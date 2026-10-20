Как настроить прокси на Steam Deck

У Steam Deck два режима, и прокси в каждом из них настраивается по-своему. Выберите часть, которая подходит под вашу задачу: Магазин Steam, загрузки и обновления: HTTP-прокси игрового режима, шаги 1–4.

HTTP-прокси игрового режима, шаги 1–4. Браузер в режиме рабочего стола: Firefox или системный прокси KDE, шаги 5–6.

Firefox или системный прокси KDE, шаги 5–6. Весь трафик, включая онлайн-игры: плагин Decky с SOCKS5, шаги 7–11. Игры в основном работают по UDP, а HTTP-прокси его не передаёт, поэтому для них подходит только этот способ. Какой бы способ вы ни выбрали, сначала проверьте, какой порт использовать. Инструкция ниже написана для SteamOS 3.8, стабильной версии на октябрь 2026 года.

Какой порт FineProxy выбрать

IP-адрес прокси, логин и пароль указаны в вашей активной услуге в личном кабинете FineProxy. Порт зависит от протокола и от того, как прокси проверяет, что подключаетесь именно вы: HTTP с логином и паролем: порт 8080.

порт 8080. HTTP с авторизацией по белому списку IP: порт 8085.

порт 8085. SOCKS5 с логином и паролем: порт 1080.

порт 1080. SOCKS5 с авторизацией по белому списку IP: порт 1085. Ни в прокси игрового режима, ни в KDE нет полей для логина и пароля, поэтому для них используйте порт 8085 и добавьте свой публичный IP-адрес в белый список. Этот адрес принадлежит сети, к которой вы подключены. Стоит взять Deck с собой в другое место, и адрес сменится, а белый список придётся обновлять каждый раз заново. Плагин Decky принимает логин и пароль, так что в нём порт 1080 работает из любой сети.

Соглашение подписчика Steam запрещает с помощью IP-прокси скрывать, где вы живёте, будь то ради контента, предназначенного для другого региона, или ради покупок по ценам другой страны. Valve может закрыть аккаунт за такое нарушение. Страна магазина определяется по способу оплаты, а не по IP-адресу, так что цены прокси в любом случае не изменит. Используйте его, чтобы получить более удачный маршрут до серверов, сохранить приватность в публичных сетях Wi-Fi или работать в сетях, которые требуют подключения через прокси.

Игровой режим: встроенный HTTP-прокси Steam

Шаг 1 Добавьте IP-адрес в белый список Подключите Steam Deck к сети, в которой будете им пользоваться. Откройте личный кабинет FineProxy на любом устройстве в той же сети, перейдите в активную услугу и добавьте текущий IP-адрес в белый список. Все устройства за одним роутером выходят в интернет с этого адреса, поэтому телефон или ноутбук подойдут не хуже самого Deck.

Шаг 2 Откройте настройки прокси Нажмите кнопку STEAM и откройте Настройки → Интернет. Прокрутите страницу до самого низа, откройте Дополнительные настройки и выберите пункт HTTP-прокси.

Шаг 3 Введите данные прокси Переключите прокси в ручной режим, укажите IP-адрес FineProxy в качестве адреса и 8085 в качестве порта. Если есть опция не использовать прокси для локальных адресов, оставьте её включённой, чтобы Deck по-прежнему видел устройства в домашней сети. Затем сохраните настройки.

Шаг 4 Перезапустите Deck и проверьте настройку Steam считывает настройку прокси при запуске, поэтому она вступает в силу только после перезапуска. Нажмите кнопку STEAM, откройте Питание и выберите Перезапустить. После перезапуска снова откройте настройки прокси и убедитесь, что значения сохранились. У некоторых пользователей настройка сбрасывается обратно на «без прокси». Если это произошло, введите её заново и перезапустите Deck ещё раз. Прокси игрового режима работает для магазина и страниц сообщества Steam, загрузки игр и обновлений SteamOS. Сами игры по-прежнему подключаются напрямую, и плагины Decky Loader эту настройку тоже не учитывают.

Режим рабочего стола: браузеры и системный прокси KDE

Чтобы переключиться, нажмите кнопку STEAM, откройте Питание и выберите Переключиться на рабочий стол. Настройки, сделанные здесь, не влияют на игровой режим, и наоборот.

