Guia de integração
Configurações de proxy no Steam Deck
Configure um proxy no Modo de Jogo, no Modo Desktop ou para todo o tráfego.
Como configurar um proxy no Steam Deck
O Steam Deck tem dois modos, e cada um lida com proxy de um jeito. Escolha a parte que atende ao que você precisa:
- Loja Steam, downloads e atualizações: o proxy HTTP do Modo de Jogo, passos 1–4.
- Navegação no Modo Desktop: o Firefox ou o proxy do sistema no KDE, passos 5–6.
- Todo o tráfego, incluindo jogos online: um plugin do Decky com SOCKS5, passos 7–11. Os jogos usam principalmente UDP, que um proxy HTTP não consegue transportar, então para eles só esta opção funciona.
Seja qual for a opção, confira primeiro qual porta usar. Os passos abaixo correspondem ao SteamOS 3.8, a versão estável em outubro de 2026.
Qual porta da FineProxy usar
O endereço IP do proxy, o login e a senha ficam no seu serviço ativo no painel da FineProxy. A porta depende do protocolo e de como o proxy confirma quem é você:
- HTTP com login e senha: porta 8080.
- HTTP com lista de IPs permitidos: porta 8085.
- SOCKS5 com login e senha: porta 1080.
- SOCKS5 com lista de IPs permitidos: porta 1085.
Nem o proxy do Modo de Jogo nem o KDE têm campos para login e senha, então neles use a porta 8085 e adicione seu IP público à lista de permitidos. Esse endereço pertence à rede em que você está conectado, por isso ele muda quando você leva o Deck para outro lugar, e a lista precisa ser atualizada a cada vez. O plugin do Decky aceita login e senha, então ali a porta 1080 funciona em qualquer rede.
O Acordo de Assinatura do Steam proíbe usar um proxy de IP para disfarçar onde você mora, seja para acessar conteúdo destinado a outra região, seja para comprar com os preços de outro país, e a Valve pode encerrar as contas que fazem isso. O país da sua loja segue a forma de pagamento, não o endereço IP, então o proxy não mudaria os preços de qualquer forma. Use-o para ter uma rota melhor até os servidores, privacidade em Wi-Fi público ou em redes que exigem proxy.
Modo de Jogo: o proxy HTTP integrado do Steam
Adicione seu IP à lista de permitidos
Conecte o Steam Deck à rede em que você vai usá-lo.
Abra o painel da FineProxy em qualquer dispositivo conectado à mesma rede, vá até o seu serviço ativo e adicione o endereço IP atual à lista de permitidos. Todos os dispositivos atrás do mesmo roteador compartilham esse endereço, então um celular ou notebook serve tão bem quanto o próprio Deck.
Abra as configurações de proxy
Pressione o botão STEAM e abra Configurações → Internet.
Role até o final da página, abra Configurações avançadas e selecione a opção Proxy HTTP.
Informe o proxy
Coloque o proxy no modo manual e informe o IP da FineProxy como endereço e 8085 como porta.
Se houver uma opção para ignorar o proxy em endereços locais, deixe-a ativada para que o Deck continue enxergando os dispositivos da sua rede doméstica. Depois, salve as configurações.
Reinicie e confira a configuração
O Steam lê a configuração de proxy ao iniciar, então ela só passa a valer depois de reiniciar. Pressione o botão STEAM, abra o menu Power e escolha Restart.
Depois de reiniciar, abra de novo as configurações de proxy e verifique se os valores continuam lá. Alguns usuários relatam que a configuração volta para sem proxy; se isso acontecer, informe os dados de novo e reinicie mais uma vez.
O proxy do Modo de Jogo vale para a loja Steam e as páginas da comunidade, os downloads de jogos e as atualizações do SteamOS. Os jogos continuam se conectando diretamente, e os plugins do Decky Loader também ignoram essa configuração.
Modo Desktop: navegadores e o proxy do sistema no KDE
Para alternar, pressione o botão STEAM, abra o menu Power e escolha Switch to Desktop. O que você configurar aqui não afeta o Modo de Jogo, e vice-versa.
Configure o Firefox
O Firefox no Steam Deck tem as próprias configurações de proxy. Abra Configurações → Privacidade e segurança, encontre as configurações de conexão e clique em Configurar proxy. Em versões anteriores à 152, o mesmo botão fica no fim da página Geral.
Escolha Configuração manual de proxy. Para um proxy HTTP, informe o endereço IP e a porta 8080 e marque Também usar este proxy para HTTPS. O Firefox vai pedir o login e a senha na primeira página que você abrir.
Para SOCKS5, deixe os campos HTTP vazios, informe o endereço IP e a porta 1085 em Host SOCKS, escolha SOCKS v5 e marque Proxy DNS ao usar SOCKS v5. O Firefox não consegue enviar login por SOCKS5, então essa porta exige a lista de IPs permitidos do passo 1.
Configure o proxy do sistema no KDE
Abra Configurações do sistema → Wi-Fi e Internet → Proxy e escolha Usar configuração de proxy especificada manualmente.
Informe o IP da FineProxy e a porta 8085 nos campos HTTP e HTTPS, ou marque Usar este servidor proxy para todos os protocolos, e clique em Aplicar.
Os aplicativos do KDE e os navegadores que seguem as configurações do sistema, como o Chrome, vão usar esse proxy. O cliente Steam não segue, então para o Steam use a configuração do Modo de Jogo dos passos 2–4.
Todo o tráfego, incluindo jogos: um plugin do Decky com SOCKS5
Os jogos online usam principalmente UDP, que um proxy HTTP não consegue transportar. Para mandá-los pelo proxy, você precisa de um cliente que crie uma interface de rede virtual (TUN) e encaminhe todo o tráfego, UDP incluído, para um proxy SOCKS5.
