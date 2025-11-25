AdsPower Proxy-Integration

Step 2

Profil konfigurieren

Verbindungstyp wählen (SOCKS5 empfohlen) Geben Sie Ihre Proxy-Adresse und den Port ein (1080 für SOCKS5) Geben Sie Benutzername und Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Account-Passwort). Ihre Dienste finden Sie hier. Klick Proxy prüfen und klicken Sie dann auf OK, um das Profil zu speichern.