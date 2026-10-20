Panduan integrasi
Pengaturan proxy Steam Deck
Atur proxy di Game Mode, di Desktop Mode, atau untuk semua traffic.
Cara mengatur proxy di Steam Deck
Steam Deck punya dua mode, dan masing-masing menangani proxy dengan cara yang berbeda. Pilih bagian yang sesuai dengan kebutuhan Anda:
- Toko Steam, unduhan, dan update: proxy HTTP di Game Mode, langkah 1–4.
- Browsing di Desktop Mode: Firefox atau proxy sistem KDE, langkah 5–6.
- Semua traffic, termasuk game online: plugin Decky dengan SOCKS5, langkah 7–11. Game umumnya memakai UDP, yang tidak bisa dibawa oleh proxy HTTP, jadi hanya cara ini yang berfungsi untuk game.
Cara mana pun yang Anda pilih, periksa dulu port mana yang dipakai. Langkah-langkah di bawah ini sesuai dengan SteamOS 3.8, versi stabil per Oktober 2026.
Port FineProxy mana yang dipakai
Alamat IP proxy, login, dan password Anda tercantum di layanan aktif pada dashboard FineProxy. Port yang dipakai bergantung pada protokol dan pada cara proxy memverifikasi identitas Anda:
- HTTP dengan login dan password: port 8080.
- HTTP dengan whitelist IP: port 8085.
- SOCKS5 dengan login dan password: port 1080.
- SOCKS5 dengan whitelist IP: port 1085.
Proxy Game Mode maupun KDE tidak punya kolom untuk login dan password, jadi untuk keduanya gunakan port 8085 dan tambahkan alamat IP publik Anda ke whitelist. Alamat itu milik jaringan yang sedang Anda pakai, sehingga akan berubah saat Anda membawa Deck ke tempat lain, dan whitelist perlu diperbarui setiap kali. Plugin Decky menerima login dan password, artinya port 1080 di sana bisa dipakai dari jaringan mana pun.
Perjanjian Pelanggan Steam melarang penggunaan proxy IP untuk menyamarkan tempat tinggal Anda, baik untuk mengakses konten yang ditujukan bagi wilayah lain maupun untuk membeli dengan harga negara lain, dan Valve dapat menutup akun yang melakukannya. Negara toko Anda ditentukan oleh metode pembayaran, bukan oleh alamat IP, jadi proxy memang tidak akan mengubah harga. Gunakan proxy untuk mendapatkan rute yang lebih baik ke server, menjaga privasi di Wi-Fi publik, atau di jaringan yang mewajibkan proxy.
Game Mode: proxy HTTP bawaan Steam
Tambahkan alamat IP Anda ke whitelist
Hubungkan Steam Deck ke jaringan tempat Anda akan memakainya.
Buka dashboard FineProxy di perangkat apa pun yang terhubung ke jaringan yang sama, masuk ke layanan aktif Anda, lalu tambahkan alamat IP saat ini ke whitelist. Semua perangkat di belakang router yang sama memakai alamat tersebut, jadi ponsel atau laptop bisa dipakai untuk langkah ini sama baiknya dengan Deck.
Buka pengaturan proxy
Tekan tombol STEAM dan buka Settings → Internet.
Gulir ke bagian paling bawah halaman, buka Advanced settings, lalu pilih opsi HTTP proxy.
Masukkan proxy
Ubah proxy ke mode manual, lalu masukkan alamat IP FineProxy sebagai alamat dan 8085 sebagai port.
Jika ada opsi untuk tidak memakai proxy pada alamat lokal, biarkan tetap aktif agar Deck masih bisa melihat perangkat di jaringan rumah Anda. Setelah itu, simpan pengaturan.
Restart dan periksa pengaturan
Steam membaca pengaturan proxy saat mulai berjalan, jadi pengaturan baru berlaku setelah restart. Tekan tombol STEAM, buka Power, lalu pilih Restart.
Setelah restart, buka lagi pengaturan proxy dan pastikan nilainya masih ada. Sebagian pengguna mendapati pengaturan kembali ke tanpa proxy, dan jika itu terjadi, masukkan lagi pengaturannya lalu restart sekali lagi.
