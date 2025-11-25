AdsPower proxy-integratie

Step 2

Configureer uw profiel

Kies het verbindingstype (SOCKS5 aanbevolen) Voer uw proxyadres en poort in (1080 voor SOCKS5) voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw actieve proxydienst (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten hier. Klik Proxy controleren en klik vervolgens op OK om het profiel op te slaan.