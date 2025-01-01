Гайд по интеграции
Интеграция прокси в Kameleo
Настройте свой прокси быстро и легко.
Инструкция как настроить и использовать прокси в антидетект-браузере Kameleo
Добавьте профиль
Нажмите на Новое в меню профиля
Настройте профиль
Выберите тип соединения (SOCKS5) Заполните адрес и порт Вашего прокси (порт 1080 для SOCKS5) Заполните имя пользователя и пароль от Вашего активного продукта (не пароль Вашего аккаунта). Вы можете найти информацию здесь. Клик Create Profile в меню справа
Запустите сессию браузера
Нажмите на кнопку Start в профиле. Откроется окно браузера
Проверьте результат
Проверьте, определяется ли IP-адрес вашего прокси сервера.
Где взять доступы FineProxy для Интеграция прокси в Kameleo?
Откройте активный сервис в кабинете FineProxy. Используйте host, port, login и пароль, показанные для этого сервиса.
Нужно ли вводить пароль аккаунта FineProxy?
Нет. Используйте пароль авторизации прокси активного сервиса, а не пароль входа в кабинет FineProxy.
Как проверить, что прокси для Интеграция прокси в Kameleo работает?
После включения прокси откройте сайт проверки IP. Определённый IP и локация должны совпадать с настроенным прокси.
Что проверить, если Интеграция прокси в Kameleo не подключается через прокси?
Сначала проверьте host, port, протокол и авторизацию. Затем отключите конфликтующие VPN или прокси-профили и подключитесь снова.
Прокси на 48 часов
Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.