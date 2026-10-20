Come configurare un proxy su Steam Deck

Steam Deck ha due modalità, e ognuna gestisce i proxy in modo diverso. Scegliete la parte adatta a ciò che dovete fare: Negozio di Steam, download e aggiornamenti: il proxy HTTP della Modalità Gioco, passaggi 1–4.

il proxy HTTP della Modalità Gioco, passaggi 1–4. Navigazione in Modalità Desktop: Firefox o il proxy di sistema di KDE, passaggi 5–6.

Firefox o il proxy di sistema di KDE, passaggi 5–6. Tutto il traffico, compresi i giochi online: un plugin Decky con SOCKS5, passaggi 7–11. I giochi usano soprattutto UDP, che un proxy HTTP non può trasportare, quindi per loro funziona solo questa soluzione. Qualunque soluzione scegliate, verificate prima quale porta usare. I passaggi qui sotto si riferiscono a SteamOS 3.8, la versione stabile a ottobre 2026.

Quale porta FineProxy usare

L'indirizzo IP del proxy, il login e la password si trovano nel vostro servizio attivo nella dashboard di FineProxy. La porta dipende dal protocollo e da come il proxy verifica la vostra identità: HTTP con login e password: porta 8080.

porta 8080. HTTP con whitelist IP: porta 8085.

porta 8085. SOCKS5 con login e password: porta 1080.

porta 1080. SOCKS5 con whitelist IP: porta 1085. Né il proxy della Modalità Gioco né KDE hanno campi per login e password, quindi lì usate la porta 8085 e aggiungete il vostro IP pubblico alla whitelist. Questo indirizzo appartiene alla rete a cui siete connessi, perciò cambia quando portate il Deck altrove e ogni volta dovrete aggiornare la whitelist. Il plugin Decky accetta login e password, quindi lì la porta 1080 funziona da qualsiasi rete.

Il Contratto di Sottoscrizione a Steam vieta di usare un proxy IP per nascondere il luogo in cui vivete, sia per accedere a contenuti destinati a un'altra regione sia per acquistare ai prezzi di un altro Paese, e Valve può chiudere gli account che lo fanno. Il Paese del negozio dipende dal metodo di pagamento e non dall'indirizzo IP, quindi un proxy non cambierebbe comunque i prezzi. Usatelo per avere un percorso migliore verso i server, per la privacy sulle reti Wi-Fi pubbliche o sulle reti che richiedono un proxy.

Modalità Gioco: il proxy HTTP integrato di Steam

Passaggio 1 Aggiungete il vostro IP alla whitelist Collegate lo Steam Deck alla rete su cui lo userete. Aprite la dashboard di FineProxy su un qualsiasi dispositivo connesso alla stessa rete, andate al vostro servizio attivo e aggiungete l'indirizzo IP attuale alla whitelist. Tutti i dispositivi dietro lo stesso router condividono quell'indirizzo, quindi uno smartphone o un portatile va bene quanto il Deck.

Passaggio 2 Aprite le impostazioni del proxy Premete il pulsante STEAM e aprite Impostazioni → Internet. Scorrete fino in fondo alla pagina, aprite Impostazioni avanzate e selezionate l'opzione Proxy HTTP.

Passaggio 3 Inserite il proxy Impostate il proxy in modalità manuale e inserite l'IP di FineProxy come indirizzo e 8085 come porta. Se c'è un'opzione per escludere dal proxy gli indirizzi locali, lasciatela attiva, così il Deck continuerà a vedere i dispositivi della rete di casa. Poi salvate le impostazioni.

Passaggio 4 Riavviate e controllate l'impostazione Steam legge l'impostazione del proxy all'avvio, quindi ha effetto solo dopo un riavvio. Premete il pulsante STEAM, aprite il menu Power e scegliete Restart. Dopo il riavvio, riaprite le impostazioni del proxy e verificate che i valori ci siano ancora. Ad alcuni utenti l'impostazione torna a «nessun proxy»: se succede, inseritela di nuovo e riavviate ancora una volta. Il proxy della Modalità Gioco copre il negozio e le pagine della community di Steam, i download dei giochi e gli aggiornamenti di SteamOS. I giochi continuano a connettersi direttamente, e anche i plugin di Decky Loader ignorano questa impostazione.

Modalità Desktop: browser e proxy di sistema di KDE

Per passarci, premete il pulsante STEAM, aprite il menu Power e scegliete Switch to Desktop. Le impostazioni fatte qui non influiscono sulla Modalità Gioco, e viceversa.

