Hoe stelt u een proxy in op Steam Deck

Steam Deck heeft twee modi, en elke modus gaat anders om met proxy's. Kies het deel dat bij uw doel past: Steam-winkel, downloads en updates: de HTTP-proxy van Gamemodus, stappen 1–4.

de HTTP-proxy van Gamemodus, stappen 1–4. Surfen in Bureaubladmodus: Firefox of de systeemproxy van KDE, stappen 5–6.

Firefox of de systeemproxy van KDE, stappen 5–6. Al het verkeer, inclusief online games: een Decky-plug-in met SOCKS5, stappen 7–11. Games gebruiken vooral UDP, en dat kan een HTTP-proxy niet doorsturen. Voor games werkt dus alleen deze route. Welke route u ook kiest, controleer eerst welke poort u gebruikt. De stappen hieronder gelden voor SteamOS 3.8, de stabiele versie in oktober 2026.

Welke FineProxy-poort u gebruikt

Het IP-adres, de login en het wachtwoord van uw proxy vindt u bij uw actieve dienst in het FineProxy-dashboard. De poort hangt af van het protocol en van de manier waarop de proxy controleert wie u bent: HTTP met login en wachtwoord: poort 8080.

poort 8080. HTTP met IP-whitelist: poort 8085.

poort 8085. SOCKS5 met login en wachtwoord: poort 1080.

poort 1080. SOCKS5 met IP-whitelist: poort 1085. De proxy van Gamemodus en KDE hebben geen velden voor login en wachtwoord, dus gebruik daar poort 8085 en zet uw openbare IP-adres op de whitelist. Dat adres hoort bij het netwerk waarmee u verbonden bent. Het verandert dus zodra u de Deck ergens anders mee naartoe neemt, en dan moet u de whitelist telkens bijwerken. De Decky-plug-in accepteert wel een login en wachtwoord, waardoor poort 1080 daar vanaf elk netwerk werkt.

De Steam-abonneeovereenkomst verbiedt het gebruik van een IP-proxy om te verhullen waar u woont, of dat nu is om content voor een andere regio te bekijken of om tegen de prijzen van een ander land te kopen, en Valve kan accounts sluiten die dat doen. Het land van uw winkel volgt uw betaalmethode en niet uw IP-adres, dus een proxy verandert de prijzen sowieso niet. Gebruik hem voor een betere route naar servers, voor privacy op openbare Wi-Fi-netwerken of op netwerken die een proxy vereisen.

Gamemodus: de ingebouwde HTTP-proxy van Steam

Stap 1 Zet uw IP-adres op de whitelist Verbind de Steam Deck met het netwerk waarop u hem gaat gebruiken. Open het FineProxy-dashboard op een willekeurig apparaat in hetzelfde netwerk, ga naar uw actieve dienst en voeg het huidige IP-adres toe aan de whitelist. Alle apparaten achter dezelfde router delen dat adres, dus een telefoon of laptop werkt net zo goed als de Deck zelf.

Stap 2 Open de proxy-instellingen Druk op de knop STEAM en open Instellingen → Internet. Scrol helemaal naar beneden, open Geavanceerde instellingen en kies de optie HTTP-proxy.

Stap 3 Voer de proxy in Zet de proxy op handmatig en vul het IP-adres van FineProxy in als adres en 8085 als poort. Is er een optie om de proxy over te slaan voor lokale adressen, laat die dan aan staan, zodat de Deck de apparaten in uw thuisnetwerk blijft zien. Sla daarna de instellingen op.

Stap 4 Herstart en controleer de instelling Steam leest de proxy-instelling bij het opstarten, dus die werkt pas na een herstart. Druk op de knop STEAM, open het menu Power en kies Restart. Open na de herstart opnieuw de proxy-instellingen en controleer of de waarden er nog staan. Bij sommige gebruikers springt de instelling terug naar geen proxy. Gebeurt dat, vul hem dan opnieuw in en herstart nog een keer. De proxy van Gamemodus geldt voor de Steam-winkel en communitypagina's, gamedownloads en SteamOS-updates. Games maken nog steeds rechtstreeks verbinding, en ook plug-ins van Decky Loader negeren deze instelling.

Bureaubladmodus: browsers en de systeemproxy van KDE

Om over te schakelen drukt u op de knop STEAM, opent u het menu Power en kiest u Switch to Desktop. Wat u hier instelt, heeft geen invloed op Gamemodus, en omgekeerd ook niet.

