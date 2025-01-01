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Integratsioonijuhend

Linken Sphere proksi integreerimine

Seadistage oma proxy kiiresti ja lihtsalt.

Uuendatud1. jaanuar 2025
VormingÜksikasjalik juhend

Kuidas seadistada ja kasutada proksereid Linken Sphere antidetect-brauseris

Step 1

Looge sessioon

Download Linken Sphere siin. Klõpsake Uus sessioon

Step 2

Määra proxy

Klõpsake menüüikoonil (☰) → Määra proxy

Step 3

Seadistage oma profiil

Sisestage oma proxy kujul 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password Sisestage oma aktiivse proxy teenuse kasutajanimi ja parool (mitte teie konto parool). Oma teenuseid leiate siin.

Step 4

Määrake proxy sessioonile

Kontrollige oma proxyt ja klõpsake Seadista

Step 5

Alustage sirvimisseanssi

Klõpsake Play ikoon. Avaneb uus vahekaart Sirvimise alustamiseks minge uuele vahekaardile

Step 6

Kontrollige tulemust

Kontrollige, kas teie proxy IP-aadress tuvastatakse.

Kust leian FineProxy kasutajatunnused rakenduse Linken Sphere proksi integreerimine jaoks?

Avage FineProxy juhtpaneelil aktiivne teenus. Kasutage seal kuvatud puhverserveri hosti, porti, kasutajanime ja parooli.

Kas peaksin sisestama oma FineProxy konto parooli?

Ei. Kasutage aktiivse teenuse puhverserveri autentimisparooli, mitte FineProxy kontole sisselogimise parooli.

Kuidas kontrollida, kas rakenduse Linken Sphere proksi integreerimine puhverserveri seadistus töötab?

Pärast puhverserveri lubamist avage IP kontrollimise veebisait. Tuvastatud IP ja asukoht peavad vastama seadistatud puhverserverile.

Mida kontrollida, kui Linken Sphere proksi integreerimine ei saa puhverserveri kaudu ühendust?

Kontrollige esmalt hosti, porti, protokolli ja autentimisandmeid. Seejärel keelake vastuolus olevad VPN-i või puhverserveriprofiilid ja looge ühendus uuesti.

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

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