इंटीग्रेशन गाइड
Steam Deck प्रॉक्सी सेटिंग्स
Game Mode, Desktop Mode या पूरे ट्रैफ़िक के लिए प्रॉक्सी सेट करें।
Steam Deck पर प्रॉक्सी कैसे सेटअप करें
Steam Deck में दो मोड हैं, और दोनों में प्रॉक्सी अलग-अलग तरह से काम करती है। अपने काम के हिसाब से सही हिस्सा चुनें:
- Steam स्टोर, डाउनलोड और अपडेट: Game Mode की HTTP प्रॉक्सी, चरण 1–4।
- Desktop Mode में ब्राउज़िंग: Firefox या KDE की सिस्टम प्रॉक्सी, चरण 5–6।
- ऑनलाइन गेम्स समेत सारा ट्रैफ़िक: SOCKS5 वाला Decky प्लगइन, चरण 7–11। ज़्यादातर गेम्स UDP का इस्तेमाल करते हैं, जिसे HTTP प्रॉक्सी आगे नहीं भेज सकती, इसलिए गेम्स के लिए सिर्फ़ यही तरीका काम करता है।
आप कोई भी तरीका चुनें, पहले देख लें कि कौन-सा पोर्ट इस्तेमाल करना है। नीचे दिए गए चरण SteamOS 3.8 के हिसाब से हैं, जो अक्टूबर 2026 का स्टेबल वर्ज़न है।
FineProxy का कौन-सा पोर्ट इस्तेमाल करें
आपकी प्रॉक्सी का IP एड्रेस, लॉगिन और पासवर्ड FineProxy डैशबोर्ड में आपकी एक्टिव सर्विस में मिलेंगे। पोर्ट इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन-सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रॉक्सी आपकी पहचान कैसे जाँचती है:
- लॉगिन और पासवर्ड के साथ HTTP: पोर्ट 8080।
- IP व्हाइटलिस्ट के साथ HTTP: पोर्ट 8085।
- लॉगिन और पासवर्ड के साथ SOCKS5: पोर्ट 1080।
- IP व्हाइटलिस्ट के साथ SOCKS5: पोर्ट 1085।
Game Mode प्रॉक्सी और KDE, दोनों में लॉगिन और पासवर्ड डालने के फ़ील्ड नहीं हैं, इसलिए इनके लिए पोर्ट 8085 इस्तेमाल करें और अपना पब्लिक IP एड्रेस व्हाइटलिस्ट में जोड़ें। यह एड्रेस उस नेटवर्क का होता है जिससे आप जुड़े हैं, इसलिए Deck को दूसरी जगह ले जाने पर यह बदल जाता है और हर बार आपको व्हाइटलिस्ट अपडेट करनी होगी। Decky प्लगइन लॉगिन और पासवर्ड स्वीकार करता है, यानी वहाँ पोर्ट 1080 किसी भी नेटवर्क से काम करता है।
Steam Subscriber Agreement के तहत IP प्रॉक्सी से अपनी रहने की जगह छिपाना मना है, चाहे मकसद किसी दूसरे क्षेत्र के लिए बना कंटेंट देखना हो या किसी दूसरे देश की कीमतों पर खरीदारी करना, और ऐसा करने वाले अकाउंट Valve बंद कर सकता है। वैसे भी आपके स्टोर का देश IP एड्रेस से नहीं, बल्कि आपके पेमेंट मेथड से तय होता है, इसलिए प्रॉक्सी से कीमतें नहीं बदलेंगी। प्रॉक्सी का इस्तेमाल सर्वर तक बेहतर रूट, पब्लिक Wi-Fi पर प्राइवेसी या उन नेटवर्क के लिए करें जिनमें प्रॉक्सी ज़रूरी होती है।
Game Mode: Steam की बिल्ट-इन HTTP प्रॉक्सी
अपना IP एड्रेस व्हाइटलिस्ट में जोड़ें
Steam Deck को उस नेटवर्क से कनेक्ट करें जिस पर आप उसे इस्तेमाल करेंगे।
उसी नेटवर्क से जुड़े किसी भी डिवाइस पर FineProxy डैशबोर्ड खोलें, अपनी एक्टिव सर्विस पर जाएँ और मौजूदा IP एड्रेस को व्हाइटलिस्ट में जोड़ें। एक ही राउटर से जुड़े सभी डिवाइस यही एड्रेस शेयर करते हैं, इसलिए यह काम फ़ोन या लैपटॉप से भी उतना ही अच्छा होगा जितना Deck से।
प्रॉक्सी सेटिंग्स खोलें
STEAM बटन दबाएँ और Settings → Internet खोलें।
