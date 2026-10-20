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Настройки прокси на Steam Deck
Настройте прокси в игровом режиме, в режиме рабочего стола или для всего трафика.
Как настроить прокси на Steam Deck
У Steam Deck два режима, и прокси в каждом из них настраивается по-своему. Выберите часть, которая подходит под вашу задачу:
- Магазин Steam, загрузки и обновления: HTTP-прокси игрового режима, шаги 1–4.
- Браузер в режиме рабочего стола: Firefox или системный прокси KDE, шаги 5–6.
- Весь трафик, включая онлайн-игры: плагин Decky с SOCKS5, шаги 7–11. Игры в основном работают по UDP, а HTTP-прокси его не передаёт, поэтому для них подходит только этот способ.
Какой бы способ вы ни выбрали, сначала проверьте, какой порт использовать. Инструкция ниже написана для SteamOS 3.8, стабильной версии на октябрь 2026 года.
Какой порт FineProxy выбрать
IP-адрес прокси, логин и пароль указаны в вашей активной услуге в личном кабинете FineProxy. Порт зависит от протокола и от того, как прокси проверяет, что подключаетесь именно вы:
- HTTP с логином и паролем: порт 8080.
- HTTP с авторизацией по белому списку IP: порт 8085.
- SOCKS5 с логином и паролем: порт 1080.
- SOCKS5 с авторизацией по белому списку IP: порт 1085.
Ни в прокси игрового режима, ни в KDE нет полей для логина и пароля, поэтому для них используйте порт 8085 и добавьте свой публичный IP-адрес в белый список. Этот адрес принадлежит сети, к которой вы подключены. Стоит взять Deck с собой в другое место, и адрес сменится, а белый список придётся обновлять каждый раз заново. Плагин Decky принимает логин и пароль, так что в нём порт 1080 работает из любой сети.
Соглашение подписчика Steam запрещает с помощью IP-прокси скрывать, где вы живёте, будь то ради контента, предназначенного для другого региона, или ради покупок по ценам другой страны. Valve может закрыть аккаунт за такое нарушение. Страна магазина определяется по способу оплаты, а не по IP-адресу, так что цены прокси в любом случае не изменит. Используйте его, чтобы получить более удачный маршрут до серверов, сохранить приватность в публичных сетях Wi-Fi или работать в сетях, которые требуют подключения через прокси.
Игровой режим: встроенный HTTP-прокси Steam
Добавьте IP-адрес в белый список
Подключите Steam Deck к сети, в которой будете им пользоваться.
Откройте личный кабинет FineProxy на любом устройстве в той же сети, перейдите в активную услугу и добавьте текущий IP-адрес в белый список. Все устройства за одним роутером выходят в интернет с этого адреса, поэтому телефон или ноутбук подойдут не хуже самого Deck.
Откройте настройки прокси
Нажмите кнопку STEAM и откройте Настройки → Интернет.
Прокрутите страницу до самого низа, откройте Дополнительные настройки и выберите пункт HTTP-прокси.
Введите данные прокси
Переключите прокси в ручной режим, укажите IP-адрес FineProxy в качестве адреса и 8085 в качестве порта.
Если есть опция не использовать прокси для локальных адресов, оставьте её включённой, чтобы Deck по-прежнему видел устройства в домашней сети. Затем сохраните настройки.
Перезапустите Deck и проверьте настройку
Steam считывает настройку прокси при запуске, поэтому она вступает в силу только после перезапуска. Нажмите кнопку STEAM, откройте Питание и выберите Перезапустить.
После перезапуска снова откройте настройки прокси и убедитесь, что значения сохранились. У некоторых пользователей настройка сбрасывается обратно на «без прокси». Если это произошло, введите её заново и перезапустите Deck ещё раз.
Прокси игрового режима работает для магазина и страниц сообщества Steam, загрузки игр и обновлений SteamOS. Сами игры по-прежнему подключаются напрямую, и плагины Decky Loader эту настройку тоже не учитывают.