Stap 5 Stel Firefox in Firefox op de Steam Deck heeft eigen proxy-instellingen. Open Instellingen → Privacy & Beveiliging, zoek de verbindingsinstellingen en klik op Proxy configureren. In versies vóór 152 staat dezelfde knop onderaan de pagina Algemeen. Kies Handmatige proxyconfiguratie. Voor een HTTP-proxy vult u het IP-adres en poort 8080 in en vinkt u Deze proxy ook voor HTTPS gebruiken aan. Firefox vraagt om uw login en wachtwoord zodra u de eerste pagina opent. Voor SOCKS5 laat u de HTTP-velden leeg, vult u het IP-adres en poort 1085 in bij SOCKS-host, kiest u SOCKS v5 en vinkt u Proxy-DNS bij gebruik van SOCKS v5 aan. Firefox kan via SOCKS5 geen login meesturen, dus voor deze poort hebt u de IP-whitelist uit stap 1 nodig.

Stap 6 Stel de systeemproxy van KDE in Open Systeeminstellingen → Wi-Fi & internet → Proxy en kies Handmatig opgegeven proxyconfiguratie gebruiken. Vul het IP-adres van FineProxy en poort 8085 in bij de velden HTTP en HTTPS, of vink Deze proxyserver voor alle protocollen gebruiken aan, en klik daarna op Toepassen. KDE-apps en browsers die de systeeminstellingen volgen, zoals Chrome, gebruiken deze proxy. De Steam-client doet dat niet, dus gebruik voor Steam de instelling van Gamemodus uit stappen 2–4.

Al het verkeer, inclusief games: een Decky-plug-in met SOCKS5

Online games gebruiken vooral UDP, en dat kan een HTTP-proxy niet doorgeven. Om ze via de proxy te laten lopen, hebt u een client nodig die een virtuele netwerkinterface (TUN) aanmaakt en al het verkeer, UDP inbegrepen, doorstuurt naar een SOCKS5-proxy. Op de Steam Deck is Decky Clash de meest praktische optie. Dat is een plug-in voor Decky Loader die de Mihomo-core draait en vanuit Gamemodus wordt bediend. Beide zijn opensourceprojecten van derden en zijn niet gemaakt door Valve of FineProxy.

Stap 7 Stel een sudo-wachtwoord in Standaard heeft de Deck geen wachtwoord, maar het installatieprogramma heeft er wel een nodig. Schakel over naar Bureaubladmodus, open Konsole en voer passwd uit. Kies een wachtwoord en bewaar het op een veilige plek, want tools in Bureaubladmodus vragen er later opnieuw om.

Stap 8 Installeer Decky Loader Start in Konsole het officiële installatieprogramma met de opdracht hieronder en kies de release-versie als daarom wordt gevraagd. Schakel daarna terug naar Gamemodus.

shell curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh

Stap 9 Installeer Decky Clash Druk in Gamemodus op de knop … om het snelmenu te openen, ga naar het Decky-tabblad met het stekkerpictogram en open de pluginwinkel. Zoek Decky Clash op en installeer de plug-in.

Stap 10 Maak de proxyconfiguratie aan Schakel over naar Bureaubladmodus en maak een tekstbestand met de naam fineproxy.yaml aan in uw thuismap (/home/deck), bijvoorbeeld in de editor Kate. Plak de configuratie hieronder en vervang het adres, de login en het wachtwoord door de gegevens van uw FineProxy-dienst. Gebruik spaties om in te springen, geen tabs. De regel udp: true laat gameverkeer via de proxy lopen, en het blok tun zorgt ervoor dat de plug-in het hele systeem omleidt in plaats van alleen apps die proxy's ondersteunen.

yaml mixed-port: 7890 mode: rule proxies: - name: fineproxy type: socks5 server: 203.0.113.10 # your proxy IP port: 1080 username: your-login password: your-password udp: true proxy-groups: - name: PROXY type: select proxies: - fineproxy rules: - MATCH,PROXY tun: enable: true stack: mixed auto-route: true auto-detect-interface: true

Stap 11 Importeer de configuratie en zet hem aan Ga terug naar Gamemodus en open Decky Clash. Voeg een nieuw abonnement toe (zo noemt de plug-in configuratiebestanden) met het adres file:///home/deck/fineproxy.yaml, selecteer het en zet de plug-in aan. Open in een browser een willekeurige site die uw IP-adres toont en controleer of daar uw FineProxy-adres staat. Wilt u niet dat grote gamedownloads proxyverkeer opmaken, zet dan de optie van de plug-in aan die Steam-downloads buiten de proxy om laat lopen.

SteamOS-updates verwijderen Decky Loader af en toe. Verdwijnt het Decky-tabblad na een update, voer dan het installatieprogramma uit stap 8 opnieuw uit. Uw plug-ins en hun instellingen blijven in uw thuismap staan, dus u hoeft Decky Clash niet vanaf nul in te stellen.

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