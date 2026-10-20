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Guia de integração

Configurações de proxy no Steam Deck

Configure um proxy no Modo de Jogo, no Modo Desktop ou para todo o tráfego.

Atualizado20 de outubro de 2026
FormatoGuia passo a passo

Como configurar um proxy no Steam Deck

O Steam Deck tem dois modos, e cada um lida com proxy de um jeito. Escolha a parte que atende ao que você precisa:

  • Loja Steam, downloads e atualizações: o proxy HTTP do Modo de Jogo, passos 1–4.
  • Navegação no Modo Desktop: o Firefox ou o proxy do sistema no KDE, passos 5–6.
  • Todo o tráfego, incluindo jogos online: um plugin do Decky com SOCKS5, passos 7–11. Os jogos usam principalmente UDP, que um proxy HTTP não consegue transportar, então para eles só esta opção funciona.

Seja qual for a opção, confira primeiro qual porta usar. Os passos abaixo correspondem ao SteamOS 3.8, a versão estável em outubro de 2026.

Qual porta da FineProxy usar

O endereço IP do proxy, o login e a senha ficam no seu serviço ativo no painel da FineProxy. A porta depende do protocolo e de como o proxy confirma quem é você:

  • HTTP com login e senha: porta 8080.
  • HTTP com lista de IPs permitidos: porta 8085.
  • SOCKS5 com login e senha: porta 1080.
  • SOCKS5 com lista de IPs permitidos: porta 1085.

Nem o proxy do Modo de Jogo nem o KDE têm campos para login e senha, então neles use a porta 8085 e adicione seu IP público à lista de permitidos. Esse endereço pertence à rede em que você está conectado, por isso ele muda quando você leva o Deck para outro lugar, e a lista precisa ser atualizada a cada vez. O plugin do Decky aceita login e senha, então ali a porta 1080 funciona em qualquer rede.

O Acordo de Assinatura do Steam proíbe usar um proxy de IP para disfarçar onde você mora, seja para acessar conteúdo destinado a outra região, seja para comprar com os preços de outro país, e a Valve pode encerrar as contas que fazem isso. O país da sua loja segue a forma de pagamento, não o endereço IP, então o proxy não mudaria os preços de qualquer forma. Use-o para ter uma rota melhor até os servidores, privacidade em Wi-Fi público ou em redes que exigem proxy.

Modo de Jogo: o proxy HTTP integrado do Steam

Passo 1

Adicione seu IP à lista de permitidos

Conecte o Steam Deck à rede em que você vai usá-lo.

Abra o painel da FineProxy em qualquer dispositivo conectado à mesma rede, vá até o seu serviço ativo e adicione o endereço IP atual à lista de permitidos. Todos os dispositivos atrás do mesmo roteador compartilham esse endereço, então um celular ou notebook serve tão bem quanto o próprio Deck.

Passo 2

Abra as configurações de proxy

Pressione o botão STEAM e abra Configurações → Internet.

Role até o final da página, abra Configurações avançadas e selecione a opção Proxy HTTP.

Passo 3

Informe o proxy

Coloque o proxy no modo manual e informe o IP da FineProxy como endereço e 8085 como porta.

Se houver uma opção para ignorar o proxy em endereços locais, deixe-a ativada para que o Deck continue enxergando os dispositivos da sua rede doméstica. Depois, salve as configurações.

Passo 4

Reinicie e confira a configuração

O Steam lê a configuração de proxy ao iniciar, então ela só passa a valer depois de reiniciar. Pressione o botão STEAM, abra o menu Power e escolha Restart.

Depois de reiniciar, abra de novo as configurações de proxy e verifique se os valores continuam lá. Alguns usuários relatam que a configuração volta para sem proxy; se isso acontecer, informe os dados de novo e reinicie mais uma vez.

O proxy do Modo de Jogo vale para a loja Steam e as páginas da comunidade, os downloads de jogos e as atualizações do SteamOS. Os jogos continuam se conectando diretamente, e os plugins do Decky Loader também ignoram essa configuração.

