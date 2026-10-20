Steam Deck पर प्रॉक्सी कैसे सेटअप करें

FineProxy का कौन-सा पोर्ट इस्तेमाल करें

आपकी प्रॉक्सी का IP एड्रेस, लॉगिन और पासवर्ड FineProxy डैशबोर्ड में आपकी एक्टिव सर्विस में मिलेंगे। पोर्ट इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन-सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रॉक्सी आपकी पहचान कैसे जाँचती है: लॉगिन और पासवर्ड के साथ HTTP: पोर्ट 8080।

पोर्ट 8080। IP व्हाइटलिस्ट के साथ HTTP: पोर्ट 8085।

पोर्ट 8085। लॉगिन और पासवर्ड के साथ SOCKS5: पोर्ट 1080।

पोर्ट 1080। IP व्हाइटलिस्ट के साथ SOCKS5: पोर्ट 1085। Game Mode प्रॉक्सी और KDE, दोनों में लॉगिन और पासवर्ड डालने के फ़ील्ड नहीं हैं, इसलिए इनके लिए पोर्ट 8085 इस्तेमाल करें और अपना पब्लिक IP एड्रेस व्हाइटलिस्ट में जोड़ें। यह एड्रेस उस नेटवर्क का होता है जिससे आप जुड़े हैं, इसलिए Deck को दूसरी जगह ले जाने पर यह बदल जाता है और हर बार आपको व्हाइटलिस्ट अपडेट करनी होगी। Decky प्लगइन लॉगिन और पासवर्ड स्वीकार करता है, यानी वहाँ पोर्ट 1080 किसी भी नेटवर्क से काम करता है।

Steam Subscriber Agreement के तहत IP प्रॉक्सी से अपनी रहने की जगह छिपाना मना है, चाहे मकसद किसी दूसरे क्षेत्र के लिए बना कंटेंट देखना हो या किसी दूसरे देश की कीमतों पर खरीदारी करना, और ऐसा करने वाले अकाउंट Valve बंद कर सकता है। वैसे भी आपके स्टोर का देश IP एड्रेस से नहीं, बल्कि आपके पेमेंट मेथड से तय होता है, इसलिए प्रॉक्सी से कीमतें नहीं बदलेंगी। प्रॉक्सी का इस्तेमाल सर्वर तक बेहतर रूट, पब्लिक Wi-Fi पर प्राइवेसी या उन नेटवर्क के लिए करें जिनमें प्रॉक्सी ज़रूरी होती है।

Game Mode: Steam की बिल्ट-इन HTTP प्रॉक्सी

चरण 1 अपना IP एड्रेस व्हाइटलिस्ट में जोड़ें Steam Deck को उस नेटवर्क से कनेक्ट करें जिस पर आप उसे इस्तेमाल करेंगे। उसी नेटवर्क से जुड़े किसी भी डिवाइस पर FineProxy डैशबोर्ड खोलें, अपनी एक्टिव सर्विस पर जाएँ और मौजूदा IP एड्रेस को व्हाइटलिस्ट में जोड़ें। एक ही राउटर से जुड़े सभी डिवाइस यही एड्रेस शेयर करते हैं, इसलिए यह काम फ़ोन या लैपटॉप से भी उतना ही अच्छा होगा जितना Deck से।

चरण 2 प्रॉक्सी सेटिंग्स खोलें STEAM बटन दबाएँ और Settings → Internet खोलें। पेज में सबसे नीचे तक स्क्रॉल करें, Advanced settings खोलें और HTTP proxy विकल्प चुनें।

चरण 3 प्रॉक्सी दर्ज करें प्रॉक्सी को मैनुअल मोड पर करें, एड्रेस में FineProxy का IP एड्रेस और पोर्ट में 8085 डालें। अगर लोकल एड्रेस के लिए प्रॉक्सी छोड़ने का विकल्प है, तो उसे चालू रहने दें, ताकि Deck आपके होम नेटवर्क के डिवाइस देख सके। इसके बाद सेटिंग्स सेव करें।

