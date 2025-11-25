AdsPowerプロキシ連携

Step 2

プロファイルの設定

接続タイプを選択（SOCKS5推奨） プロキシのアドレスとポートを入力します（SOCKS5の場合は1080） 有効なプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力してください（アカウントパスワードではありません）。サービス情報は以下で確認できます こちら. クリック プロキシを確認 「OK」をクリックしてプロファイルを保存します。