Instrukcja integracji
Integracja proxy z AdsPower
Skonfiguruj swoje proxy szybko i łatwo.
Jak skonfigurować i używać proxy w przeglądarce antydetekt AdsPower
Utwórz profil
Kliknij Nowy profil Wpisz nazwę profilu Przejdź do zakładki Proxy
Skonfiguruj swój profil
Wybierz typ połączenia (zalecany SOCKS5) Wprowadź adres proxy i port (1080 dla SOCKS5) wprowadź nazwę użytkownika i hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj. Kliknij Sprawdź proxy a następnie kliknij OK, aby zapisać profil.
Rozpocznij sesję przeglądania
Kliknij przycisk Open w profilu proxy. Otworzy się okno przeglądarki.
Sprawdź wynik
Sprawdź, czy IP Twojego proxy jest wykrywane.
Gdzie znajdę dane logowania FineProxy dla Integracja proxy z AdsPower?
Otwórz aktywną usługę w panelu FineProxy. Użyj hosta proxy, portu, nazwy użytkownika i hasła wyświetlonych dla tej usługi.
Czy mam podać hasło do konta FineProxy?
Nie. Użyj hasła uwierzytelniania proxy z aktywnej usługi, a nie hasła służącego do logowania na konto FineProxy.
Jak sprawdzić, czy konfiguracja proxy dla Integracja proxy z AdsPower działa?
Po włączeniu proxy otwórz serwis sprawdzający IP. Wykryte IP i lokalizacja powinny odpowiadać skonfigurowanemu proxy.
Co sprawdzić, jeśli Integracja proxy z AdsPower nie może połączyć się przez proxy?
Najpierw sprawdź host, port, protokół i dane uwierzytelniania. Następnie wyłącz kolidujący profil VPN lub proxy i połącz się ponownie.
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.