Guia de integração
Integração de proxy com Incogniton
Configure seu proxy de forma rápida e fácil.
Como configurar e usar proxies no navegador antidetect Incogniton
Criar um perfil
Vá até a aba Profile Management. Clique em New Profile
Configure seu perfil
Escolha o tipo de conexão (SOCKS5) Insira o endereço e a porta do seu proxy (1080 para SOCKS5) insira o nome de usuário e a senha do seu serviço de proxy ativo (não a senha da sua conta). Você pode encontrar seus serviços aqui. Clique Criar perfil no menu lateral direito.
Aguarde a verificação do proxy
Depois de configurar o perfil, aguarde o Incogniton se conectar ao servidor e verifique o resultado. Clique em Criar perfil
Iniciar uma sessão de navegação
Clique no botão Start no seu perfil de proxy. A janela de navegação será aberta.
Verificar o resultado
Verifique se o IP do seu proxy está sendo detectado.
Onde encontro minhas credenciais da FineProxy para Integração de proxy com Incogniton?
Abra seu serviço ativo no painel da FineProxy. Use o host, a porta, o nome de usuário e a senha do proxy exibidos para esse serviço.
Devo inserir a senha da minha conta da FineProxy?
Não. Use a senha de autenticação do proxy do seu serviço ativo, e não a senha usada para acessar sua conta da FineProxy.
Como verifico se a configuração de proxy para Integração de proxy com Incogniton está funcionando?
Depois de ativar o proxy, acesse um site de verificação de IP. O IP e a localização detectados devem corresponder ao proxy que você configurou.
O que devo verificar se Integração de proxy com Incogniton não conseguir se conectar pelo proxy?
Primeiro, confirme o host, a porta, o protocolo e os dados de autenticação. Depois, desative qualquer VPN ou perfil de proxy que possa causar conflito e tente se conectar novamente.
Proxies por 48 horas
Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.