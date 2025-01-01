Step 2

Configurez votre profil

Choisissez le type de connexion (SOCKS5) Saisissez l'adresse de votre proxy et le port (1080 pour SOCKS5) saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif (et non le mot de passe de votre compte). Vous pouvez retrouver vos services ici. Cliquer Créer un profil dans le menu latéral droit.