पेज में सबसे नीचे तक स्क्रॉल करें, Advanced settings खोलें और HTTP proxy विकल्प चुनें।
प्रॉक्सी दर्ज करें
प्रॉक्सी को मैनुअल मोड पर करें, एड्रेस में FineProxy का IP एड्रेस और पोर्ट में 8085 डालें।
अगर लोकल एड्रेस के लिए प्रॉक्सी छोड़ने का विकल्प है, तो उसे चालू रहने दें, ताकि Deck आपके होम नेटवर्क के डिवाइस देख सके। इसके बाद सेटिंग्स सेव करें।
रीस्टार्ट करें और सेटिंग जाँचें
Steam प्रॉक्सी सेटिंग को स्टार्ट होते समय पढ़ता है, इसलिए यह रीस्टार्ट के बाद ही लागू होती है। STEAM बटन दबाएँ, Power खोलें और Restart चुनें।
रीस्टार्ट के बाद प्रॉक्सी सेटिंग्स फिर से खोलें और देखें कि वैल्यू अब भी मौजूद हैं। कुछ यूज़र्स के साथ ऐसा होता है कि सेटिंग वापस 'कोई प्रॉक्सी नहीं' पर चली जाती है। ऐसा हो तो उसे फिर से दर्ज करें और एक बार और रीस्टार्ट करें।
Game Mode प्रॉक्सी Steam स्टोर और कम्युनिटी पेज, गेम डाउनलोड और SteamOS अपडेट पर लागू होती है। गेम्स फिर भी सीधे कनेक्ट होते हैं, और Decky Loader प्लगइन भी इस सेटिंग को नहीं मानते।
Desktop Mode: ब्राउज़र और KDE सिस्टम प्रॉक्सी
स्विच करने के लिए STEAM बटन दबाएँ, Power खोलें और Switch to Desktop चुनें। यहाँ की गई सेटिंग्स का Game Mode पर कोई असर नहीं पड़ता, और Game Mode की सेटिंग्स का यहाँ भी नहीं।
Firefox सेट करें
Steam Deck पर Firefox अपनी अलग प्रॉक्सी सेटिंग्स रखता है। Settings → Privacy & Security खोलें, कनेक्शन सेटिंग्स ढूँढें और Configure proxy पर क्लिक करें। 152 से पहले के वर्ज़न में यही बटन General पेज में सबसे नीचे होता है।
Manual proxy configuration चुनें। HTTP प्रॉक्सी के लिए IP एड्रेस और पोर्ट 8080 डालें और Also use this proxy for HTTPS पर टिक करें। पहला पेज खोलते ही Firefox आपसे लॉगिन और पासवर्ड माँगेगा।
SOCKS5 के लिए HTTP फ़ील्ड खाली छोड़ दें, IP एड्रेस और पोर्ट 1085 को SOCKS Host में डालें, SOCKS v5 चुनें और Proxy DNS when using SOCKS v5 पर टिक करें। Firefox SOCKS5 पर लॉगिन नहीं भेज सकता, इसलिए इस पोर्ट के लिए चरण 1 वाली IP व्हाइटलिस्ट ज़रूरी है।
KDE सिस्टम प्रॉक्सी सेट करें
System Settings → Wi-Fi & Internet → Proxy खोलें और Use manually specified proxy configuration चुनें।
HTTP और HTTPS फ़ील्ड में FineProxy का IP एड्रेस और पोर्ट 8085 डालें, या Use this proxy server for all protocols पर टिक करें, फिर Apply पर क्लिक करें।
KDE ऐप्स और सिस्टम सेटिंग्स मानने वाले ब्राउज़र, जैसे Chrome, इसी प्रॉक्सी का इस्तेमाल करेंगे। Steam क्लाइंट ऐसा नहीं करता, इसलिए Steam के लिए चरण 2–4 वाली Game Mode सेटिंग इस्तेमाल करें।
गेम्स समेत सारा ट्रैफ़िक: SOCKS5 वाला Decky प्लगइन
ऑनलाइन गेम्स ज़्यादातर UDP इस्तेमाल करते हैं, जिसे HTTP प्रॉक्सी आगे नहीं भेज सकती। गेम्स को प्रॉक्सी से भेजने के लिए आपको ऐसे क्लाइंट की ज़रूरत है जो वर्चुअल नेटवर्क इंटरफ़ेस (TUN) बनाए और UDP समेत सारा ट्रैफ़िक SOCKS5 प्रॉक्सी पर फ़ॉरवर्ड करे।
