Guida all’integrazione
Impostazioni proxy su Steam Deck
Configurate un proxy in Modalità Gioco, in Modalità Desktop o per tutto il traffico.
Come configurare un proxy su Steam Deck
Steam Deck ha due modalità, e ognuna gestisce i proxy in modo diverso. Scegliete la parte adatta a ciò che dovete fare:
- Negozio di Steam, download e aggiornamenti: il proxy HTTP della Modalità Gioco, passaggi 1–4.
- Navigazione in Modalità Desktop: Firefox o il proxy di sistema di KDE, passaggi 5–6.
- Tutto il traffico, compresi i giochi online: un plugin Decky con SOCKS5, passaggi 7–11. I giochi usano soprattutto UDP, che un proxy HTTP non può trasportare, quindi per loro funziona solo questa soluzione.
Qualunque soluzione scegliate, verificate prima quale porta usare. I passaggi qui sotto si riferiscono a SteamOS 3.8, la versione stabile a ottobre 2026.
Quale porta FineProxy usare
L'indirizzo IP del proxy, il login e la password si trovano nel vostro servizio attivo nella dashboard di FineProxy. La porta dipende dal protocollo e da come il proxy verifica la vostra identità:
- HTTP con login e password: porta 8080.
- HTTP con whitelist IP: porta 8085.
- SOCKS5 con login e password: porta 1080.
- SOCKS5 con whitelist IP: porta 1085.
Né il proxy della Modalità Gioco né KDE hanno campi per login e password, quindi lì usate la porta 8085 e aggiungete il vostro IP pubblico alla whitelist. Questo indirizzo appartiene alla rete a cui siete connessi, perciò cambia quando portate il Deck altrove e ogni volta dovrete aggiornare la whitelist. Il plugin Decky accetta login e password, quindi lì la porta 1080 funziona da qualsiasi rete.
Il Contratto di Sottoscrizione a Steam vieta di usare un proxy IP per nascondere il luogo in cui vivete, sia per accedere a contenuti destinati a un'altra regione sia per acquistare ai prezzi di un altro Paese, e Valve può chiudere gli account che lo fanno. Il Paese del negozio dipende dal metodo di pagamento e non dall'indirizzo IP, quindi un proxy non cambierebbe comunque i prezzi. Usatelo per avere un percorso migliore verso i server, per la privacy sulle reti Wi-Fi pubbliche o sulle reti che richiedono un proxy.
Modalità Gioco: il proxy HTTP integrato di Steam
Aggiungete il vostro IP alla whitelist
Collegate lo Steam Deck alla rete su cui lo userete.
Aprite la dashboard di FineProxy su un qualsiasi dispositivo connesso alla stessa rete, andate al vostro servizio attivo e aggiungete l'indirizzo IP attuale alla whitelist. Tutti i dispositivi dietro lo stesso router condividono quell'indirizzo, quindi uno smartphone o un portatile va bene quanto il Deck.
Aprite le impostazioni del proxy
Premete il pulsante STEAM e aprite Impostazioni → Internet.
Scorrete fino in fondo alla pagina, aprite Impostazioni avanzate e selezionate l'opzione Proxy HTTP.
Inserite il proxy
Impostate il proxy in modalità manuale e inserite l'IP di FineProxy come indirizzo e 8085 come porta.
Se c'è un'opzione per escludere dal proxy gli indirizzi locali, lasciatela attiva, così il Deck continuerà a vedere i dispositivi della rete di casa. Poi salvate le impostazioni.
Riavviate e controllate l'impostazione
Steam legge l'impostazione del proxy all'avvio, quindi ha effetto solo dopo un riavvio. Premete il pulsante STEAM, aprite il menu Power e scegliete Restart.
Dopo il riavvio, riaprite le impostazioni del proxy e verificate che i valori ci siano ancora. Ad alcuni utenti l'impostazione torna a «nessun proxy»: se succede, inseritela di nuovo e riavviate ancora una volta.
Il proxy della Modalità Gioco copre il negozio e le pagine della community di Steam, i download dei giochi e gli aggiornamenti di SteamOS. I giochi continuano a connettersi direttamente, e anche i plugin di Decky Loader ignorano questa impostazione.
