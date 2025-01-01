Průvodce integrací
Integrace proxy v Nstbrowser
Nastavte si proxy rychle a snadno.
Jak nastavit a používat proxy v antidetekčním prohlížeči Nstbrowser
Vytvořte profil
Klikněte na Vytvořit profil v nabídce profilů.
Nakonfigurujte svůj profil
Přejít na Proxy kartu Zkontrolujte Vlastní typ Vyplňte Proxy URL with your proxy in format: socks5://Fineproxy:[email protected]:1080 Klikněte mimo pole. Uložit
Spusťte relaci prohlížení
Klikněte na tlačítko Launch ve vašem proxy profilu. Otevře se okno prohlížeče.
Zkontrolujte výsledek
Ověřte, zda je detekována IP adresa vašeho proxy.
Kde najdu přihlašovací údaje FineProxy pro Integrace proxy v Nstbrowser?
Otevřete aktivní službu v dashboardu FineProxy. Použijte hostitele proxy, port, uživatelské jméno a heslo zobrazené u této služby.
Mám zadat heslo ke svému účtu FineProxy?
Ne. Použijte heslo pro ověření proxy z aktivní služby, nikoli heslo, kterým se přihlašujete k účtu FineProxy.
Jak ověřím, že nastavení proxy pro Integrace proxy v Nstbrowser funguje?
Po zapnutí proxy otevřete web pro kontrolu IP. Zjištěná IP a lokalita by měly odpovídat nakonfigurované proxy.
Co zkontrolovat, když se Integrace proxy v Nstbrowser nedokáže připojit přes proxy?
Nejprve ověřte hostitele, port, protokol a údaje pro ověření. Poté vypněte konfliktní profil VPN nebo proxy a připojte se znovu.
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.