Steam Deck पर सबसे व्यावहारिक विकल्प Decky Clash है। यह Decky Loader का एक प्लगइन है, जो Mihomo कोर चलाता है और जिसे Game Mode से ही कंट्रोल किया जाता है। दोनों थर्ड-पार्टी ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट हैं, जिन्हें Valve या FineProxy ने नहीं बनाया।
sudo पासवर्ड सेट करें
Deck पर डिफ़ॉल्ट रूप से कोई पासवर्ड नहीं होता, लेकिन इंस्टॉलर को इसकी ज़रूरत पड़ती है। Desktop Mode पर स्विच करें, Konsole खोलें और passwd चलाएँ।
एक पासवर्ड चुनें और उसे सुरक्षित जगह पर रखें, क्योंकि Desktop Mode के टूल्स इसे आगे भी माँगेंगे।
Decky Loader इंस्टॉल करें
Konsole में नीचे दिए गए कमांड से ऑफ़िशियल इंस्टॉलर चलाएँ और पूछे जाने पर release वर्ज़न चुनें।
इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद Game Mode पर वापस जाएँ।
curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh
Decky Clash इंस्टॉल करें
Game Mode में … बटन दबाकर Quick Access मेन्यू खोलें, प्लग आइकन वाले Decky टैब पर जाएँ और प्लगइन स्टोर खोलें।
Decky Clash ढूँढें और उसे इंस्टॉल करें।
प्रॉक्सी कॉन्फ़िग बनाएँ
Desktop Mode पर स्विच करें और fineproxy.yaml नाम की एक टेक्स्ट फ़ाइल अपने होम फ़ोल्डर (/home/deck) में बनाएँ, उदाहरण के लिए Kate एडिटर में।
नीचे दिया गया कॉन्फ़िग पेस्ट करें और एड्रेस, लॉगिन और पासवर्ड को अपनी FineProxy सर्विस के डेटा से बदलें। इंडेंटेशन के लिए टैब नहीं, स्पेस इस्तेमाल करें।
udp: true लाइन गेम ट्रैफ़िक को प्रॉक्सी से गुज़रने देती है, और tun ब्लॉक की वजह से प्लगइन सिर्फ़ प्रॉक्सी सपोर्ट करने वाले ऐप्स का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का ट्रैफ़िक रूट करता है।
mixed-port: 7890
mode: rule
proxies:
- name: fineproxy
type: socks5
server: 203.0.113.10 # your proxy IP
port: 1080
username: your-login
password: your-password
udp: true
proxy-groups:
- name: PROXY
type: select
proxies:
- fineproxy
rules:
- MATCH,PROXY
tun:
enable: true
stack: mixed
auto-route: true
auto-detect-interface: true
कॉन्फ़िग इंपोर्ट करें और चालू करें
Game Mode पर लौटें और Decky Clash खोलें। file:///home/deck/fineproxy.yaml एड्रेस के साथ एक नया सब्सक्रिप्शन जोड़ें (प्लगइन कॉन्फ़िग फ़ाइलों को यही कहता है), उसे चुनें और प्लगइन चालू करें।
ब्राउज़र में कोई भी IP चेक करने वाली साइट खोलें और पक्का करें कि वह आपका FineProxy एड्रेस दिखा रही है।
अगर आप नहीं चाहते कि बड़े गेम डाउनलोड प्रॉक्सी ट्रैफ़िक खर्च करें, तो प्लगइन में Steam डाउनलोड के लिए प्रॉक्सी छोड़ने वाला विकल्प चालू करें।
SteamOS अपडेट कभी-कभी Decky Loader को हटा देते हैं। अगर अपडेट के बाद Decky टैब गायब हो जाए, तो चरण 8 वाला इंस्टॉलर फिर से चलाएँ। आपके प्लगइन और उनकी सेटिंग्स होम फ़ोल्डर में बनी रहती हैं, इसलिए Decky Clash को शुरू से सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर कुछ काम न करे
- Game Mode प्रॉक्सी सेट करने के बाद स्टोर लोड नहीं होता। आमतौर पर व्हाइटलिस्ट में आपके मौजूदा नेटवर्क का IP एड्रेस नहीं होता, या पोर्ट 8085 नहीं होता। Game Mode प्रॉक्सी लॉगिन नहीं भेज सकती, इसलिए वहाँ पोर्ट 8080 और 1080 काम नहीं करेंगे।
