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Guida all’integrazione

Integrazione proxy con Linken Sphere

Configurate il vostro proxy in modo rapido e semplice.

Aggiornato1 gennaio 2025
FormatoGuida dettagliata

Come configurare e utilizzare i proxy nel browser antidetect Linken Sphere

Step 1

Crea una sessione

Download Linken Sphere qui. Clicca su Nuova sessione

Step 2

Imposta proxy

Cliccate sull'icona del menu (☰) → Imposta proxy

Step 3

Configurate il vostro profilo

Inserite il vostro proxy nel formato 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password Inserite il nome utente e la password del vostro servizio proxy attivo (non la password del vostro account). Potete trovare i vostri servizi qui.

Step 4

Assegnare il proxy alla sessione

Verificate il proxy e fate clic Imposta

Step 5

Avviate una sessione di navigazione

Clicca su Play icona. Si aprirà una nuova scheda Aprite la nuova scheda per iniziare a navigare

Step 6

Verificate il risultato

Verificate se l'IP del vostro proxy viene rilevato correttamente.

Dove posso trovare le credenziali FineProxy per Integrazione proxy con Linken Sphere?

Aprite il servizio attivo nella dashboard FineProxy. Utilizzate host, porta, nome utente e password del proxy indicati per il servizio.

Devo inserire la password del mio account FineProxy?

No. Utilizzate la password di autenticazione proxy del servizio attivo, non la password con cui accedete all’account FineProxy.

Come posso verificare che la configurazione proxy di Integrazione proxy con Linken Sphere funzioni?

Dopo aver abilitato il proxy, aprite un sito di verifica dell’IP. L’IP e la posizione rilevati devono corrispondere al proxy configurato.

Cosa devo controllare se Integrazione proxy con Linken Sphere non riesce a connettersi tramite il proxy?

Controllate innanzitutto host, porta, protocollo e dati di autenticazione. Disabilitate quindi eventuali profili VPN o proxy in conflitto e riconnettetevi.

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