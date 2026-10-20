كيفية إعداد بروكسي على Steam Deck

يعمل Steam Deck بوضعين، ولكلٍّ منهما طريقته في التعامل مع البروكسي. اختر الجزء الذي يناسب مهمتك: متجر Steam والتنزيلات والتحديثات: بروكسي HTTP في وضع الألعاب، الخطوات 1–4.

بروكسي HTTP في وضع الألعاب، الخطوات 1–4. التصفح في وضع سطح المكتب: Firefox أو بروكسي نظام KDE، الخطوتان 5–6.

Firefox أو بروكسي نظام KDE، الخطوتان 5–6. كل حركة المرور، بما فيها الألعاب عبر الإنترنت: إضافة Decky مع SOCKS5، الخطوات 7–11. تستخدم معظم الألعاب بروتوكول UDP الذي لا يستطيع بروكسي HTTP نقله، لذا هذه هي الطريقة الوحيدة التي تعمل مع الألعاب. أيًّا كانت الطريقة التي تختارها، تحقّق أولًا من المنفذ الذي يجب استخدامه. الخطوات أدناه مطابقة لإصدار SteamOS 3.8، وهو الإصدار المستقر في أكتوبر 2026.

أي منفذ من FineProxy تستخدم

ستجد عنوان IP الخاص بالبروكسي واسم المستخدم وكلمة المرور ضمن خدمتك النشطة في لوحة تحكم FineProxy. ويعتمد المنفذ على البروتوكول وعلى الطريقة التي يتحقق بها البروكسي من هويتك: HTTP مع اسم المستخدم وكلمة المرور: المنفذ 8080.

المنفذ 8080. HTTP مع قائمة عناوين IP المسموح بها: المنفذ 8085.

المنفذ 8085. SOCKS5 مع اسم المستخدم وكلمة المرور: المنفذ 1080.

المنفذ 1080. SOCKS5 مع قائمة عناوين IP المسموح بها: المنفذ 1085. لا يحتوي بروكسي وضع الألعاب ولا KDE على حقول لاسم المستخدم وكلمة المرور، لذا استخدم معهما المنفذ 8085 وأضف عنوان IP العام الخاص بك إلى قائمة العناوين المسموح بها. هذا العنوان تابع للشبكة التي تتصل بها، ولذلك يتغير عندما تأخذ الجهاز إلى مكان آخر، وستحتاج إلى تحديث القائمة في كل مرة. أما إضافة Decky فتقبل اسم المستخدم وكلمة المرور، وهذا يعني أن المنفذ 1080 يعمل معها من أي شبكة.

تمنع اتفاقية مشتركي Steam استخدام بروكسي IP لإخفاء مكان إقامتك، سواء للوصول إلى محتوى مخصص لمنطقة أخرى أو للشراء بأسعار بلد آخر، وقد تغلق Valve الحسابات التي تفعل ذلك. ثم إن بلد متجرك يُحدَّد وفق وسيلة الدفع لا وفق عنوان IP، لذلك لن يغيّر البروكسي الأسعار على أي حال. استخدمه للحصول على مسار أفضل إلى الخوادم، أو لحماية خصوصيتك على شبكات Wi-Fi العامة، أو على الشبكات التي تشترط استخدام بروكسي.

وضع الألعاب: بروكسي HTTP المدمج في Steam

الخطوة 1 أضف عنوان IP إلى القائمة المسموح بها وصّل Steam Deck بالشبكة التي ستستخدمه عليها. افتح لوحة تحكم FineProxy على أي جهاز متصل بالشبكة نفسها، وانتقل إلى خدمتك النشطة وأضف عنوان IP الحالي إلى القائمة المسموح بها. كل الأجهزة المتصلة بالموجّه نفسه تتشارك هذا العنوان، لذا يؤدي الهاتف أو الكمبيوتر المحمول المهمة كما يؤديها Steam Deck تمامًا.

الخطوة 2 افتح إعدادات البروكسي اضغط زر STEAM وافتح Settings → Internet. مرّر إلى أسفل الصفحة تمامًا، وافتح Advanced settings واختر خيار HTTP proxy.

الخطوة 3 أدخل بيانات البروكسي حوّل البروكسي إلى الوضع اليدوي، وأدخل عنوان IP من FineProxy في حقل العنوان، والقيمة 8085 في حقل المنفذ. إذا وُجد خيار لعدم استخدام البروكسي مع العناوين المحلية، فاتركه مفعّلًا حتى يظل الجهاز يرى الأجهزة الموجودة على شبكتك المنزلية. ثم احفظ الإعدادات.

الخطوة 4 أعد التشغيل وتحقق من الإعداد يقرأ Steam إعداد البروكسي عند بدء تشغيله، لذلك لا يسري الإعداد إلا بعد إعادة التشغيل. اضغط زر STEAM وافتح Power واختر Restart. بعد إعادة التشغيل، افتح إعدادات البروكسي مجددًا وتأكد من أن القيم ما زالت موجودة. يلاحظ بعض المستخدمين أن الإعداد يعود إلى وضع عدم استخدام بروكسي، وإذا حدث ذلك فأدخله مرة أخرى وأعد التشغيل من جديد. يشمل بروكسي وضع الألعاب متجر Steam وصفحات المجتمع وتنزيلات الألعاب وتحديثات SteamOS. أما الألعاب فتظل تتصل مباشرة، كما أن إضافات Decky Loader تتجاهل هذا الإعداد أيضًا.

وضع سطح المكتب: المتصفحات وبروكسي نظام KDE

للتبديل، اضغط زر STEAM وافتح Power واختر Switch to Desktop. الإعدادات التي تضبطها هنا لا تؤثر في وضع الألعاب، والعكس صحيح.

