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Panduan integrasi

Integrasi proksi Linken Sphere

Tetapkan proksi anda dengan pantas dan mudah.

Dikemas kini1 Januari 2025
FormatPanduan terperinci

Cara tetapkan dan gunakan proksi dalam pelayar antidetect Linken Sphere

Step 1

Cipta sesi

Download Linken Sphere di sini. Klik pada Sesi baharu

Step 2

Tetapkan proxy

Klik ikon menu (☰) → Tetapkan proxy

Step 3

Konfigurasikan profil anda

Masukkan proksi anda sebagai 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password Masukkan nama pengguna dan kata laluan untuk perkhidmatan proksi aktif anda (bukan kata laluan akaun anda). Anda boleh menemui perkhidmatan anda di sini.

Step 4

Tetapkan proxy pada sesi

Semak proxy anda dan klik Set

Step 5

Mulakan sesi pelayaran

Klik Main ikon. Tab baharu akan dibuka Pergi ke tab baharu untuk mula melayari

Step 6

Semak keputusan

Semak sama ada IP proksi anda sedang dikesan.

Di manakah saya boleh mendapatkan kelayakan FineProxy untuk Integrasi proksi Linken Sphere?

Buka perkhidmatan aktif dalam papan pemuka FineProxy. Gunakan hos, port, nama pengguna dan kata laluan proksi yang dipaparkan untuk perkhidmatan tersebut.

Adakah saya perlu memasukkan kata laluan akaun FineProxy?

Tidak. Gunakan kata laluan pengesahan proksi bagi perkhidmatan aktif, bukan kata laluan log masuk akaun FineProxy.

Bagaimanakah saya mengesahkan persediaan proksi Integrasi proksi Linken Sphere berfungsi?

Selepas mendayakan proksi, buka laman semakan IP. IP dan lokasi yang dikesan mestilah sepadan dengan proksi yang dikonfigurasikan.

Apakah yang perlu disemak jika Integrasi proksi Linken Sphere tidak dapat bersambung melalui proksi?

Semak hos, port, protokol dan butiran pengesahan terlebih dahulu. Kemudian nyahdayakan profil VPN atau proksi yang bercanggah dan sambung semula.

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