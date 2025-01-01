Entegrasyon rehberi
Linken Sphere proxy entegrasyonu
i hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırın.
linken sphere antidetect tarayıcısında proxy'leri kurma ve kullanma
bir oturum öluşturun
Download Linken Sphere burada. Tıklayın yeni oturum
proxy ayarla
menü simgesine (☰) tıklayın → proxy ayarla
profilinizi yapılandırın
proxy'nizi şu formatta girin: 185.77.222.81:1080:FineProxy:password aktif proxy hizmetinize ilişkin kullanıcı adı ve şifreyi girin (hesap şifrenizi değil). hizmetlerinizi burada bulabilirsiniz burada.
oturuma proxy atayın
proxy'nizi kontrol edin ve tıklayın Set
tarayıcı oturumu başlatın
a tıklayın Oyna simge. yeni sekme açılacak göz atmaya başlamak için yeni sekmeye gidin
sonucu kontrol edin
Proxy'nizin IP adresinin algılanıp algılanmadığını kontrol edin.
Linken Sphere proxy entegrasyonu için FineProxy kimlik bilgilerimi nerede bulabilirim?
FineProxy kontrol panelinde etkin hizmetinizi açın. O hizmet için gösterilen proxy ana bilgisayarını, bağlantı noktasını, kullanıcı adını ve şifreyi kullanın.
FineProxy hesap şifremi mi girmeliyim?
Hayır. FineProxy hesabına giriş yaptığınız şifreyi değil, etkin hizmetinizin proxy kimlik doğrulama şifresini kullanın.
Linken Sphere proxy entegrasyonu proxy kurulumunun çalıştığını nasıl doğrularım?
Proxy'yi etkinleştirdikten sonra bir IP kontrol sitesi açın. Algılanan IP ve konum, yapılandırdığınız proxy ile eşleşmelidir.
Linken Sphere proxy entegrasyonu proxy üzerinden bağlanamıyorsa neyi kontrol etmeliyim?
Önce ana bilgisayar, bağlantı noktası, protokol ve kimlik doğrulama ayrıntılarını doğrulayın. Ardından çakışan bir VPN veya proxy profilini kapatıp yeniden bağlanın.
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.