Cara mengatur proxy di Steam Deck

Steam Deck punya dua mode, dan masing-masing menangani proxy dengan cara yang berbeda. Pilih bagian yang sesuai dengan kebutuhan Anda: Toko Steam, unduhan, dan update: proxy HTTP di Game Mode, langkah 1–4.

proxy HTTP di Game Mode, langkah 1–4. Browsing di Desktop Mode: Firefox atau proxy sistem KDE, langkah 5–6.

Firefox atau proxy sistem KDE, langkah 5–6. Semua traffic, termasuk game online: plugin Decky dengan SOCKS5, langkah 7–11. Game umumnya memakai UDP, yang tidak bisa dibawa oleh proxy HTTP, jadi hanya cara ini yang berfungsi untuk game. Cara mana pun yang Anda pilih, periksa dulu port mana yang dipakai. Langkah-langkah di bawah ini sesuai dengan SteamOS 3.8, versi stabil per Oktober 2026.

Port FineProxy mana yang dipakai

Alamat IP proxy, login, dan password Anda tercantum di layanan aktif pada dashboard FineProxy. Port yang dipakai bergantung pada protokol dan pada cara proxy memverifikasi identitas Anda: HTTP dengan login dan password: port 8080.

port 8080. HTTP dengan whitelist IP: port 8085.

port 8085. SOCKS5 dengan login dan password: port 1080.

port 1080. SOCKS5 dengan whitelist IP: port 1085. Proxy Game Mode maupun KDE tidak punya kolom untuk login dan password, jadi untuk keduanya gunakan port 8085 dan tambahkan alamat IP publik Anda ke whitelist. Alamat itu milik jaringan yang sedang Anda pakai, sehingga akan berubah saat Anda membawa Deck ke tempat lain, dan whitelist perlu diperbarui setiap kali. Plugin Decky menerima login dan password, artinya port 1080 di sana bisa dipakai dari jaringan mana pun.

Perjanjian Pelanggan Steam melarang penggunaan proxy IP untuk menyamarkan tempat tinggal Anda, baik untuk mengakses konten yang ditujukan bagi wilayah lain maupun untuk membeli dengan harga negara lain, dan Valve dapat menutup akun yang melakukannya. Negara toko Anda ditentukan oleh metode pembayaran, bukan oleh alamat IP, jadi proxy memang tidak akan mengubah harga. Gunakan proxy untuk mendapatkan rute yang lebih baik ke server, menjaga privasi di Wi-Fi publik, atau di jaringan yang mewajibkan proxy.

Game Mode: proxy HTTP bawaan Steam

Langkah 1 Tambahkan alamat IP Anda ke whitelist Hubungkan Steam Deck ke jaringan tempat Anda akan memakainya. Buka dashboard FineProxy di perangkat apa pun yang terhubung ke jaringan yang sama, masuk ke layanan aktif Anda, lalu tambahkan alamat IP saat ini ke whitelist. Semua perangkat di belakang router yang sama memakai alamat tersebut, jadi ponsel atau laptop bisa dipakai untuk langkah ini sama baiknya dengan Deck.

Langkah 2 Buka pengaturan proxy Tekan tombol STEAM dan buka Settings → Internet. Gulir ke bagian paling bawah halaman, buka Advanced settings, lalu pilih opsi HTTP proxy.

Langkah 3 Masukkan proxy Ubah proxy ke mode manual, lalu masukkan alamat IP FineProxy sebagai alamat dan 8085 sebagai port. Jika ada opsi untuk tidak memakai proxy pada alamat lokal, biarkan tetap aktif agar Deck masih bisa melihat perangkat di jaringan rumah Anda. Setelah itu, simpan pengaturan.

Langkah 4 Restart dan periksa pengaturan Steam membaca pengaturan proxy saat mulai berjalan, jadi pengaturan baru berlaku setelah restart. Tekan tombol STEAM, buka Power, lalu pilih Restart. Setelah restart, buka lagi pengaturan proxy dan pastikan nilainya masih ada. Sebagian pengguna mendapati pengaturan kembali ke tanpa proxy, dan jika itu terjadi, masukkan lagi pengaturannya lalu restart sekali lagi. Proxy Game Mode mencakup toko Steam dan halaman komunitas, unduhan game, serta update SteamOS. Game tetap terhubung secara langsung, dan plugin Decky Loader juga mengabaikan pengaturan ini.

Desktop Mode: browser dan proxy sistem KDE

Untuk beralih, tekan tombol STEAM, buka Power, lalu pilih Switch to Desktop. Pengaturan yang dibuat di sini tidak memengaruhi Game Mode, begitu pula sebaliknya.