Modalità Desktop: browser e proxy di sistema di KDE
Per passarci, premete il pulsante STEAM, aprite il menu Power e scegliete Switch to Desktop. Le impostazioni fatte qui non influiscono sulla Modalità Gioco, e viceversa.
Configurate Firefox
Firefox su Steam Deck ha impostazioni proxy proprie. Aprite Impostazioni → Privacy e sicurezza, trovate le impostazioni di connessione e fate clic su Configura proxy. Nelle versioni precedenti alla 152 lo stesso pulsante si trova in fondo alla pagina Generale.
Scegliete Configurazione manuale dei proxy. Per un proxy HTTP inserite l'indirizzo IP e la porta 8080 e spuntate Utilizza questo proxy anche per HTTPS. Firefox vi chiederà login e password alla prima pagina che aprite.
Per SOCKS5 lasciate vuoti i campi HTTP, inserite l'indirizzo IP e la porta 1085 in Host SOCKS, scegliete SOCKS v5 e spuntate DNS proxy quando si utilizza SOCKS v5. Firefox non può inviare il login tramite SOCKS5, quindi questa porta richiede la whitelist IP del passaggio 1.
Impostate il proxy di sistema di KDE
Aprite Impostazioni di sistema → Wi-Fi e Internet → Proxy e scegliete Usa la configurazione del proxy specificata manualmente.
Inserite l'IP di FineProxy e la porta 8085 nei campi HTTP e HTTPS, oppure spuntate Usa questo server proxy per tutti i protocolli, poi fate clic su Applica.
Le app di KDE e i browser che seguono le impostazioni di sistema, come Chrome, useranno questo proxy. Il client di Steam invece no, quindi per Steam usate l'impostazione della Modalità Gioco dei passaggi 2–4.
Tutto il traffico, giochi compresi: un plugin Decky con SOCKS5
I giochi online usano soprattutto UDP, che un proxy HTTP non è in grado di trasportare. Per farli passare dal proxy serve un client che crei un'interfaccia di rete virtuale (TUN) e inoltri tutto il traffico, UDP compreso, a un proxy SOCKS5.
Su Steam Deck l'opzione più pratica è Decky Clash, un plugin per Decky Loader che esegue il core Mihomo e si controlla dalla Modalità Gioco. Entrambi sono progetti open source di terze parti, non sviluppati da Valve né da FineProxy.
Impostate una password per sudo
Di default il Deck non ha una password, ma il programma di installazione ne richiede una. Passate alla Modalità Desktop, aprite Konsole ed eseguite passwd.
Scegliete una password e conservatela in un posto sicuro, perché gli strumenti della Modalità Desktop ve la chiederanno di nuovo.
Installate Decky Loader
In Konsole avviate il programma di installazione ufficiale con il comando qui sotto e, quando richiesto, scegliete la versione release.
Al termine, tornate alla Modalità Gioco.
curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh
Installate Decky Clash
In Modalità Gioco premete il pulsante … per aprire il menu di accesso rapido, andate alla scheda Decky con l'icona della spina e aprite lo store dei plugin.
Cercate Decky Clash e installatelo.
Create la configurazione del proxy
Passate alla Modalità Desktop e create un file di testo chiamato fineproxy.yaml nella vostra cartella home (/home/deck), per esempio con l'editor Kate.
Incollate la configurazione qui sotto e sostituite indirizzo, login e password con i dati del vostro servizio FineProxy. Per l'indentazione usate spazi, non tabulazioni.
La riga udp: true fa passare dal proxy il traffico dei giochi, mentre il blocco tun fa sì che il plugin instradi l'intero sistema e non solo le app che supportano i proxy.
mixed-port: 7890
mode: rule
proxies:
- name: fineproxy
type: socks5
server: 203.0.113.10 # your proxy IP
port: 1080
username: your-login
password: your-password
udp: true
proxy-groups:
- name: PROXY
type: select
proxies:
- fineproxy
rules:
- MATCH,PROXY
tun:
enable: true
stack: mixed
auto-route: true
auto-detect-interface: true
Importate la configurazione e attivatela
Tornate alla Modalità Gioco e aprite Decky Clash. Aggiungete una nuova sottoscrizione (il plugin chiama così i file di configurazione) con l'indirizzo file:///home/deck/fineproxy.yaml, selezionatela e attivate il plugin.