Passaggio 5 Configurate Firefox Firefox su Steam Deck ha impostazioni proxy proprie. Aprite Impostazioni → Privacy e sicurezza, trovate le impostazioni di connessione e fate clic su Configura proxy. Nelle versioni precedenti alla 152 lo stesso pulsante si trova in fondo alla pagina Generale. Scegliete Configurazione manuale dei proxy. Per un proxy HTTP inserite l'indirizzo IP e la porta 8080 e spuntate Utilizza questo proxy anche per HTTPS. Firefox vi chiederà login e password alla prima pagina che aprite. Per SOCKS5 lasciate vuoti i campi HTTP, inserite l'indirizzo IP e la porta 1085 in Host SOCKS, scegliete SOCKS v5 e spuntate DNS proxy quando si utilizza SOCKS v5. Firefox non può inviare il login tramite SOCKS5, quindi questa porta richiede la whitelist IP del passaggio 1.

Passaggio 6 Impostate il proxy di sistema di KDE Aprite Impostazioni di sistema → Wi-Fi e Internet → Proxy e scegliete Usa la configurazione del proxy specificata manualmente. Inserite l'IP di FineProxy e la porta 8085 nei campi HTTP e HTTPS, oppure spuntate Usa questo server proxy per tutti i protocolli, poi fate clic su Applica. Le app di KDE e i browser che seguono le impostazioni di sistema, come Chrome, useranno questo proxy. Il client di Steam invece no, quindi per Steam usate l'impostazione della Modalità Gioco dei passaggi 2–4.

Tutto il traffico, giochi compresi: un plugin Decky con SOCKS5

I giochi online usano soprattutto UDP, che un proxy HTTP non è in grado di trasportare. Per farli passare dal proxy serve un client che crei un'interfaccia di rete virtuale (TUN) e inoltri tutto il traffico, UDP compreso, a un proxy SOCKS5. Su Steam Deck l'opzione più pratica è Decky Clash, un plugin per Decky Loader che esegue il core Mihomo e si controlla dalla Modalità Gioco. Entrambi sono progetti open source di terze parti, non sviluppati da Valve né da FineProxy.

Passaggio 7 Impostate una password per sudo Di default il Deck non ha una password, ma il programma di installazione ne richiede una. Passate alla Modalità Desktop, aprite Konsole ed eseguite passwd. Scegliete una password e conservatela in un posto sicuro, perché gli strumenti della Modalità Desktop ve la chiederanno di nuovo.

Passaggio 8 Installate Decky Loader In Konsole avviate il programma di installazione ufficiale con il comando qui sotto e, quando richiesto, scegliete la versione release. Al termine, tornate alla Modalità Gioco.

shell curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh

Passaggio 9 Installate Decky Clash In Modalità Gioco premete il pulsante … per aprire il menu di accesso rapido, andate alla scheda Decky con l'icona della spina e aprite lo store dei plugin. Cercate Decky Clash e installatelo.

Passaggio 10 Create la configurazione del proxy Passate alla Modalità Desktop e create un file di testo chiamato fineproxy.yaml nella vostra cartella home (/home/deck), per esempio con l'editor Kate. Incollate la configurazione qui sotto e sostituite indirizzo, login e password con i dati del vostro servizio FineProxy. Per l'indentazione usate spazi, non tabulazioni. La riga udp: true fa passare dal proxy il traffico dei giochi, mentre il blocco tun fa sì che il plugin instradi l'intero sistema e non solo le app che supportano i proxy.

yaml mixed-port: 7890 mode: rule proxies: - name: fineproxy type: socks5 server: 203.0.113.10 # your proxy IP port: 1080 username: your-login password: your-password udp: true proxy-groups: - name: PROXY type: select proxies: - fineproxy rules: - MATCH,PROXY tun: enable: true stack: mixed auto-route: true auto-detect-interface: true

Passaggio 11 Importate la configurazione e attivatela Tornate alla Modalità Gioco e aprite Decky Clash. Aggiungete una nuova sottoscrizione (il plugin chiama così i file di configurazione) con l'indirizzo file:///home/deck/fineproxy.yaml, selezionatela e attivate il plugin. Aprite nel browser un qualsiasi sito di verifica dell'IP per controllare che mostri il vostro indirizzo FineProxy. Se non volete che i download dei giochi più pesanti consumino il traffico del proxy, attivate l'opzione del plugin che esclude dal proxy i download di Steam.

Gli aggiornamenti di SteamOS a volte rimuovono Decky Loader. Se dopo un aggiornamento la scheda Decky scompare, eseguite di nuovo il programma di installazione del passaggio 8. I plugin e le loro impostazioni restano nella vostra cartella home, quindi non dovrete configurare Decky Clash da zero.

Se qualcosa non funziona