Proxy Game Mode mencakup toko Steam dan halaman komunitas, unduhan game, serta update SteamOS. Game tetap terhubung secara langsung, dan plugin Decky Loader juga mengabaikan pengaturan ini.
Desktop Mode: browser dan proxy sistem KDE
Untuk beralih, tekan tombol STEAM, buka Power, lalu pilih Switch to Desktop. Pengaturan yang dibuat di sini tidak memengaruhi Game Mode, begitu pula sebaliknya.
Atur Firefox
Firefox di Steam Deck menyimpan pengaturan proxy-nya sendiri. Buka Settings → Privacy & Security, cari pengaturan koneksi, lalu klik Configure proxy. Di versi sebelum 152, tombol yang sama ada di bagian bawah halaman General.
Pilih Manual proxy configuration. Untuk proxy HTTP, masukkan alamat IP dan port 8080, lalu centang Also use this proxy for HTTPS. Firefox akan meminta login dan password saat Anda membuka halaman pertama.
Untuk SOCKS5, kosongkan kolom HTTP, masukkan alamat IP dan port 1085 di SOCKS Host, pilih SOCKS v5, lalu centang Proxy DNS when using SOCKS v5. Firefox tidak bisa mengirim login lewat SOCKS5, jadi port ini memerlukan whitelist IP dari langkah 1.
Atur proxy sistem KDE
Buka System Settings → Wi-Fi & Internet → Proxy dan pilih Use manually specified proxy configuration.
Masukkan alamat IP FineProxy dan port 8085 di kolom HTTP dan HTTPS, atau centang Use this proxy server for all protocols, lalu klik Apply.
Aplikasi KDE dan browser yang mengikuti pengaturan sistem, seperti Chrome, akan memakai proxy ini. Klien Steam tidak memakainya, jadi untuk Steam gunakan pengaturan Game Mode dari langkah 2–4.
Semua traffic, termasuk game: plugin Decky dengan SOCKS5
Game online kebanyakan memakai UDP, sementara proxy HTTP tidak bisa meneruskan traffic jenis ini. Agar game lewat proxy, Anda memerlukan klien yang membuat antarmuka jaringan virtual (TUN) dan meneruskan seluruh traffic, termasuk UDP, ke proxy SOCKS5.
Di Steam Deck, opsi paling praktis adalah Decky Clash, plugin untuk Decky Loader yang menjalankan core Mihomo dan dikendalikan dari Game Mode. Keduanya adalah proyek open-source pihak ketiga, bukan buatan Valve atau FineProxy.
Buat password sudo
Secara default Deck tidak punya password, padahal installer membutuhkannya. Beralihlah ke Desktop Mode, buka Konsole, lalu jalankan passwd.
Buat password dan simpan di tempat yang aman, karena tool di Desktop Mode akan memintanya lagi.
Instal Decky Loader
Di Konsole, jalankan installer resmi dengan perintah di bawah, lalu pilih versi release saat diminta.
Setelah selesai, kembali ke Game Mode.
curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh
Instal Decky Clash
Di Game Mode, tekan tombol … untuk membuka menu Quick Access, buka tab Decky dengan ikon steker, lalu buka toko plugin.
Cari Decky Clash dan instal.
Buat config proxy
Beralihlah ke Desktop Mode dan buat file teks bernama fineproxy.yaml di folder home Anda (/home/deck), misalnya dengan editor Kate.
Tempel config di bawah, lalu ganti alamat, login, dan password dengan data dari layanan FineProxy Anda. Gunakan spasi untuk indentasi, bukan tab.
Baris udp: true memungkinkan traffic game melewati proxy, sedangkan blok tun membuat plugin merutekan seluruh sistem, bukan hanya aplikasi yang mendukung proxy.
mixed-port: 7890
mode: rule
proxies:
- name: fineproxy
type: socks5
server: 203.0.113.10 # your proxy IP
port: 1080
username: your-login
password: your-password
udp: true
proxy-groups:
- name: PROXY
type: select
proxies:
- fineproxy
rules:
- MATCH,PROXY
tun:
enable: true
stack: mixed
auto-route: true
auto-detect-interface: true
Impor config dan aktifkan
Kembali ke Game Mode dan buka Decky Clash. Tambahkan subscription baru (begitulah plugin ini menyebut file config) dengan alamat file:///home/deck/fineproxy.yaml, pilih subscription tersebut, lalu aktifkan plugin.
