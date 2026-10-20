Como configurar um proxy no Steam Deck

O Steam Deck tem dois modos, e cada um lida com proxy de um jeito. Escolha a parte que atende ao que você precisa: Loja Steam, downloads e atualizações: o proxy HTTP do Modo de Jogo, passos 1–4.

o proxy HTTP do Modo de Jogo, passos 1–4. Navegação no Modo Desktop: o Firefox ou o proxy do sistema no KDE, passos 5–6.

o Firefox ou o proxy do sistema no KDE, passos 5–6. Todo o tráfego, incluindo jogos online: um plugin do Decky com SOCKS5, passos 7–11. Os jogos usam principalmente UDP, que um proxy HTTP não consegue transportar, então para eles só esta opção funciona. Seja qual for a opção, confira primeiro qual porta usar. Os passos abaixo correspondem ao SteamOS 3.8, a versão estável em outubro de 2026.

Qual porta da FineProxy usar

O endereço IP do proxy, o login e a senha ficam no seu serviço ativo no painel da FineProxy. A porta depende do protocolo e de como o proxy confirma quem é você: HTTP com login e senha: porta 8080.

porta 8080. HTTP com lista de IPs permitidos: porta 8085.

porta 8085. SOCKS5 com login e senha: porta 1080.

porta 1080. SOCKS5 com lista de IPs permitidos: porta 1085. Nem o proxy do Modo de Jogo nem o KDE têm campos para login e senha, então neles use a porta 8085 e adicione seu IP público à lista de permitidos. Esse endereço pertence à rede em que você está conectado, por isso ele muda quando você leva o Deck para outro lugar, e a lista precisa ser atualizada a cada vez. O plugin do Decky aceita login e senha, então ali a porta 1080 funciona em qualquer rede.

O Acordo de Assinatura do Steam proíbe usar um proxy de IP para disfarçar onde você mora, seja para acessar conteúdo destinado a outra região, seja para comprar com os preços de outro país, e a Valve pode encerrar as contas que fazem isso. O país da sua loja segue a forma de pagamento, não o endereço IP, então o proxy não mudaria os preços de qualquer forma. Use-o para ter uma rota melhor até os servidores, privacidade em Wi-Fi público ou em redes que exigem proxy.

Modo de Jogo: o proxy HTTP integrado do Steam

Passo 1 Adicione seu IP à lista de permitidos Conecte o Steam Deck à rede em que você vai usá-lo. Abra o painel da FineProxy em qualquer dispositivo conectado à mesma rede, vá até o seu serviço ativo e adicione o endereço IP atual à lista de permitidos. Todos os dispositivos atrás do mesmo roteador compartilham esse endereço, então um celular ou notebook serve tão bem quanto o próprio Deck.

Passo 2 Abra as configurações de proxy Pressione o botão STEAM e abra Configurações → Internet. Role até o final da página, abra Configurações avançadas e selecione a opção Proxy HTTP.

Passo 3 Informe o proxy Coloque o proxy no modo manual e informe o IP da FineProxy como endereço e 8085 como porta. Se houver uma opção para ignorar o proxy em endereços locais, deixe-a ativada para que o Deck continue enxergando os dispositivos da sua rede doméstica. Depois, salve as configurações.

Passo 4 Reinicie e confira a configuração O Steam lê a configuração de proxy ao iniciar, então ela só passa a valer depois de reiniciar. Pressione o botão STEAM, abra o menu Power e escolha Restart. Depois de reiniciar, abra de novo as configurações de proxy e verifique se os valores continuam lá. Alguns usuários relatam que a configuração volta para sem proxy; se isso acontecer, informe os dados de novo e reinicie mais uma vez. O proxy do Modo de Jogo vale para a loja Steam e as páginas da comunidade, os downloads de jogos e as atualizações do SteamOS. Os jogos continuam se conectando diretamente, e os plugins do Decky Loader também ignoram essa configuração.

Modo Desktop: navegadores e o proxy do sistema no KDE

Para alternar, pressione o botão STEAM, abra o menu Power e escolha Switch to Desktop. O que você configurar aqui não afeta o Modo de Jogo, e vice-versa.

