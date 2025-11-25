Integracja proxy z AdsPower

Step 2

Skonfiguruj swój profil

Wybierz typ połączenia (zalecany SOCKS5) Wprowadź adres proxy i port (1080 dla SOCKS5) wprowadź nazwę użytkownika i hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj. Kliknij Sprawdź proxy a następnie kliknij OK, aby zapisać profil.