Modo Desktop: navegadores e o proxy do sistema no KDE

Para alternar, pressione o botão STEAM, abra o menu Power e escolha Switch to Desktop. O que você configurar aqui não afeta o Modo de Jogo, e vice-versa.

Passo 5

Configure o Firefox

O Firefox no Steam Deck tem as próprias configurações de proxy. Abra Configurações → Privacidade e segurança, encontre as configurações de conexão e clique em Configurar proxy. Em versões anteriores à 152, o mesmo botão fica no fim da página Geral.

Escolha Configuração manual de proxy. Para um proxy HTTP, informe o endereço IP e a porta 8080 e marque Também usar este proxy para HTTPS. O Firefox vai pedir o login e a senha na primeira página que você abrir.

Para SOCKS5, deixe os campos HTTP vazios, informe o endereço IP e a porta 1085 em Host SOCKS, escolha SOCKS v5 e marque Proxy DNS ao usar SOCKS v5. O Firefox não consegue enviar login por SOCKS5, então essa porta exige a lista de IPs permitidos do passo 1.

Passo 6

Configure o proxy do sistema no KDE

Abra Configurações do sistema → Wi-Fi e Internet → Proxy e escolha Usar configuração de proxy especificada manualmente.

Informe o IP da FineProxy e a porta 8085 nos campos HTTP e HTTPS, ou marque Usar este servidor proxy para todos os protocolos, e clique em Aplicar.

Os aplicativos do KDE e os navegadores que seguem as configurações do sistema, como o Chrome, vão usar esse proxy. O cliente Steam não segue, então para o Steam use a configuração do Modo de Jogo dos passos 2–4.

Todo o tráfego, incluindo jogos: um plugin do Decky com SOCKS5

Os jogos online usam principalmente UDP, que um proxy HTTP não consegue transportar. Para mandá-los pelo proxy, você precisa de um cliente que crie uma interface de rede virtual (TUN) e encaminhe todo o tráfego, UDP incluído, para um proxy SOCKS5.

No Steam Deck, a opção mais prática é o Decky Clash, um plugin para o Decky Loader que roda o núcleo Mihomo e é controlado pelo Modo de Jogo. Os dois são projetos de código aberto de terceiros, sem ligação com a Valve ou com a FineProxy.

Passo 7

Defina uma senha de sudo

Por padrão, o Deck não tem senha, mas o instalador precisa de uma. Mude para o Modo Desktop, abra o Konsole e execute passwd.

Escolha uma senha e guarde-a em um lugar seguro, porque as ferramentas do Modo Desktop vão pedi-la de novo.

Passo 8

Instale o Decky Loader

No Konsole, execute o instalador oficial com o comando abaixo e escolha a versão release quando ele perguntar.

Quando terminar, volte para o Modo de Jogo.

shell
curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh
Passo 9

Instale o Decky Clash

No Modo de Jogo, pressione o botão para abrir o menu de Acesso Rápido, vá até a aba do Decky, com o ícone de tomada, e abra a loja de plugins.

Procure o Decky Clash e instale-o.

Passo 10

Crie a configuração do proxy

Mude para o Modo Desktop e crie um arquivo de texto chamado fineproxy.yaml na sua pasta pessoal (/home/deck), por exemplo no editor Kate.

Cole a configuração abaixo e troque o endereço, o login e a senha pelos dados do seu serviço FineProxy. Use espaços na indentação, não tabulações.

A linha udp: true deixa o tráfego dos jogos passar pelo proxy, e o bloco tun faz o plugin rotear o sistema inteiro, e não apenas os aplicativos que suportam proxy.

yaml
mixed-port: 7890
mode: rule

proxies:
  - name: fineproxy
    type: socks5
    server: 203.0.113.10   # your proxy IP
    port: 1080
    username: your-login
    password: your-password
    udp: true

proxy-groups:
  - name: PROXY
    type: select
    proxies:
      - fineproxy

rules:
  - MATCH,PROXY

tun:
  enable: true
  stack: mixed
  auto-route: true
  auto-detect-interface: true
Passo 11

Importe a configuração e ative o plugin

Volte ao Modo de Jogo e abra o Decky Clash. Adicione uma nova assinatura (é assim que o plugin chama os arquivos de configuração) com o endereço file:///home/deck/fineproxy.yaml, selecione-a e ative o plugin.

