstbrowser funzioni?
Dopo aver abilitato il proxy, aprite un sito di verifica dell’IP. L’IP e la posizione rilevati devono corrispondere al proxy configurato.
Cosa devo controllare se Integrazione proxy in Nstbrowser non riesce a connettersi tramite il proxy?
Controllate innanzitutto host, porta, protocollo e dati di autenticazione. Disabilitate quindi eventuali profili VPN o proxy in conflitto e riconnettetevi.
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.