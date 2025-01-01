BitBrowser proxy entegrasyonu

Step 2

profilinizi yapılandırın

Şuraya kaydırın Proxy bölüm proxy adresinizi ve bağlantı noktanızı girin (sOCKS5 için 1080) aktif proxy hizmetinize ilişkin kullanıcı adı ve şifreyi girin (hesap şifrenizi değil). hizmetlerinizi burada bulabilirsiniz burada. Tıkla Onayla