Aprite nel browser un qualsiasi sito di verifica dell'IP per controllare che mostri il vostro indirizzo FineProxy.
Se non volete che i download dei giochi più pesanti consumino il traffico del proxy, attivate l'opzione del plugin che esclude dal proxy i download di Steam.
Gli aggiornamenti di SteamOS a volte rimuovono Decky Loader. Se dopo un aggiornamento la scheda Decky scompare, eseguite di nuovo il programma di installazione del passaggio 8. I plugin e le loro impostazioni restano nella vostra cartella home, quindi non dovrete configurare Decky Clash da zero.
Se qualcosa non funziona
- Il negozio non si carica dopo aver impostato il proxy della Modalità Gioco. Di solito la whitelist non contiene l'IP della rete che state usando, oppure la porta non è 8085. Il proxy della Modalità Gioco non può inviare un login, quindi lì le porte 8080 e 1080 non funzionano.
- L'impostazione del proxy continua a tornare a «nessun proxy». Inseritela di nuovo, riavviate il Deck e controllate che i valori siano rimasti.
- Firefox continua a chiedere la password con SOCKS5. Firefox non supporta il login su SOCKS5, quindi usate la porta 1085 con la whitelist oppure passate a HTTP sulla porta 8080.
- I giochi mostrano ancora il vostro IP reale. Il proxy della Modalità Gioco non copre i giochi. Per loro usate il plugin Decky con SOCKS5 dei passaggi 7–11.
- Decky Clash non si connette. Controllate che nel file non ci siano tabulazioni o indentazioni sbagliate, verificate che la porta sia 1080 e usate login e password del vostro servizio proxy, non la password dell'account FineProxy.
Se nulla di tutto questo aiuta, scriveteci nella chat di questa pagina e vi aiuteremo a connettervi.
Steam Deck supporta i proxy?
Sì. La Modalità Gioco ha un proxy HTTP integrato in Impostazioni → Internet → Impostazioni avanzate, che copre il negozio di Steam, i download e gli aggiornamenti di SteamOS. Non ha campi per il login, quindi funziona con i proxy autorizzati tramite whitelist IP, come la porta HTTP 8085 di FineProxy.
Si può usare un proxy SOCKS5 su Steam Deck?
Non nell'impostazione integrata della Modalità Gioco, che supporta solo HTTP. In Modalità Desktop Firefox accetta SOCKS5 senza login, mentre per l'intero dispositivo, giochi compresi, un plugin Decky come Decky Clash può usare SOCKS5 con login, password e UDP.
Un proxy cambia la regione o i prezzi del mio negozio Steam?
No. Steam stabilisce il Paese del negozio in base al metodo di pagamento, non all'indirizzo IP, e il Contratto di Sottoscrizione a Steam vieta di usare un proxy per nascondere il luogo in cui vivete. Valve può chiudere gli account che lo fanno.
I giochi online funzionano tramite proxy su Steam Deck?
Solo se tutto il traffico passa da un client TUN con un proxy SOCKS5 che supporti UDP, perché la maggior parte dei giochi usa UDP. Ogni passaggio in più aggiunge latenza, quindi scegliete una posizione del proxy vicina ai server del gioco.
Perché il proxy della Modalità Gioco non chiede una password?
L'impostazione di Valve memorizza solo un indirizzo e una porta, quindi non può inviare un login. Usate la porta HTTP 8085 di FineProxy e aggiungete l'IP della vostra rete alla whitelist nella dashboard.
Devo riconfigurare il proxy dopo un aggiornamento di SteamOS?
Le impostazioni della Modalità Gioco e di Firefox di solito sopravvivono agli aggiornamenti. Decky Loader a volte scompare dopo un aggiornamento, e reinstallarlo riporta i plugin con le loro impostazioni.
Proxy per 48 ore
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