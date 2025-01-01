Panduan integrasi
Integrasi proksi Linken Sphere
Tetapkan proksi anda dengan pantas dan mudah.
Cara tetapkan dan gunakan proksi dalam pelayar antidetect Linken Sphere
Cipta sesi
Download Linken Sphere di sini. Klik pada Sesi baharu
Tetapkan proxy
Klik ikon menu (☰) → Tetapkan proxy
Konfigurasikan profil anda
Masukkan proksi anda sebagai 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password Masukkan nama pengguna dan kata laluan untuk perkhidmatan proksi aktif anda (bukan kata laluan akaun anda). Anda boleh menemui perkhidmatan anda di sini.
Tetapkan proxy pada sesi
Semak proxy anda dan klik Set
Mulakan sesi pelayaran
Klik Main ikon. Tab baharu akan dibuka Pergi ke tab baharu untuk mula melayari
Semak keputusan
Semak sama ada IP proksi anda sedang dikesan.
Di manakah saya boleh mendapatkan kelayakan FineProxy untuk Integrasi proksi Linken Sphere?
Buka perkhidmatan aktif dalam papan pemuka FineProxy. Gunakan hos, port, nama pengguna dan kata laluan proksi yang dipaparkan untuk perkhidmatan tersebut.
Adakah saya perlu memasukkan kata laluan akaun FineProxy?
Tidak. Gunakan kata laluan pengesahan proksi bagi perkhidmatan aktif, bukan kata laluan log masuk akaun FineProxy.
Bagaimanakah saya mengesahkan persediaan proksi Integrasi proksi Linken Sphere berfungsi?
Selepas mendayakan proksi, buka laman semakan IP. IP dan lokasi yang dikesan mestilah sepadan dengan proksi yang dikonfigurasikan.
Apakah yang perlu disemak jika Integrasi proksi Linken Sphere tidak dapat bersambung melalui proksi?
Semak hos, port, protokol dan butiran pengesahan terlebih dahulu. Kemudian nyahdayakan profil VPN atau proksi yang bercanggah dan sambung semula.
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