Шаг 5 Настройте Firefox Firefox на Steam Deck хранит собственные настройки прокси. Откройте Настройки → Приватность и защита, найдите параметры соединения и нажмите Настроить прокси. В версиях до 152 эта же кнопка находится внизу страницы Основные. Выберите Ручная настройка прокси. Для HTTP-прокси введите IP-адрес и порт 8080 и отметьте Также использовать этот прокси для HTTPS. Логин и пароль Firefox запросит при открытии первой же страницы. Для SOCKS5 оставьте поля HTTP пустыми, введите IP-адрес и порт 1085 в поле Узел SOCKS, выберите SOCKS v5 и отметьте Отправлять DNS-запросы через прокси при использовании SOCKS v5. Firefox не умеет передавать логин по SOCKS5, поэтому для этого порта нужен белый список IP из шага 1.

Шаг 6 Настройте системный прокси KDE Откройте Параметры системы → Wi-Fi и Интернет → Прокси-сервер и выберите Использовать указанные вручную параметры прокси-сервера. Введите IP-адрес FineProxy и порт 8085 в поля HTTP и HTTPS или отметьте Использовать этот прокси-сервер для всех протоколов, затем нажмите Применить. Этот прокси будут использовать приложения KDE и браузеры, которые следуют системным настройкам, например Chrome. Клиент Steam его не учитывает, поэтому для Steam используйте настройку игрового режима из шагов 2–4.

Весь трафик, включая игры: плагин Decky с SOCKS5

Онлайн-игры в основном используют UDP, а HTTP-прокси такой трафик передавать не умеет. Чтобы направить игры через прокси, нужен клиент, который создаёт виртуальный сетевой интерфейс (TUN) и пересылает весь трафик, включая UDP, на SOCKS5-прокси. На Steam Deck удобнее всего использовать Decky Clash. Это плагин для Decky Loader, который запускает ядро Mihomo и управляется прямо из игрового режима. Оба проекта сторонние, с открытым исходным кодом, и их разрабатывают не Valve и не FineProxy.

Шаг 7 Задайте пароль для sudo По умолчанию на Deck нет пароля, а установщику он нужен. Переключитесь в режим рабочего стола, откройте Konsole и выполните passwd. Придумайте пароль и сохраните его в надёжном месте, потому что инструменты режима рабочего стола будут запрашивать его снова.

Шаг 8 Установите Decky Loader В Konsole запустите официальный установщик командой ниже и, когда он спросит, выберите релизную версию. Когда установка завершится, вернитесь в игровой режим.

shell curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh

Шаг 9 Установите Decky Clash В игровом режиме нажмите кнопку …, чтобы открыть меню быстрого доступа, перейдите на вкладку Decky со значком штекера и откройте магазин плагинов. Найдите Decky Clash и установите его.

Шаг 10 Создайте конфигурацию прокси Переключитесь в режим рабочего стола и создайте текстовый файл fineproxy.yaml в домашней папке (/home/deck), например в редакторе Kate. Вставьте конфигурацию ниже и замените адрес, логин и пароль данными вашей услуги FineProxy. Отступы делайте пробелами, а не табуляцией. Строка udp: true пропускает игровой трафик через прокси, а блок tun заставляет плагин направлять через прокси всю систему, а не только приложения с поддержкой прокси.

yaml mixed-port: 7890 mode: rule proxies: - name: fineproxy type: socks5 server: 203.0.113.10 # your proxy IP port: 1080 username: your-login password: your-password udp: true proxy-groups: - name: PROXY type: select proxies: - fineproxy rules: - MATCH,PROXY tun: enable: true stack: mixed auto-route: true auto-detect-interface: true

Шаг 11 Импортируйте конфигурацию и включите плагин Вернитесь в игровой режим и откройте Decky Clash. Добавьте новую подписку (так плагин называет файлы конфигурации) с адресом file:///home/deck/fineproxy.yaml, выберите её и включите плагин. Откройте в браузере любой сайт для проверки IP и убедитесь, что он показывает адрес FineProxy. Чтобы крупные загрузки игр не расходовали трафик прокси, включите в плагине опцию, которая отправляет загрузки Steam напрямую, без прокси.

Обновления SteamOS иногда удаляют Decky Loader. Если после обновления вкладка Decky пропала, снова запустите установщик из шага 8. Плагины и их настройки хранятся в домашней папке, поэтому настраивать Decky Clash с нуля не придётся.

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