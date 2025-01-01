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Guia de integração

Integração de proxy com BitBrowser

Configure seu proxy de forma rápida e fácil.

Atualizado1 de janeiro de 2025
FormatoGuia passo a passo

Como configurar e usar proxies no navegador antidetect BitBrowser

Step 1

Criar um perfil

Ir para Perfis de Navegador aba Clique em Adicionar

Step 2

Configure seu perfil

Role até Proxy seção Insira o endereço e a porta do seu proxy (1080 para SOCKS5) insira o nome de usuário e a senha do seu serviço de proxy ativo (não a senha da sua conta). Você pode encontrar seus serviços aqui. Clique Confirmar

Step 3

Iniciar uma sessão de navegação

Clique no botão Open no seu perfil de proxy. A janela de navegação será aberta.

Step 4

Verificar o resultado

Verifique se o IP do seu proxy está sendo detectado.

Onde encontro minhas credenciais da FineProxy para Integração de proxy com BitBrowser?

Abra seu serviço ativo no painel da FineProxy. Use o host, a porta, o nome de usuário e a senha do proxy exibidos para esse serviço.

Devo inserir a senha da minha conta da FineProxy?

Não. Use a senha de autenticação do proxy do seu serviço ativo, e não a senha usada para acessar sua conta da FineProxy.

Como verifico se a configuração de proxy para Integração de proxy com BitBrowser está funcionando?

Depois de ativar o proxy, acesse um site de verificação de IP. O IP e a localização detectados devem corresponder ao proxy que você configurou.

O que devo verificar se Integração de proxy com BitBrowser não conseguir se conectar pelo proxy?

Primeiro, confirme o host, a porta, o protocolo e os dados de autenticação. Depois, desative qualquer VPN ou perfil de proxy que possa causar conflito e tente se conectar novamente.

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Configurar por 48 horas