Integrations-Guide
Kameleo – Proxy-Integration
Richten Sie Ihren Proxy schnell und unkompliziert ein.
Proxys im Antidetect-Browser Kameleo einrichten und verwenden
Profil erstellen
Klicken Sie auf Neu im Profilmenü.
Profil konfigurieren
Verbindungstyp wählen (SOCKS5) Geben Sie Ihre Proxy-Adresse und den Port ein (1080 für SOCKS5) Geben Sie Benutzername und Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Account-Passwort). Ihre Dienste finden Sie hier. Klick Profil erstellen im rechten Seitenmenü.
Browsing-Sitzung starten
Klicken Sie in Ihrem Proxy-Profil auf die Schaltfläche Start. Das Browserfenster wird geöffnet.
Ergebnis überprüfen
Prüfen Sie, ob die IP Ihres Proxys erkannt wird.
Wo finde ich meine FineProxy-Zugangsdaten für Kameleo – Proxy-Integration?
Öffnen Sie Ihren aktiven Dienst im FineProxy-Dashboard. Verwenden Sie Host, Port, Benutzername und Passwort, die für diesen Dienst angezeigt werden.
Soll ich mein FineProxy-Konto-Passwort eingeben?
Nein. Verwenden Sie das Proxy-Authentifizierungspasswort Ihres aktiven Dienstes, nicht das Passwort für die Anmeldung in Ihrem FineProxy-Konto.
Wie prüfe ich, ob die Proxy-Einrichtung für Kameleo – Proxy-Integration funktioniert?
Öffnen Sie nach dem Aktivieren des Proxys eine Website zur IP-Prüfung. Die erkannte IP und der Standort sollten dem konfigurierten Proxy entsprechen.
Was soll ich prüfen, wenn Kameleo – Proxy-Integration keine Verbindung über den Proxy herstellt?
Prüfen Sie zuerst Host, Port, Protokoll und Authentifizierung. Deaktivieren Sie anschließend widersprüchliche VPN- oder Proxy-Profile und stellen Sie die Verbindung erneut her.
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.