Průvodce integrací
Integrace proxy s Linken Sphere
Nastavte si proxy rychle a snadno.
Jak nastavit a používat proxy v antidetekčním prohlížeči Linken Sphere
Vytvořte relaci
Download Linken Sphere zde. Klikněte na Nová relace
Nastavit proxy
Klikněte na ikonu menu (☰) → Nastavit proxy
Nakonfigurujte svůj profil
Zadejte proxy ve formátu 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password Zadejte uživatelské jméno a heslo pro vaši aktivní proxy službu (nikoli heslo k vašemu účtu). Své služby najdete zde.
Nastavte proxy pro relaci
Zkontrolujte svůj proxy a klikněte Set
Spusťte relaci prohlížení
Klikněte na Play ikonu. Otevře se nová karta Přejděte na novou kartu a začněte prohlížet
Zkontrolujte výsledek
Ověřte, zda je detekována IP adresa vašeho proxy.
Kde najdu přihlašovací údaje FineProxy pro Integrace proxy s Linken Sphere?
Otevřete aktivní službu v dashboardu FineProxy. Použijte hostitele proxy, port, uživatelské jméno a heslo zobrazené u této služby.
Mám zadat heslo ke svému účtu FineProxy?
Ne. Použijte heslo pro ověření proxy z aktivní služby, nikoli heslo, kterým se přihlašujete k účtu FineProxy.
Jak ověřím, že nastavení proxy pro Integrace proxy s Linken Sphere funguje?
Po zapnutí proxy otevřete web pro kontrolu IP. Zjištěná IP a lokalita by měly odpovídat nakonfigurované proxy.
Co zkontrolovat, když se Integrace proxy s Linken Sphere nedokáže připojit přes proxy?
Nejprve ověřte hostitele, port, protokol a údaje pro ověření. Poté vypněte konfliktní profil VPN nebo proxy a připojte se znovu.
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.