الخطوة 5 اضبط Firefox يحتفظ Firefox على Steam Deck بإعدادات البروكسي الخاصة به. افتح Settings → Privacy & Security، وابحث عن إعدادات الاتصال وانقر Configure proxy. في الإصدارات الأقدم من 152 يوجد الزر نفسه أسفل صفحة General. اختر Manual proxy configuration. لبروكسي HTTP، أدخل عنوان IP والمنفذ 8080 وفعّل Also use this proxy for HTTPS. سيطلب منك Firefox اسم المستخدم وكلمة المرور عند فتح أول صفحة. أما مع SOCKS5 فاترك حقول HTTP فارغة، وأدخل عنوان IP والمنفذ 1085 في SOCKS Host، واختر SOCKS v5 وفعّل Proxy DNS when using SOCKS v5. لا يستطيع Firefox إرسال اسم المستخدم عبر SOCKS5، لذا يحتاج هذا المنفذ إلى قائمة عناوين IP المسموح بها من الخطوة 1.

الخطوة 6 اضبط بروكسي نظام KDE افتح System Settings → Wi-Fi & Internet → Proxy واختر Use manually specified proxy configuration. أدخل عنوان IP من FineProxy والمنفذ 8085 في حقلي HTTP وHTTPS، أو فعّل Use this proxy server for all protocols، ثم انقر Apply. ستستخدم تطبيقات KDE والمتصفحات التي تتبع إعدادات النظام، مثل Chrome، هذا البروكسي. أما عميل Steam فلا يستخدمه، لذا اعتمد مع Steam على إعداد وضع الألعاب من الخطوات 2–4.

كل حركة المرور، بما فيها الألعاب: إضافة Decky مع SOCKS5

تعتمد الألعاب عبر الإنترنت في الغالب على UDP، وبروكسي HTTP لا يستطيع نقل هذا النوع من حركة المرور. ولتمرير الألعاب عبر البروكسي تحتاج إلى عميل يُنشئ واجهة شبكة افتراضية (TUN) ويحوّل كل حركة المرور، بما فيها UDP، إلى بروكسي SOCKS5. على Steam Deck، الخيار الأكثر عملية هو Decky Clash، وهو إضافة لـ Decky Loader تشغّل نواة Mihomo ويُتحكَّم بها من وضع الألعاب. كلاهما مشروع مفتوح المصدر من طرف ثالث، وليس من إنتاج Valve أو FineProxy.

الخطوة 7 عيّن كلمة مرور sudo لا توجد كلمة مرور على الجهاز افتراضيًا، لكن برنامج التثبيت يحتاج إليها. انتقل إلى وضع سطح المكتب، وافتح Konsole ونفّذ الأمر passwd. اختر كلمة مرور واحفظها في مكان آمن، لأن أدوات وضع سطح المكتب ستطلبها منك مرة أخرى.

الخطوة 8 ثبّت Decky Loader في Konsole، شغّل برنامج التثبيت الرسمي بالأمر أدناه، واختر الإصدار المستقر (release) عندما يُطلب منك ذلك. عند انتهاء التثبيت، عُد إلى وضع الألعاب.

shell curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh

الخطوة 9 ثبّت Decky Clash في وضع الألعاب، اضغط زر … لفتح قائمة الوصول السريع، وانتقل إلى تبويب Decky ذي أيقونة القابس وافتح متجر الإضافات. ابحث عن Decky Clash وثبّته.

الخطوة 10 أنشئ ملف إعدادات البروكسي انتقل إلى وضع سطح المكتب وأنشئ ملفًا نصيًا باسم fineproxy.yaml في مجلد المنزل (/home/deck)، مثلًا في محرر Kate. الصق الإعدادات أدناه واستبدل العنوان واسم المستخدم وكلمة المرور ببيانات خدمتك في FineProxy. استخدم المسافات للإزاحة، لا علامات Tab. يسمح السطر udp: true بمرور حركة مرور الألعاب عبر البروكسي، أما كتلة tun فتجعل الإضافة توجّه حركة النظام بأكمله، لا التطبيقات التي تدعم البروكسي فقط.

yaml mixed-port: 7890 mode: rule proxies: - name: fineproxy type: socks5 server: 203.0.113.10 # your proxy IP port: 1080 username: your-login password: your-password udp: true proxy-groups: - name: PROXY type: select proxies: - fineproxy rules: - MATCH,PROXY tun: enable: true stack: mixed auto-route: true auto-detect-interface: true

الخطوة 11 استورد الإعدادات وفعّلها عُد إلى وضع الألعاب وافتح Decky Clash. أضف اشتراكًا جديدًا (هكذا تسمّي الإضافة ملفات الإعدادات) بالعنوان file:///home/deck/fineproxy.yaml، ثم اختره وشغّل الإضافة. افتح في المتصفح أي موقع لفحص عنوان IP، وتأكد من أنه يعرض عنوان FineProxy الخاص بك. إذا كنت لا تريد أن تستهلك تنزيلات الألعاب الكبيرة حركة مرور البروكسي، ففعّل خيار الإضافة الذي يستثني تنزيلات Steam من البروكسي.

تحذف تحديثات SteamOS أحيانًا Decky Loader. إذا اختفى تبويب Decky بعد التحديث، فشغّل برنامج التثبيت من الخطوة 8 مرة أخرى. تبقى إضافاتك وإعداداتها في مجلد المنزل، لذا لن تضطر إلى إعداد Decky Clash من الصفر.

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