Режим рабочего стола: браузеры и системный прокси KDE
Чтобы переключиться, нажмите кнопку STEAM, откройте Питание и выберите Переключиться на рабочий стол. Настройки, сделанные здесь, не влияют на игровой режим, и наоборот.
Настройте Firefox
Firefox на Steam Deck хранит собственные настройки прокси. Откройте Настройки → Приватность и защита, найдите параметры соединения и нажмите Настроить прокси. В версиях до 152 эта же кнопка находится внизу страницы Основные.
Выберите Ручная настройка прокси. Для HTTP-прокси введите IP-адрес и порт 8080 и отметьте Также использовать этот прокси для HTTPS. Логин и пароль Firefox запросит при открытии первой же страницы.
Для SOCKS5 оставьте поля HTTP пустыми, введите IP-адрес и порт 1085 в поле Узел SOCKS, выберите SOCKS v5 и отметьте Отправлять DNS-запросы через прокси при использовании SOCKS v5. Firefox не умеет передавать логин по SOCKS5, поэтому для этого порта нужен белый список IP из шага 1.
Настройте системный прокси KDE
Откройте Параметры системы → Wi-Fi и Интернет → Прокси-сервер и выберите Использовать указанные вручную параметры прокси-сервера.
Введите IP-адрес FineProxy и порт 8085 в поля HTTP и HTTPS или отметьте Использовать этот прокси-сервер для всех протоколов, затем нажмите Применить.
Этот прокси будут использовать приложения KDE и браузеры, которые следуют системным настройкам, например Chrome. Клиент Steam его не учитывает, поэтому для Steam используйте настройку игрового режима из шагов 2–4.
Весь трафик, включая игры: плагин Decky с SOCKS5
Онлайн-игры в основном используют UDP, а HTTP-прокси такой трафик передавать не умеет. Чтобы направить игры через прокси, нужен клиент, который создаёт виртуальный сетевой интерфейс (TUN) и пересылает весь трафик, включая UDP, на SOCKS5-прокси.
На Steam Deck удобнее всего использовать Decky Clash. Это плагин для Decky Loader, который запускает ядро Mihomo и управляется прямо из игрового режима. Оба проекта сторонние, с открытым исходным кодом, и их разрабатывают не Valve и не FineProxy.
Задайте пароль для sudo
По умолчанию на Deck нет пароля, а установщику он нужен. Переключитесь в режим рабочего стола, откройте Konsole и выполните passwd.
Придумайте пароль и сохраните его в надёжном месте, потому что инструменты режима рабочего стола будут запрашивать его снова.
Установите Decky Loader
В Konsole запустите официальный установщик командой ниже и, когда он спросит, выберите релизную версию.
Когда установка завершится, вернитесь в игровой режим.
curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh
Установите Decky Clash
В игровом режиме нажмите кнопку …, чтобы открыть меню быстрого доступа, перейдите на вкладку Decky со значком штекера и откройте магазин плагинов.
Найдите Decky Clash и установите его.
Создайте конфигурацию прокси
Переключитесь в режим рабочего стола и создайте текстовый файл fineproxy.yaml в домашней папке (/home/deck), например в редакторе Kate.
Вставьте конфигурацию ниже и замените адрес, логин и пароль данными вашей услуги FineProxy. Отступы делайте пробелами, а не табуляцией.
Строка udp: true пропускает игровой трафик через прокси, а блок tun заставляет плагин направлять через прокси всю систему, а не только приложения с поддержкой прокси.
mixed-port: 7890
mode: rule
proxies:
- name: fineproxy
type: socks5
server: 203.0.113.10 # your proxy IP
port: 1080
username: your-login
password: your-password
udp: true
proxy-groups:
- name: PROXY
type: select
proxies:
- fineproxy
rules:
- MATCH,PROXY
tun:
enable: true
stack: mixed
auto-route: true
auto-detect-interface: true
Импортируйте конфигурацию и включите плагин
Вернитесь в игровой режим и откройте Decky Clash. Добавьте новую подписку (так плагин называет файлы конфигурации) с адресом file:///home/deck/fineproxy.yaml, выберите её и включите плагин.