चरण 4 रीस्टार्ट करें और सेटिंग जाँचें Steam प्रॉक्सी सेटिंग को स्टार्ट होते समय पढ़ता है, इसलिए यह रीस्टार्ट के बाद ही लागू होती है। STEAM बटन दबाएँ, Power खोलें और Restart चुनें। रीस्टार्ट के बाद प्रॉक्सी सेटिंग्स फिर से खोलें और देखें कि वैल्यू अब भी मौजूद हैं। कुछ यूज़र्स के साथ ऐसा होता है कि सेटिंग वापस 'कोई प्रॉक्सी नहीं' पर चली जाती है। ऐसा हो तो उसे फिर से दर्ज करें और एक बार और रीस्टार्ट करें। Game Mode प्रॉक्सी Steam स्टोर और कम्युनिटी पेज, गेम डाउनलोड और SteamOS अपडेट पर लागू होती है। गेम्स फिर भी सीधे कनेक्ट होते हैं, और Decky Loader प्लगइन भी इस सेटिंग को नहीं मानते।

Desktop Mode: ब्राउज़र और KDE सिस्टम प्रॉक्सी

स्विच करने के लिए STEAM बटन दबाएँ, Power खोलें और Switch to Desktop चुनें। यहाँ की गई सेटिंग्स का Game Mode पर कोई असर नहीं पड़ता, और Game Mode की सेटिंग्स का यहाँ भी नहीं।

चरण 5 Firefox सेट करें Steam Deck पर Firefox अपनी अलग प्रॉक्सी सेटिंग्स रखता है। Settings → Privacy & Security खोलें, कनेक्शन सेटिंग्स ढूँढें और Configure proxy पर क्लिक करें। 152 से पहले के वर्ज़न में यही बटन General पेज में सबसे नीचे होता है। Manual proxy configuration चुनें। HTTP प्रॉक्सी के लिए IP एड्रेस और पोर्ट 8080 डालें और Also use this proxy for HTTPS पर टिक करें। पहला पेज खोलते ही Firefox आपसे लॉगिन और पासवर्ड माँगेगा। SOCKS5 के लिए HTTP फ़ील्ड खाली छोड़ दें, IP एड्रेस और पोर्ट 1085 को SOCKS Host में डालें, SOCKS v5 चुनें और Proxy DNS when using SOCKS v5 पर टिक करें। Firefox SOCKS5 पर लॉगिन नहीं भेज सकता, इसलिए इस पोर्ट के लिए चरण 1 वाली IP व्हाइटलिस्ट ज़रूरी है।

चरण 6 KDE सिस्टम प्रॉक्सी सेट करें System Settings → Wi-Fi & Internet → Proxy खोलें और Use manually specified proxy configuration चुनें। HTTP और HTTPS फ़ील्ड में FineProxy का IP एड्रेस और पोर्ट 8085 डालें, या Use this proxy server for all protocols पर टिक करें, फिर Apply पर क्लिक करें। KDE ऐप्स और सिस्टम सेटिंग्स मानने वाले ब्राउज़र, जैसे Chrome, इसी प्रॉक्सी का इस्तेमाल करेंगे। Steam क्लाइंट ऐसा नहीं करता, इसलिए Steam के लिए चरण 2–4 वाली Game Mode सेटिंग इस्तेमाल करें।

गेम्स समेत सारा ट्रैफ़िक: SOCKS5 वाला Decky प्लगइन

ऑनलाइन गेम्स ज़्यादातर UDP इस्तेमाल करते हैं, जिसे HTTP प्रॉक्सी आगे नहीं भेज सकती। गेम्स को प्रॉक्सी से भेजने के लिए आपको ऐसे क्लाइंट की ज़रूरत है जो वर्चुअल नेटवर्क इंटरफ़ेस (TUN) बनाए और UDP समेत सारा ट्रैफ़िक SOCKS5 प्रॉक्सी पर फ़ॉरवर्ड करे। Steam Deck पर सबसे व्यावहारिक विकल्प Decky Clash है। यह Decky Loader का एक प्लगइन है, जो Mihomo कोर चलाता है और जिसे Game Mode से ही कंट्रोल किया जाता है। दोनों थर्ड-पार्टी ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट हैं, जिन्हें Valve या FineProxy ने नहीं बनाया।