Langkah 5 Atur Firefox Firefox di Steam Deck menyimpan pengaturan proxy-nya sendiri. Buka Settings → Privacy & Security, cari pengaturan koneksi, lalu klik Configure proxy. Di versi sebelum 152, tombol yang sama ada di bagian bawah halaman General. Pilih Manual proxy configuration. Untuk proxy HTTP, masukkan alamat IP dan port 8080, lalu centang Also use this proxy for HTTPS. Firefox akan meminta login dan password saat Anda membuka halaman pertama. Untuk SOCKS5, kosongkan kolom HTTP, masukkan alamat IP dan port 1085 di SOCKS Host, pilih SOCKS v5, lalu centang Proxy DNS when using SOCKS v5. Firefox tidak bisa mengirim login lewat SOCKS5, jadi port ini memerlukan whitelist IP dari langkah 1.

Langkah 6 Atur proxy sistem KDE Buka System Settings → Wi-Fi & Internet → Proxy dan pilih Use manually specified proxy configuration. Masukkan alamat IP FineProxy dan port 8085 di kolom HTTP dan HTTPS, atau centang Use this proxy server for all protocols, lalu klik Apply. Aplikasi KDE dan browser yang mengikuti pengaturan sistem, seperti Chrome, akan memakai proxy ini. Klien Steam tidak memakainya, jadi untuk Steam gunakan pengaturan Game Mode dari langkah 2–4.

Semua traffic, termasuk game: plugin Decky dengan SOCKS5

Game online kebanyakan memakai UDP, sementara proxy HTTP tidak bisa meneruskan traffic jenis ini. Agar game lewat proxy, Anda memerlukan klien yang membuat antarmuka jaringan virtual (TUN) dan meneruskan seluruh traffic, termasuk UDP, ke proxy SOCKS5. Di Steam Deck, opsi paling praktis adalah Decky Clash, plugin untuk Decky Loader yang menjalankan core Mihomo dan dikendalikan dari Game Mode. Keduanya adalah proyek open-source pihak ketiga, bukan buatan Valve atau FineProxy.

Langkah 7 Buat password sudo Secara default Deck tidak punya password, padahal installer membutuhkannya. Beralihlah ke Desktop Mode, buka Konsole, lalu jalankan passwd. Buat password dan simpan di tempat yang aman, karena tool di Desktop Mode akan memintanya lagi.

Langkah 8 Instal Decky Loader Di Konsole, jalankan installer resmi dengan perintah di bawah, lalu pilih versi release saat diminta. Setelah selesai, kembali ke Game Mode.

shell curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh

Langkah 9 Instal Decky Clash Di Game Mode, tekan tombol … untuk membuka menu Quick Access, buka tab Decky dengan ikon steker, lalu buka toko plugin. Cari Decky Clash dan instal.

Langkah 10 Buat config proxy Beralihlah ke Desktop Mode dan buat file teks bernama fineproxy.yaml di folder home Anda (/home/deck), misalnya dengan editor Kate. Tempel config di bawah, lalu ganti alamat, login, dan password dengan data dari layanan FineProxy Anda. Gunakan spasi untuk indentasi, bukan tab. Baris udp: true memungkinkan traffic game melewati proxy, sedangkan blok tun membuat plugin merutekan seluruh sistem, bukan hanya aplikasi yang mendukung proxy.

yaml mixed-port: 7890 mode: rule proxies: - name: fineproxy type: socks5 server: 203.0.113.10 # your proxy IP port: 1080 username: your-login password: your-password udp: true proxy-groups: - name: PROXY type: select proxies: - fineproxy rules: - MATCH,PROXY tun: enable: true stack: mixed auto-route: true auto-detect-interface: true

Langkah 11 Impor config dan aktifkan Kembali ke Game Mode dan buka Decky Clash. Tambahkan subscription baru (begitulah plugin ini menyebut file config) dengan alamat file:///home/deck/fineproxy.yaml, pilih subscription tersebut, lalu aktifkan plugin. Buka situs pengecek IP mana pun di browser untuk memastikan yang tampil adalah alamat FineProxy Anda. Jika Anda tidak ingin unduhan game berukuran besar menghabiskan kuota traffic proxy, aktifkan opsi plugin untuk tidak memakai proxy pada unduhan Steam.

Update SteamOS sesekali menghapus Decky Loader. Jika tab Decky hilang setelah update, jalankan lagi installer dari langkah 8. Plugin beserta pengaturannya tetap tersimpan di folder home Anda, jadi Decky Clash tidak perlu diatur ulang dari awal.

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