Guida all’integrazione
Integrazione proxy AdsPower
Configurate il vostro proxy in modo rapido e semplice.
Come configurare e utilizzare i proxy nel browser antidetect AdsPower
Crea un profilo
Clicca Nuovo profilo Compilate il nome del profilo Andate alla scheda Proxy
Configurate il vostro profilo
Scegliete il tipo di connessione (SOCKS5 consigliato) Inserite l'indirizzo del proxy e la porta (1080 per SOCKS5) inserite il nome utente e la password del vostro servizio proxy attivo (non la password del vostro account). Potete trovare i vostri servizi qui. Clicca Verifica proxy e poi fate clic su OK per salvare il profilo.
Avviate una sessione di navigazione
Clicca su Apri nel vostro profilo proxy. Si aprirà la finestra di navigazione.
Verificate il risultato
Verificate se l'IP del vostro proxy viene rilevato correttamente.
Dove posso trovare le credenziali FineProxy per Integrazione proxy AdsPower?
Aprite il servizio attivo nella dashboard FineProxy. Utilizzate host, porta, nome utente e password del proxy indicati per il servizio.
Devo inserire la password del mio account FineProxy?
No. Utilizzate la password di autenticazione proxy del servizio attivo, non la password con cui accedete all’account FineProxy.
Come posso verificare che la configurazione proxy di Integrazione proxy AdsPower funzioni?
Dopo aver abilitato il proxy, aprite un sito di verifica dell’IP. L’IP e la posizione rilevati devono corrispondere al proxy configurato.
Cosa devo controllare se Integrazione proxy AdsPower non riesce a connettersi tramite il proxy?
Controllate innanzitutto host, porta, protocollo e dati di autenticazione. Disabilitate quindi eventuali profili VPN o proxy in conflitto e riconnettetevi.
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.