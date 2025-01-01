Guida all’integrazione
Integrazione proxy con Linken Sphere
Configurate il vostro proxy in modo rapido e semplice.
Come configurare e utilizzare i proxy nel browser antidetect Linken Sphere
Crea una sessione
Download Linken Sphere qui. Clicca su Nuova sessione
Imposta proxy
Cliccate sull'icona del menu (☰) → Imposta proxy
Configurate il vostro profilo
Inserite il vostro proxy nel formato 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password Inserite il nome utente e la password del vostro servizio proxy attivo (non la password del vostro account). Potete trovare i vostri servizi qui.
Assegnare il proxy alla sessione
Verificate il proxy e fate clic Imposta
Avviate una sessione di navigazione
Clicca su Play icona. Si aprirà una nuova scheda Aprite la nuova scheda per iniziare a navigare
Verificate il risultato
Verificate se l'IP del vostro proxy viene rilevato correttamente.
Dove posso trovare le credenziali FineProxy per Integrazione proxy con Linken Sphere?
Aprite il servizio attivo nella dashboard FineProxy. Utilizzate host, porta, nome utente e password del proxy indicati per il servizio.
Devo inserire la password del mio account FineProxy?
No. Utilizzate la password di autenticazione proxy del servizio attivo, non la password con cui accedete all’account FineProxy.
Come posso verificare che la configurazione proxy di Integrazione proxy con Linken Sphere funzioni?
Dopo aver abilitato il proxy, aprite un sito di verifica dell’IP. L’IP e la posizione rilevati devono corrispondere al proxy configurato.
Cosa devo controllare se Integrazione proxy con Linken Sphere non riesce a connettersi tramite il proxy?
Controllate innanzitutto host, porta, protocollo e dati di autenticazione. Disabilitate quindi eventuali profili VPN o proxy in conflitto e riconnettetevi.
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.