- प्रॉक्सी सेटिंग बार-बार 'कोई प्रॉक्सी नहीं' पर लौट जाती है। इसे फिर से दर्ज करें, Deck रीस्टार्ट करें और देखें कि वैल्यू बनी रहीं या नहीं।
- SOCKS5 पर Firefox बार-बार पासवर्ड माँगता है। Firefox SOCKS5 लॉगिन सपोर्ट नहीं करता, इसलिए व्हाइटलिस्ट के साथ पोर्ट 1085 इस्तेमाल करें या पोर्ट 8080 पर HTTP पर स्विच करें।
- गेम्स में अब भी आपका असली IP एड्रेस दिखता है। Game Mode प्रॉक्सी गेम्स पर लागू नहीं होती। उनके लिए चरण 7–11 वाला SOCKS5 Decky प्लगइन इस्तेमाल करें।
- Decky Clash कनेक्ट नहीं होता। फ़ाइल में टैब और गलत इंडेंटेशन जाँचें, पक्का करें कि पोर्ट 1080 है, और अपनी प्रॉक्सी सर्विस का लॉगिन और पासवर्ड इस्तेमाल करें, FineProxy अकाउंट का पासवर्ड नहीं।
अगर इनमें से कुछ भी काम न आए, तो इस पेज पर चैट में हमें लिखें, हम कनेक्ट करने में आपकी मदद करेंगे।
क्या Steam Deck प्रॉक्सी सपोर्ट करता है?
हाँ। Game Mode में Settings → Internet → Advanced settings के अंदर एक बिल्ट-इन HTTP प्रॉक्सी है, जो Steam स्टोर, डाउनलोड और SteamOS अपडेट पर लागू होती है। इसमें लॉगिन के फ़ील्ड नहीं हैं, इसलिए यह IP व्हाइटलिस्ट वाली प्रॉक्सी के साथ काम करती है, जैसे FineProxy का HTTP पोर्ट 8085।
क्या Steam Deck पर SOCKS5 प्रॉक्सी इस्तेमाल की जा सकती है?
Game Mode की बिल्ट-इन सेटिंग में नहीं, क्योंकि वह सिर्फ़ HTTP सपोर्ट करती है। Desktop Mode में Firefox बिना लॉगिन के SOCKS5 स्वीकार करता है, और गेम्स समेत पूरे डिवाइस के लिए Decky Clash जैसा Decky प्लगइन लॉगिन, पासवर्ड और UDP के साथ SOCKS5 इस्तेमाल कर सकता है।
क्या प्रॉक्सी से मेरा Steam स्टोर रीजन या कीमतें बदलेंगी?
नहीं। Steam आपके स्टोर का देश IP एड्रेस से नहीं, बल्कि पेमेंट मेथड से तय करता है, और Steam Subscriber Agreement में प्रॉक्सी से अपनी रहने की जगह छिपाना मना है। ऐसा करने वाले अकाउंट Valve बंद कर सकता है।
क्या Steam Deck पर प्रॉक्सी के ज़रिए ऑनलाइन गेम्स चलते हैं?
सिर्फ़ तब, जब सारा ट्रैफ़िक TUN क्लाइंट के ज़रिए ऐसी SOCKS5 प्रॉक्सी से जाए जो UDP सपोर्ट करती हो, क्योंकि ज़्यादातर गेम्स UDP इस्तेमाल करते हैं। हर अतिरिक्त हॉप से लेटेंसी बढ़ती है, इसलिए गेम के सर्वर के पास वाली प्रॉक्सी लोकेशन चुनें।
Game Mode प्रॉक्सी पासवर्ड क्यों नहीं माँगती?
Valve की यह सेटिंग सिर्फ़ एड्रेस और पोर्ट सेव करती है, इसलिए यह लॉगिन नहीं भेज सकती। FineProxy का HTTP पोर्ट 8085 इस्तेमाल करें और डैशबोर्ड में अपने नेटवर्क का IP एड्रेस व्हाइटलिस्ट में जोड़ें।
क्या SteamOS अपडेट के बाद प्रॉक्सी फिर से सेट करनी पड़ती है?
Game Mode और Firefox की सेटिंग्स आमतौर पर अपडेट के बाद भी बनी रहती हैं। Decky Loader कभी-कभी अपडेट के बाद गायब हो जाता है, और उसे दोबारा इंस्टॉल करने पर आपके प्लगइन अपनी सेटिंग्स के साथ वापस आ जाते हैं।
48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।