No Steam Deck, a opção mais prática é o Decky Clash, um plugin para o Decky Loader que roda o núcleo Mihomo e é controlado pelo Modo de Jogo. Os dois são projetos de código aberto de terceiros, sem ligação com a Valve ou com a FineProxy.
Defina uma senha de sudo
Por padrão, o Deck não tem senha, mas o instalador precisa de uma. Mude para o Modo Desktop, abra o Konsole e execute passwd.
Escolha uma senha e guarde-a em um lugar seguro, porque as ferramentas do Modo Desktop vão pedi-la de novo.
Instale o Decky Loader
No Konsole, execute o instalador oficial com o comando abaixo e escolha a versão release quando ele perguntar.
Quando terminar, volte para o Modo de Jogo.
curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh
Instale o Decky Clash
No Modo de Jogo, pressione o botão … para abrir o menu de Acesso Rápido, vá até a aba do Decky, com o ícone de tomada, e abra a loja de plugins.
Procure o Decky Clash e instale-o.
Crie a configuração do proxy
Mude para o Modo Desktop e crie um arquivo de texto chamado fineproxy.yaml na sua pasta pessoal (/home/deck), por exemplo no editor Kate.
Cole a configuração abaixo e troque o endereço, o login e a senha pelos dados do seu serviço FineProxy. Use espaços na indentação, não tabulações.
A linha udp: true deixa o tráfego dos jogos passar pelo proxy, e o bloco tun faz o plugin rotear o sistema inteiro, e não apenas os aplicativos que suportam proxy.
mixed-port: 7890
mode: rule
proxies:
- name: fineproxy
type: socks5
server: 203.0.113.10 # your proxy IP
port: 1080
username: your-login
password: your-password
udp: true
proxy-groups:
- name: PROXY
type: select
proxies:
- fineproxy
rules:
- MATCH,PROXY
tun:
enable: true
stack: mixed
auto-route: true
auto-detect-interface: true
Importe a configuração e ative o plugin
Volte ao Modo de Jogo e abra o Decky Clash. Adicione uma nova assinatura (é assim que o plugin chama os arquivos de configuração) com o endereço file:///home/deck/fineproxy.yaml, selecione-a e ative o plugin.
Abra qualquer site de verificação de IP no navegador para confirmar que ele mostra o seu endereço da FineProxy.
Se você não quer que downloads grandes de jogos consumam o tráfego do proxy, ative a opção do plugin que deixa os downloads do Steam fora do proxy.
As atualizações do SteamOS às vezes removem o Decky Loader. Se a aba do Decky sumir depois de uma atualização, execute de novo o instalador do passo 8. Os plugins e as configurações deles ficam na sua pasta pessoal, então você não vai precisar configurar o Decky Clash do zero.
Se algo não funcionar
- A loja não carrega depois de configurar o proxy do Modo de Jogo. Normalmente a lista de permitidos não inclui o IP da sua rede atual, ou a porta não é 8085. O proxy do Modo de Jogo não envia login, por isso as portas 8080 e 1080 não funcionam nele.
- A configuração de proxy sempre volta para sem proxy. Informe os dados de novo, reinicie o Deck e confira se os valores ficaram salvos.
- O Firefox pede senha o tempo todo no SOCKS5. O Firefox não suporta login em SOCKS5, então use a porta 1085 com a lista de permitidos ou mude para HTTP na porta 8080.
- Os jogos ainda mostram o seu IP real. O proxy do Modo de Jogo não vale para os jogos. Para eles, use o plugin do Decky com SOCKS5 dos passos 7–11.
- O Decky Clash não conecta. Verifique se o arquivo tem tabulações ou indentação errada, confirme que a porta é 1080 e use o login e a senha do seu serviço de proxy, não a senha da sua conta FineProxy.
Se nada disso resolver, escreva para nós no chat desta página e vamos ajudar você a se conectar.
O Steam Deck tem suporte a proxy?
Sim. O Modo de Jogo tem um proxy HTTP integrado em Configurações → Internet → Configurações avançadas, que vale para a loja Steam, os downloads e as atualizações do SteamOS. Ele não tem campos de login, então funciona com proxies autorizados por lista de IPs, como a porta HTTP 8085 da FineProxy.
Dá para usar um proxy SOCKS5 no Steam Deck?
Não na configuração integrada do Modo de Jogo, que só aceita HTTP. No Modo Desktop, o Firefox aceita SOCKS5 sem login, e para o aparelho inteiro, jogos incluídos, um plugin do Decky como o Decky Clash pode usar SOCKS5 com login, senha e UDP.
Um proxy muda a região ou os preços da minha loja Steam?
Não. O Steam define o país da sua loja pela forma de pagamento, não pelo endereço IP, e o Acordo de Assinatura do Steam proíbe usar proxy para disfarçar onde você mora. A Valve pode encerrar as contas que fazem isso.
Os jogos online funcionam por proxy no Steam Deck?
Só se todo o tráfego passar por um cliente TUN com um proxy SOCKS5 que suporte UDP, porque a maioria dos jogos usa UDP. Cada salto extra aumenta a latência, então escolha uma localização de proxy perto dos servidores do jogo.
Por que o proxy do Modo de Jogo não pede senha?
A configuração da Valve guarda apenas um endereço e uma porta, então não tem como enviar login. Use a porta HTTP 8085 da FineProxy e adicione o IP da sua rede à lista de permitidos no painel.
Preciso configurar o proxy de novo depois de uma atualização do SteamOS?
As configurações do Modo de Jogo e do Firefox costumam sobreviver às atualizações. O Decky Loader às vezes some depois de uma delas, e reinstalá-lo traz de volta os plugins com as configurações.
Proxies por 48 horas
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