Откройте в браузере любой сайт для проверки IP и убедитесь, что он показывает адрес FineProxy.
Чтобы крупные загрузки игр не расходовали трафик прокси, включите в плагине опцию, которая отправляет загрузки Steam напрямую, без прокси.
Обновления SteamOS иногда удаляют Decky Loader. Если после обновления вкладка Decky пропала, снова запустите установщик из шага 8. Плагины и их настройки хранятся в домашней папке, поэтому настраивать Decky Clash с нуля не придётся.
Если что-то не работает
- Магазин не загружается после настройки прокси в игровом режиме. Обычно в белом списке нет IP-адреса текущей сети или указан порт, отличный от 8085. Прокси игрового режима не умеет передавать логин, поэтому порты 8080 и 1080 там не работают.
- Настройка прокси постоянно сбрасывается на «без прокси». Введите её заново, перезапустите Deck и проверьте, что значения сохранились.
- Firefox постоянно запрашивает пароль при работе через SOCKS5. Firefox не поддерживает логин для SOCKS5, поэтому используйте порт 1085 с белым списком IP или перейдите на HTTP с портом 8080.
- Игры по-прежнему показывают ваш реальный IP-адрес. Прокси игрового режима на игры не распространяется. Для них используйте плагин Decky с SOCKS5 из шагов 7–11.
- Decky Clash не подключается. Проверьте, нет ли в файле табуляции и неправильных отступов, убедитесь, что указан порт 1080, и используйте логин и пароль от услуги прокси, а не пароль от аккаунта FineProxy.
Если ничего из этого не помогло, напишите нам в чат на этой странице, и мы поможем подключиться.
Поддерживает ли Steam Deck прокси?
Да. В игровом режиме есть встроенный HTTP-прокси в разделе «Настройки → Интернет → Дополнительные настройки». Он работает для магазина Steam, загрузок и обновлений SteamOS. Полей для логина в нём нет, поэтому он подходит для прокси с авторизацией по белому списку IP, например для HTTP-порта 8085 у FineProxy.
Можно ли использовать SOCKS5-прокси на Steam Deck?
Во встроенной настройке игрового режима нельзя, потому что она поддерживает только HTTP. В режиме рабочего стола Firefox принимает SOCKS5 без логина, а для всего устройства, включая игры, плагин Decky вроде Decky Clash может использовать SOCKS5 с логином, паролем и UDP.
Изменит ли прокси регион или цены в магазине Steam?
Нет. Steam определяет страну магазина по способу оплаты, а не по IP-адресу, а Соглашение подписчика Steam запрещает использовать прокси, чтобы скрыть, где вы живёте. Valve может закрыть аккаунт за такое нарушение.
Работают ли онлайн-игры через прокси на Steam Deck?
Только если весь трафик идёт через TUN-клиент и SOCKS5-прокси с поддержкой UDP, потому что большинство игр используют UDP. Каждый дополнительный узел на пути увеличивает задержку, поэтому выбирайте прокси в локации, близкой к серверам игры.
Почему прокси игрового режима не запрашивает пароль?
Настройка Valve хранит только адрес и порт, поэтому передать логин она не может. Используйте HTTP-порт 8085 у FineProxy и добавьте IP-адрес своей сети в белый список в личном кабинете.
Нужно ли заново настраивать прокси после обновления SteamOS?
Настройки игрового режима и Firefox обычно сохраняются после обновлений. Decky Loader после обновления иногда пропадает, но после переустановки плагины возвращаются вместе с настройками.
Прокси на 48 часов
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