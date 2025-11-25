Integrasi proksi AdsPower

Step 2

Konfigurasikan profil anda

Pilih jenis sambungan (SOCKS5 disyorkan) Masukkan alamat proksi dan port anda (1080 untuk SOCKS5) masukkan nama pengguna dan kata laluan untuk perkhidmatan proksi aktif anda (bukan kata laluan akaun anda). Anda boleh menemui perkhidmatan anda di sini. Klik Semak Proxy dan kemudian klik OK untuk menyimpan profil.