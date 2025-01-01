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Entegrasyon rehberi

Linken Sphere proxy entegrasyonu

i hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırın.

Güncellendi1 Ocak 2025
BiçimAdım adım rehber

linken sphere antidetect tarayıcısında proxy'leri kurma ve kullanma

Step 1

bir oturum öluşturun

Download Linken Sphere burada. Tıklayın yeni oturum

Step 2

proxy ayarla

menü simgesine (☰) tıklayın → proxy ayarla

Step 3

profilinizi yapılandırın

proxy'nizi şu formatta girin: 185.77.222.81:1080:FineProxy:password aktif proxy hizmetinize ilişkin kullanıcı adı ve şifreyi girin (hesap şifrenizi değil). hizmetlerinizi burada bulabilirsiniz burada.

Step 4

oturuma proxy atayın

proxy'nizi kontrol edin ve tıklayın Set

Step 5

tarayıcı oturumu başlatın

a tıklayın Oyna simge. yeni sekme açılacak göz atmaya başlamak için yeni sekmeye gidin

Step 6

sonucu kontrol edin

Proxy'nizin IP adresinin algılanıp algılanmadığını kontrol edin.

Linken Sphere proxy entegrasyonu için FineProxy kimlik bilgilerimi nerede bulabilirim?

FineProxy kontrol panelinde etkin hizmetinizi açın. O hizmet için gösterilen proxy ana bilgisayarını, bağlantı noktasını, kullanıcı adını ve şifreyi kullanın.

FineProxy hesap şifremi mi girmeliyim?

Hayır. FineProxy hesabına giriş yaptığınız şifreyi değil, etkin hizmetinizin proxy kimlik doğrulama şifresini kullanın.

Linken Sphere proxy entegrasyonu proxy kurulumunun çalıştığını nasıl doğrularım?

Proxy'yi etkinleştirdikten sonra bir IP kontrol sitesi açın. Algılanan IP ve konum, yapılandırdığınız proxy ile eşleşmelidir.

Linken Sphere proxy entegrasyonu proxy üzerinden bağlanamıyorsa neyi kontrol etmeliyim?

Önce ana bilgisayar, bağlantı noktası, protokol ve kimlik doğrulama ayrıntılarını doğrulayın. Ardından çakışan bir VPN veya proxy profilini kapatıp yeniden bağlanın.

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

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