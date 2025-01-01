Integratiehandleiding
Linken Sphere proxy-integratie
Stel uw proxy snel en eenvoudig in.
Hoe u proxy's instelt en gebruikt in de Linken Sphere antidetect-browser
Een sessie aanmaken
Download Linken Sphere hier. Klik op Nieuwe sessie
Proxy instellen
Klik op het menupictogram (☰) → Proxy instellen
Configureer uw profiel
Voer uw proxy in als 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw actieve proxydienst (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten hier.
Stel een proxy in voor de sessie
Controleer uw proxy en klik Instellen
Start een browsersessie
Klik op een Spelen icoon. Er wordt een nieuw tabblad geopend Ga naar het nieuwe tabblad om te beginnen met browsen
Controleer het resultaat
Controleer of het IP-adres van uw proxy wordt gedetecteerd.
Waar vind ik mijn FineProxy-gegevens voor Linken Sphere proxy-integratie?
Open uw actieve service in het FineProxy-dashboard. Gebruik de proxyhost, poort, gebruikersnaam en het wachtwoord die bij deze service staan.
Moet ik het wachtwoord van mijn FineProxy-account invoeren?
Nee. Gebruik het proxyauthenticatiewachtwoord van uw actieve service, niet het wachtwoord waarmee u zich bij uw FineProxy-account aanmeldt.
Hoe controleer ik of de proxyconfiguratie voor Linken Sphere proxy-integratie werkt?
Open na het inschakelen van de proxy een website die IP-adressen controleert. Het gedetecteerde IP en de locatie moeten overeenkomen met de geconfigureerde proxy.
Wat controleer ik als Linken Sphere proxy-integratie geen verbinding via de proxy kan maken?
Controleer eerst host, poort, protocol en authenticatiegegevens. Schakel daarna conflicterende VPN- of proxyprofielen uit en maak opnieuw verbinding.
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.