Buka situs pengecek IP mana pun di browser untuk memastikan yang tampil adalah alamat FineProxy Anda.
Jika Anda tidak ingin unduhan game berukuran besar menghabiskan kuota traffic proxy, aktifkan opsi plugin untuk tidak memakai proxy pada unduhan Steam.
Update SteamOS sesekali menghapus Decky Loader. Jika tab Decky hilang setelah update, jalankan lagi installer dari langkah 8. Plugin beserta pengaturannya tetap tersimpan di folder home Anda, jadi Decky Clash tidak perlu diatur ulang dari awal.
Jika ada yang tidak berfungsi
- Toko tidak mau terbuka setelah proxy Game Mode diatur. Biasanya whitelist belum memuat alamat IP jaringan Anda saat ini, atau port-nya bukan 8085. Proxy Game Mode tidak bisa mengirim login, jadi port 8080 dan 1080 tidak akan berfungsi di sana.
- Pengaturan proxy terus kembali ke tanpa proxy. Masukkan lagi pengaturannya, restart Deck, lalu periksa apakah nilainya tetap tersimpan.
- Firefox terus meminta password di SOCKS5. Firefox tidak mendukung login SOCKS5, jadi gunakan port 1085 dengan whitelist atau beralih ke HTTP di port 8080.
- Game masih menampilkan alamat IP asli Anda. Proxy Game Mode tidak mencakup game. Untuk game, gunakan plugin Decky dengan SOCKS5 dari langkah 7–11.
- Decky Clash tidak mau terhubung. Periksa apakah file berisi tab atau indentasi yang salah, pastikan port-nya 1080, dan gunakan login serta password dari layanan proxy Anda, bukan password akun FineProxy.
Jika semua ini tidak membantu, hubungi kami lewat chat di halaman ini dan kami akan membantu Anda terhubung.
Apakah Steam Deck mendukung proxy?
Ya. Game Mode memiliki proxy HTTP bawaan di Settings → Internet → Advanced settings, yang mencakup toko Steam, unduhan, dan update SteamOS. Pengaturan ini tidak punya kolom login, jadi bisa dipakai dengan proxy berbasis whitelist IP, seperti port HTTP 8085 dari FineProxy.
Bisakah saya memakai proxy SOCKS5 di Steam Deck?
Tidak lewat pengaturan bawaan Game Mode, karena pengaturan itu hanya mendukung HTTP. Di Desktop Mode, Firefox menerima SOCKS5 tanpa login, sedangkan untuk seluruh perangkat, termasuk game, plugin Decky seperti Decky Clash bisa memakai SOCKS5 dengan login, password, dan UDP.
Apakah proxy akan mengubah wilayah toko Steam atau harga?
Tidak. Steam menentukan negara toko Anda dari metode pembayaran, bukan dari alamat IP, dan Perjanjian Pelanggan Steam melarang penggunaan proxy untuk menyamarkan tempat tinggal Anda. Valve dapat menutup akun yang melakukannya.
Apakah game online bisa berjalan lewat proxy di Steam Deck?
Hanya jika seluruh traffic melewati klien TUN dengan proxy SOCKS5 yang mendukung UDP, karena sebagian besar game memakai UDP. Setiap hop tambahan menambah latensi, jadi pilih lokasi proxy yang dekat dengan server game.
Mengapa proxy Game Mode tidak meminta password?
Pengaturan dari Valve hanya menyimpan alamat dan port, sehingga tidak bisa mengirim login. Gunakan port HTTP 8085 dari FineProxy dan tambahkan alamat IP jaringan Anda ke whitelist di dashboard.
Apakah proxy perlu diatur ulang setelah update SteamOS?
Pengaturan Game Mode dan Firefox biasanya tetap ada setelah update. Decky Loader terkadang hilang setelah update, dan menginstalnya ulang akan mengembalikan plugin Anda beserta pengaturannya.
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