Passo 5 Configure o Firefox O Firefox no Steam Deck tem as próprias configurações de proxy. Abra Configurações → Privacidade e segurança, encontre as configurações de conexão e clique em Configurar proxy. Em versões anteriores à 152, o mesmo botão fica no fim da página Geral. Escolha Configuração manual de proxy. Para um proxy HTTP, informe o endereço IP e a porta 8080 e marque Também usar este proxy para HTTPS. O Firefox vai pedir o login e a senha na primeira página que você abrir. Para SOCKS5, deixe os campos HTTP vazios, informe o endereço IP e a porta 1085 em Host SOCKS, escolha SOCKS v5 e marque Proxy DNS ao usar SOCKS v5. O Firefox não consegue enviar login por SOCKS5, então essa porta exige a lista de IPs permitidos do passo 1.

Passo 6 Configure o proxy do sistema no KDE Abra Configurações do sistema → Wi-Fi e Internet → Proxy e escolha Usar configuração de proxy especificada manualmente. Informe o IP da FineProxy e a porta 8085 nos campos HTTP e HTTPS, ou marque Usar este servidor proxy para todos os protocolos, e clique em Aplicar. Os aplicativos do KDE e os navegadores que seguem as configurações do sistema, como o Chrome, vão usar esse proxy. O cliente Steam não segue, então para o Steam use a configuração do Modo de Jogo dos passos 2–4.

Todo o tráfego, incluindo jogos: um plugin do Decky com SOCKS5

Os jogos online usam principalmente UDP, que um proxy HTTP não consegue transportar. Para mandá-los pelo proxy, você precisa de um cliente que crie uma interface de rede virtual (TUN) e encaminhe todo o tráfego, UDP incluído, para um proxy SOCKS5. No Steam Deck, a opção mais prática é o Decky Clash, um plugin para o Decky Loader que roda o núcleo Mihomo e é controlado pelo Modo de Jogo. Os dois são projetos de código aberto de terceiros, sem ligação com a Valve ou com a FineProxy.

Passo 7 Defina uma senha de sudo Por padrão, o Deck não tem senha, mas o instalador precisa de uma. Mude para o Modo Desktop, abra o Konsole e execute passwd. Escolha uma senha e guarde-a em um lugar seguro, porque as ferramentas do Modo Desktop vão pedi-la de novo.

Passo 8 Instale o Decky Loader No Konsole, execute o instalador oficial com o comando abaixo e escolha a versão release quando ele perguntar. Quando terminar, volte para o Modo de Jogo.

shell curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh

Passo 9 Instale o Decky Clash No Modo de Jogo, pressione o botão … para abrir o menu de Acesso Rápido, vá até a aba do Decky, com o ícone de tomada, e abra a loja de plugins. Procure o Decky Clash e instale-o.

Passo 10 Crie a configuração do proxy Mude para o Modo Desktop e crie um arquivo de texto chamado fineproxy.yaml na sua pasta pessoal (/home/deck), por exemplo no editor Kate. Cole a configuração abaixo e troque o endereço, o login e a senha pelos dados do seu serviço FineProxy. Use espaços na indentação, não tabulações. A linha udp: true deixa o tráfego dos jogos passar pelo proxy, e o bloco tun faz o plugin rotear o sistema inteiro, e não apenas os aplicativos que suportam proxy.

yaml mixed-port: 7890 mode: rule proxies: - name: fineproxy type: socks5 server: 203.0.113.10 # your proxy IP port: 1080 username: your-login password: your-password udp: true proxy-groups: - name: PROXY type: select proxies: - fineproxy rules: - MATCH,PROXY tun: enable: true stack: mixed auto-route: true auto-detect-interface: true

Passo 11 Importe a configuração e ative o plugin Volte ao Modo de Jogo e abra o Decky Clash. Adicione uma nova assinatura (é assim que o plugin chama os arquivos de configuração) com o endereço file:///home/deck/fineproxy.yaml, selecione-a e ative o plugin. Abra qualquer site de verificação de IP no navegador para confirmar que ele mostra o seu endereço da FineProxy. Se você não quer que downloads grandes de jogos consumam o tráfego do proxy, ative a opção do plugin que deixa os downloads do Steam fora do proxy.

As atualizações do SteamOS às vezes removem o Decky Loader. Se a aba do Decky sumir depois de uma atualização, execute de novo o instalador do passo 8. Os plugins e as configurações deles ficam na sua pasta pessoal, então você não vai precisar configurar o Decky Clash do zero.

Se algo não funcionar