Abra qualquer site de verificação de IP no navegador para confirmar que ele mostra o seu endereço da FineProxy.

Se você não quer que downloads grandes de jogos consumam o tráfego do proxy, ative a opção do plugin que deixa os downloads do Steam fora do proxy.

As atualizações do SteamOS às vezes removem o Decky Loader. Se a aba do Decky sumir depois de uma atualização, execute de novo o instalador do passo 8. Os plugins e as configurações deles ficam na sua pasta pessoal, então você não vai precisar configurar o Decky Clash do zero.

Se algo não funcionar

  • A loja não carrega depois de configurar o proxy do Modo de Jogo. Normalmente a lista de permitidos não inclui o IP da sua rede atual, ou a porta não é 8085. O proxy do Modo de Jogo não envia login, por isso as portas 8080 e 1080 não funcionam nele.
  • A configuração de proxy sempre volta para sem proxy. Informe os dados de novo, reinicie o Deck e confira se os valores ficaram salvos.
  • O Firefox pede senha o tempo todo no SOCKS5. O Firefox não suporta login em SOCKS5, então use a porta 1085 com a lista de permitidos ou mude para HTTP na porta 8080.
  • Os jogos ainda mostram o seu IP real. O proxy do Modo de Jogo não vale para os jogos. Para eles, use o plugin do Decky com SOCKS5 dos passos 7–11.
  • O Decky Clash não conecta. Verifique se o arquivo tem tabulações ou indentação errada, confirme que a porta é 1080 e use o login e a senha do seu serviço de proxy, não a senha da sua conta FineProxy.

Se nada disso resolver, escreva para nós no chat desta página e vamos ajudar você a se conectar.

O Steam Deck tem suporte a proxy?

Sim. O Modo de Jogo tem um proxy HTTP integrado em Configurações → Internet → Configurações avançadas, que vale para a loja Steam, os downloads e as atualizações do SteamOS. Ele não tem campos de login, então funciona com proxies autorizados por lista de IPs, como a porta HTTP 8085 da FineProxy.

Dá para usar um proxy SOCKS5 no Steam Deck?

Não na configuração integrada do Modo de Jogo, que só aceita HTTP. No Modo Desktop, o Firefox aceita SOCKS5 sem login, e para o aparelho inteiro, jogos incluídos, um plugin do Decky como o Decky Clash pode usar SOCKS5 com login, senha e UDP.

Um proxy muda a região ou os preços da minha loja Steam?

Não. O Steam define o país da sua loja pela forma de pagamento, não pelo endereço IP, e o Acordo de Assinatura do Steam proíbe usar proxy para disfarçar onde você mora. A Valve pode encerrar as contas que fazem isso.

Os jogos online funcionam por proxy no Steam Deck?

Só se todo o tráfego passar por um cliente TUN com um proxy SOCKS5 que suporte UDP, porque a maioria dos jogos usa UDP. Cada salto extra aumenta a latência, então escolha uma localização de proxy perto dos servidores do jogo.

Por que o proxy do Modo de Jogo não pede senha?

A configuração da Valve guarda apenas um endereço e uma porta, então não tem como enviar login. Use a porta HTTP 8085 da FineProxy e adicione o IP da sua rede à lista de permitidos no painel.

Preciso configurar o proxy de novo depois de uma atualização do SteamOS?

As configurações do Modo de Jogo e do Firefox costumam sobreviver às atualizações. O Decky Loader às vezes some depois de uma delas, e reinstalá-lo traz de volta os plugins com as configurações.

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