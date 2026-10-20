Proxy auf dem Steam Deck einrichten

Das Steam Deck hat zwei Modi, und jeder geht anders mit Proxys um. Wählen Sie den Teil, der zu Ihrer Aufgabe passt: Steam-Shop, Downloads und Updates: der HTTP-Proxy im Spielmodus, Schritte 1–4.

der HTTP-Proxy im Spielmodus, Schritte 1–4. Surfen im Desktop-Modus: Firefox oder der KDE-System-Proxy, Schritte 5–6.

Firefox oder der KDE-System-Proxy, Schritte 5–6. Gesamter Traffic inklusive Online-Spiele: ein Decky-Plugin mit SOCKS5, Schritte 7–11. Spiele nutzen meist UDP, das ein HTTP-Proxy nicht weiterleiten kann, deshalb funktioniert für sie nur dieser Weg. Egal, welchen Weg Sie wählen: Prüfen Sie zuerst, welchen Port Sie verwenden. Die folgenden Schritte beziehen sich auf SteamOS 3.8, die stabile Version im Oktober 2026.

Welchen FineProxy-Port Sie verwenden

Proxy-IP-Adresse, Login und Passwort finden Sie bei Ihrem aktiven Dienst im FineProxy-Kundenbereich. Der Port hängt vom Protokoll ab und davon, wie der Proxy Sie erkennt: HTTP mit Login und Passwort: Port 8080.

Port 8080. HTTP mit IP-Whitelist: Port 8085.

Port 8085. SOCKS5 mit Login und Passwort: Port 1080.

Port 1080. SOCKS5 mit IP-Whitelist: Port 1085. Weder der Proxy im Spielmodus noch KDE bietet Felder für Login und Passwort. Nutzen Sie dort deshalb Port 8085 und tragen Sie Ihre öffentliche IP-Adresse in die Whitelist ein. Diese Adresse gehört zu dem Netzwerk, mit dem Sie gerade verbunden sind. Sobald Sie das Deck an einen anderen Ort mitnehmen, ändert sie sich, und Sie müssen die Whitelist jedes Mal aktualisieren. Das Decky-Plugin akzeptiert Login und Passwort, daher funktioniert Port 1080 dort in jedem Netzwerk.

Der Steam-Nutzungsvertrag verbietet es, mit einem IP-Proxy den eigenen Wohnort zu verschleiern, sei es für Inhalte, die für eine andere Region bestimmt sind, oder für Käufe zu den Preisen eines anderen Landes. Valve kann Konten, die das tun, schließen. Das Shop-Land richtet sich ohnehin nach Ihrer Zahlungsmethode und nicht nach Ihrer IP-Adresse, ein Proxy ändert die Preise also nicht. Nutzen Sie ihn für eine bessere Route zu Servern, für mehr Privatsphäre in öffentlichen Wi-Fi-Netzen oder in Netzwerken, die einen Proxy voraussetzen.

Spielmodus: der integrierte HTTP-Proxy von Steam

Schritt 1 IP-Adresse zur Whitelist hinzufügen Verbinden Sie das Steam Deck mit dem Netzwerk, in dem Sie es nutzen werden. Öffnen Sie den FineProxy-Kundenbereich auf einem beliebigen Gerät im selben Netzwerk, wechseln Sie zu Ihrem aktiven Dienst und fügen Sie die aktuelle IP-Adresse zur Whitelist hinzu. Alle Geräte hinter demselben Router teilen sich diese Adresse, ein Smartphone oder Laptop erfüllt den Zweck also genauso gut wie das Deck.

Schritt 2 Proxy-Einstellungen öffnen Drücken Sie die STEAM-Taste und öffnen Sie Einstellungen → Internet. Scrollen Sie ganz nach unten, öffnen Sie Erweiterte Einstellungen und wählen Sie die Option HTTP-Proxy.

Schritt 3 Proxy eintragen Stellen Sie den Proxy auf den manuellen Modus um und tragen Sie die FineProxy-IP-Adresse als Adresse und 8085 als Port ein. Falls es eine Option gibt, für lokale Adressen keinen Proxy zu verwenden, lassen Sie sie aktiviert, damit das Deck weiterhin die Geräte in Ihrem Heimnetz sieht. Speichern Sie anschließend die Einstellungen.

Schritt 4 Neu starten und Einstellung prüfen Steam liest die Proxy-Einstellung beim Start ein, sie greift also erst nach einem Neustart. Drücken Sie die STEAM-Taste, öffnen Sie Power und wählen Sie Neu starten. Öffnen Sie nach dem Neustart erneut die Proxy-Einstellungen und prüfen Sie, ob die Werte noch da sind. Bei manchen Nutzern springt die Einstellung auf „kein Proxy“ zurück. Geben Sie sie in diesem Fall erneut ein und starten Sie noch einmal neu. Der Proxy im Spielmodus gilt für den Steam-Shop und die Community-Seiten, für Spiele-Downloads und SteamOS-Updates. Spiele verbinden sich weiterhin direkt, und auch Plugins von Decky Loader ignorieren diese Einstellung.

Desktop-Modus: Browser und der KDE-System-Proxy

Zum Wechseln drücken Sie die STEAM-Taste, öffnen Power und wählen Zum Desktop wechseln. Einstellungen, die Sie hier vornehmen, wirken sich nicht auf den Spielmodus aus, und umgekehrt.

