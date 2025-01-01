Hướng dẫn tích hợp
Tích hợp proxy với BitBrowser
Cấu hình proxy nhanh chóng và dễ dàng.
Cách thiết lập và sử dụng proxy trong trình duyệt chống phát hiện BitBrowser
Tạo hồ sơ
Đi đến Hồ sơ trình duyệt tab Nhấp vào Thêm
Cấu hình profile của bạn
cuộn đến Proxy mục Nhập địa chỉ proxy và port của bạn (1080 cho SOCKS5) Nhập tên đăng nhập và mật khẩu cho dịch vụ proxy đang hoạt động của bạn (không phải mật khẩu tài khoản). Bạn có thể tìm các dịch vụ của mình đây. Nhấp Xác nhận
Bắt đầu phiên duyệt web
Nhấn nút Open trong profile proxy của bạn. Cửa sổ duyệt web sẽ mở ra.
Kiểm tra kết quả
Kiểm tra xem IP của proxy có được phát hiện hay không.
Tôi tìm thông tin đăng nhập FineProxy cho Tích hợp proxy với BitBrowser ở đâu?
Mở dịch vụ đang hoạt động trong bảng điều khiển FineProxy. Dùng host, cổng, tên đăng nhập và mật khẩu proxy hiển thị cho dịch vụ đó.
Tôi có nên nhập mật khẩu tài khoản FineProxy không?
Không. Dùng mật khẩu xác thực proxy của dịch vụ đang hoạt động, không phải mật khẩu bạn dùng để đăng nhập tài khoản FineProxy.
Làm sao để xác minh thiết lập proxy Tích hợp proxy với BitBrowser đã hoạt động?
Sau khi bật proxy, mở một trang kiểm tra IP. IP và vị trí phát hiện phải khớp với proxy bạn vừa cấu hình.
Tôi nên kiểm tra gì nếu Tích hợp proxy với BitBrowser không kết nối qua proxy?
Xác nhận host, cổng, giao thức và thông tin xác thực trước. Sau đó tắt VPN hoặc hồ sơ proxy xung đột và kết nối lại.
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.