चरण 7 sudo पासवर्ड सेट करें Deck पर डिफ़ॉल्ट रूप से कोई पासवर्ड नहीं होता, लेकिन इंस्टॉलर को इसकी ज़रूरत पड़ती है। Desktop Mode पर स्विच करें, Konsole खोलें और passwd चलाएँ। एक पासवर्ड चुनें और उसे सुरक्षित जगह पर रखें, क्योंकि Desktop Mode के टूल्स इसे आगे भी माँगेंगे।

चरण 8 Decky Loader इंस्टॉल करें Konsole में नीचे दिए गए कमांड से ऑफ़िशियल इंस्टॉलर चलाएँ और पूछे जाने पर release वर्ज़न चुनें। इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद Game Mode पर वापस जाएँ।

shell curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh

चरण 9 Decky Clash इंस्टॉल करें Game Mode में … बटन दबाकर Quick Access मेन्यू खोलें, प्लग आइकन वाले Decky टैब पर जाएँ और प्लगइन स्टोर खोलें। Decky Clash ढूँढें और उसे इंस्टॉल करें।

चरण 10 प्रॉक्सी कॉन्फ़िग बनाएँ Desktop Mode पर स्विच करें और fineproxy.yaml नाम की एक टेक्स्ट फ़ाइल अपने होम फ़ोल्डर (/home/deck) में बनाएँ, उदाहरण के लिए Kate एडिटर में। नीचे दिया गया कॉन्फ़िग पेस्ट करें और एड्रेस, लॉगिन और पासवर्ड को अपनी FineProxy सर्विस के डेटा से बदलें। इंडेंटेशन के लिए टैब नहीं, स्पेस इस्तेमाल करें। udp: true लाइन गेम ट्रैफ़िक को प्रॉक्सी से गुज़रने देती है, और tun ब्लॉक की वजह से प्लगइन सिर्फ़ प्रॉक्सी सपोर्ट करने वाले ऐप्स का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का ट्रैफ़िक रूट करता है।

yaml mixed-port: 7890 mode: rule proxies: - name: fineproxy type: socks5 server: 203.0.113.10 # your proxy IP port: 1080 username: your-login password: your-password udp: true proxy-groups: - name: PROXY type: select proxies: - fineproxy rules: - MATCH,PROXY tun: enable: true stack: mixed auto-route: true auto-detect-interface: true

चरण 11 कॉन्फ़िग इंपोर्ट करें और चालू करें Game Mode पर लौटें और Decky Clash खोलें। file:///home/deck/fineproxy.yaml एड्रेस के साथ एक नया सब्सक्रिप्शन जोड़ें (प्लगइन कॉन्फ़िग फ़ाइलों को यही कहता है), उसे चुनें और प्लगइन चालू करें। ब्राउज़र में कोई भी IP चेक करने वाली साइट खोलें और पक्का करें कि वह आपका FineProxy एड्रेस दिखा रही है। अगर आप नहीं चाहते कि बड़े गेम डाउनलोड प्रॉक्सी ट्रैफ़िक खर्च करें, तो प्लगइन में Steam डाउनलोड के लिए प्रॉक्सी छोड़ने वाला विकल्प चालू करें।

SteamOS अपडेट कभी-कभी Decky Loader को हटा देते हैं। अगर अपडेट के बाद Decky टैब गायब हो जाए, तो चरण 8 वाला इंस्टॉलर फिर से चलाएँ। आपके प्लगइन और उनकी सेटिंग्स होम फ़ोल्डर में बनी रहती हैं, इसलिए Decky Clash को शुरू से सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

अगर कुछ काम न करे