Integratsioonijuhend
Nstbrowser proksi integreerimine
Seadistage oma proxy kiiresti ja lihtsalt.
Kuidas seadistada ja kasutada proksereid Nstbrowser antidetect-brauseris
Loo profiil
Klõpsake Looge profiil profiilide menüüs.
Seadistage oma profiil
Mine Proxy vahekaart Kontrolli Kohandatud tüüp Täitke Proxy URL with your proxy in format: socks5://Fineproxy:[email protected]:1080 Klõpsake väljast väljaspool. Salvesta
Alustage sirvimisseanssi
Klõpsake oma proxy profiilis nuppu Launch. Avaneb sirvimisaken.
Kontrollige tulemust
Kontrollige, kas teie proxy IP-aadress tuvastatakse.
Kust leian FineProxy kasutajatunnused rakenduse Nstbrowser proksi integreerimine jaoks?
Avage FineProxy juhtpaneelil aktiivne teenus. Kasutage seal kuvatud puhverserveri hosti, porti, kasutajanime ja parooli.
Kas peaksin sisestama oma FineProxy konto parooli?
Ei. Kasutage aktiivse teenuse puhverserveri autentimisparooli, mitte FineProxy kontole sisselogimise parooli.
Kuidas kontrollida, kas rakenduse Nstbrowser proksi integreerimine puhverserveri seadistus töötab?
Pärast puhverserveri lubamist avage IP kontrollimise veebisait. Tuvastatud IP ja asukoht peavad vastama seadistatud puhverserverile.
Mida kontrollida, kui Nstbrowser proksi integreerimine ei saa puhverserveri kaudu ühendust?
Kontrollige esmalt hosti, porti, protokolli ja autentimisandmeid. Seejärel keelake vastuolus olevad VPN-i või puhverserveriprofiilid ja looge ühendus uuesti.
Proksid 48 tunniks
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