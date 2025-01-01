Step 2

Configure su perfil

Seleccione el tipo de conexión (SOCKS5) Introduzca la dirección del proxy y el puerto (1080 para SOCKS5) introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su servicio de proxy activo (no la contraseña de su cuenta). Puede encontrar sus servicios aquí. Clic Crear perfil en el menú lateral derecho.