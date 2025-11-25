Integrazione proxy AdsPower

Step 2

Configurate il vostro profilo

Scegliete il tipo di connessione (SOCKS5 consigliato) Inserite l'indirizzo del proxy e la porta (1080 per SOCKS5) inserite il nome utente e la password del vostro servizio proxy attivo (non la password del vostro account). Potete trovare i vostri servizi qui. Clicca Verifica proxy e poi fate clic su OK per salvare il profilo.