Entegrasyon rehberi
BitBrowser proxy entegrasyonu
i hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırın.
BitBrowser antidetect tarayıcısında proxy'leri kurma ve kullanma rehberi
Bir profil oluşturun
Git tarayıcı profilleri sekme Tıklayın Ekle
profilinizi yapılandırın
Şuraya kaydırın Proxy bölüm proxy adresinizi ve bağlantı noktanızı girin (sOCKS5 için 1080) aktif proxy hizmetinize ilişkin kullanıcı adı ve şifreyi girin (hesap şifrenizi değil). hizmetlerinizi burada bulabilirsiniz burada. Tıkla Onayla
tarayıcı oturumu başlatın
Proxy profilinizdeki Open düğmesine tıklayın. Tarayıcı penceresi açılacaktır.
sonucu kontrol edin
Proxy'nizin IP adresinin algılanıp algılanmadığını kontrol edin.
BitBrowser proxy entegrasyonu için FineProxy kimlik bilgilerimi nerede bulabilirim?
FineProxy kontrol panelinde etkin hizmetinizi açın. O hizmet için gösterilen proxy ana bilgisayarını, bağlantı noktasını, kullanıcı adını ve şifreyi kullanın.
FineProxy hesap şifremi mi girmeliyim?
Hayır. FineProxy hesabına giriş yaptığınız şifreyi değil, etkin hizmetinizin proxy kimlik doğrulama şifresini kullanın.
BitBrowser proxy entegrasyonu proxy kurulumunun çalıştığını nasıl doğrularım?
Proxy'yi etkinleştirdikten sonra bir IP kontrol sitesi açın. Algılanan IP ve konum, yapılandırdığınız proxy ile eşleşmelidir.
BitBrowser proxy entegrasyonu proxy üzerinden bağlanamıyorsa neyi kontrol etmeliyim?
Önce ana bilgisayar, bağlantı noktası, protokol ve kimlik doğrulama ayrıntılarını doğrulayın. Ardından çakışan bir VPN veya proxy profilini kapatıp yeniden bağlanın.
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.