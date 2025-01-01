Integratsioonijuhend
Linken Sphere proksi integreerimine
Seadistage oma proxy kiiresti ja lihtsalt.
Kuidas seadistada ja kasutada proksereid Linken Sphere antidetect-brauseris
Looge sessioon
Download Linken Sphere siin. Klõpsake Uus sessioon
Määra proxy
Klõpsake menüüikoonil (☰) → Määra proxy
Seadistage oma profiil
Sisestage oma proxy kujul 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password Sisestage oma aktiivse proxy teenuse kasutajanimi ja parool (mitte teie konto parool). Oma teenuseid leiate siin.
Määrake proxy sessioonile
Kontrollige oma proxyt ja klõpsake Seadista
Alustage sirvimisseanssi
Klõpsake Play ikoon. Avaneb uus vahekaart Sirvimise alustamiseks minge uuele vahekaardile
Kontrollige tulemust
Kontrollige, kas teie proxy IP-aadress tuvastatakse.
Kust leian FineProxy kasutajatunnused rakenduse Linken Sphere proksi integreerimine jaoks?
Avage FineProxy juhtpaneelil aktiivne teenus. Kasutage seal kuvatud puhverserveri hosti, porti, kasutajanime ja parooli.
Kas peaksin sisestama oma FineProxy konto parooli?
Ei. Kasutage aktiivse teenuse puhverserveri autentimisparooli, mitte FineProxy kontole sisselogimise parooli.
Kuidas kontrollida, kas rakenduse Linken Sphere proksi integreerimine puhverserveri seadistus töötab?
Pärast puhverserveri lubamist avage IP kontrollimise veebisait. Tuvastatud IP ja asukoht peavad vastama seadistatud puhverserverile.
Mida kontrollida, kui Linken Sphere proksi integreerimine ei saa puhverserveri kaudu ühendust?
Kontrollige esmalt hosti, porti, protokolli ja autentimisandmeid. Seejärel keelake vastuolus olevad VPN-i või puhverserveriprofiilid ja looge ühendus uuesti.
Proksid 48 tunniks
Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.