Schritt 5 Firefox einrichten Firefox auf dem Steam Deck verwaltet seine eigenen Proxy-Einstellungen. Öffnen Sie Einstellungen → Datenschutz & Sicherheit, suchen Sie die Verbindungseinstellungen und klicken Sie auf Proxy konfigurieren. In Versionen vor 152 befindet sich dieselbe Schaltfläche unten auf der Seite Allgemein. Wählen Sie Manuelle Proxy-Konfiguration. Für einen HTTP-Proxy geben Sie die IP-Adresse und Port 8080 ein und setzen ein Häkchen bei Diesen Proxy auch für HTTPS verwenden. Login und Passwort fragt Firefox ab, sobald Sie die erste Seite öffnen. Für SOCKS5 lassen Sie die HTTP-Felder leer, tragen die IP-Adresse und Port 1085 unter SOCKS-Host ein, wählen SOCKS v5 und aktivieren Bei Verwendung von SOCKS v5 den Proxy für DNS-Anfragen verwenden. Firefox kann über SOCKS5 keinen Login übermitteln, daher braucht dieser Port die IP-Whitelist aus Schritt 1.

Schritt 6 KDE-System-Proxy einrichten Öffnen Sie Systemeinstellungen → Wi-Fi & Internet → Proxy und wählen Sie Manuell festgelegte Proxy-Einstellungen verwenden. Tragen Sie die FineProxy-IP-Adresse und Port 8085 in die Felder für HTTP und HTTPS ein oder aktivieren Sie Diesen Proxy-Server für alle Protokolle verwenden. Klicken Sie anschließend auf Anwenden. KDE-Apps und Browser, die den Systemeinstellungen folgen, etwa Chrome, verwenden dann diesen Proxy. Der Steam-Client tut das nicht, nutzen Sie für Steam daher die Einstellung im Spielmodus aus den Schritten 2–4.

Gesamter Traffic inklusive Spiele: ein Decky-Plugin mit SOCKS5

Online-Spiele nutzen überwiegend UDP, und diesen Traffic kann ein HTTP-Proxy nicht transportieren. Damit Spiele über den Proxy laufen, brauchen Sie einen Client, der eine virtuelle Netzwerkschnittstelle (TUN) anlegt und den gesamten Traffic samt UDP an einen SOCKS5-Proxy weiterleitet. Auf dem Steam Deck ist Decky Clash die praktischste Lösung. Das Plugin für Decky Loader führt den Mihomo-Kern aus und lässt sich direkt aus dem Spielmodus steuern. Beides sind Open-Source-Projekte von Drittanbietern, die weder von Valve noch von FineProxy stammen.

Schritt 7 sudo-Passwort festlegen Ab Werk hat das Deck kein Passwort, der Installer braucht aber eines. Wechseln Sie in den Desktop-Modus, öffnen Sie Konsole und führen Sie passwd aus. Legen Sie ein Passwort fest und bewahren Sie es sicher auf, denn Tools im Desktop-Modus fragen es später erneut ab.

Schritt 8 Decky Loader installieren Starten Sie in Konsole den offiziellen Installer mit dem Befehl unten und wählen Sie bei der Abfrage die Release-Version. Wechseln Sie nach Abschluss der Installation zurück in den Spielmodus.

shell curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh

Schritt 9 Decky Clash installieren Drücken Sie im Spielmodus die …-Taste, um das Schnellzugriffsmenü zu öffnen, wechseln Sie zum Decky-Tab mit dem Steckersymbol und öffnen Sie den Plugin-Store. Suchen Sie Decky Clash und installieren Sie es.

Schritt 10 Proxy-Konfiguration erstellen Wechseln Sie in den Desktop-Modus und legen Sie eine Textdatei namens fineproxy.yaml in Ihrem Home-Ordner (/home/deck) an, zum Beispiel im Editor Kate. Fügen Sie die Konfiguration unten ein und ersetzen Sie Adresse, Login und Passwort durch die Daten Ihres FineProxy-Dienstes. Rücken Sie mit Leerzeichen ein, nicht mit Tabs. Die Zeile udp: true schickt Spiele-Traffic durch den Proxy, und der Block tun sorgt dafür, dass das Plugin das gesamte System umleitet und nicht nur Apps mit Proxy-Unterstützung.

yaml mixed-port: 7890 mode: rule proxies: - name: fineproxy type: socks5 server: 203.0.113.10 # your proxy IP port: 1080 username: your-login password: your-password udp: true proxy-groups: - name: PROXY type: select proxies: - fineproxy rules: - MATCH,PROXY tun: enable: true stack: mixed auto-route: true auto-detect-interface: true

Schritt 11 Konfiguration importieren und aktivieren Kehren Sie in den Spielmodus zurück und öffnen Sie Decky Clash. Fügen Sie ein neues Abonnement (so nennt das Plugin Konfigurationsdateien) mit der Adresse file:///home/deck/fineproxy.yaml hinzu, wählen Sie es aus und schalten Sie das Plugin ein. Öffnen Sie im Browser eine beliebige Seite zur IP-Prüfung und vergewissern Sie sich, dass dort Ihre FineProxy-Adresse angezeigt wird. Wenn große Spiele-Downloads kein Proxy-Volumen verbrauchen sollen, aktivieren Sie die Plugin-Option, mit der Steam-Downloads direkt und ohne Proxy laufen.

SteamOS-Updates entfernen Decky Loader gelegentlich. Wenn der Decky-Tab nach einem Update verschwunden ist, führen Sie den Installer aus Schritt 8 erneut aus. Ihre Plugins und deren Einstellungen bleiben im Home-Ordner erhalten, sodass Sie Decky Clash nicht von vorn einrichten müssen.

Wenn etwas nicht funktioniert