Tích hợp proxy với Linken Sphere

Step 3

Cấu hình profile của bạn

Nhập proxy của bạn theo dạng 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password Nhập tên đăng nhập và mật khẩu cho dịch vụ proxy đang hoạt động của bạn (không phải mật khẩu tài khoản). Bạn có thể tìm các dịch vụ của mình đây.